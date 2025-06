GTA 6 s'annonce encore plus ambitieux que ce que l'on imaginait – voici les 3 rumeurs de gameplay qui excitent les fans

Une nouvelle fuite laisse entendre que Grand Theft Auto 6 comportera des centaines de centres commerciaux et plus de 700 magasins accessibles et entièrement fonctionnels

Elle suggère également une évolution du système de changement de personnage introduit dans GTA 5

Cela pourrait bouleverser les codes du monde ouvert dans le jeu vidéo, en atteignant un niveau d’immersion inédit

Grand Theft Auto 6, signé Rockstar Games, devrait sortir dans un an sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ce nouvel opus est attendu comme une révolution pour la franchise et pour le genre du monde ouvert. Une récente fuite vient justement conforter cette idée.

Selon GameRoll (relayé via des captures de messages Discord), créateur de contenu et considéré comme un "leaker" fiable, GTA 6 proposera des centaines de centres commerciaux et plus de 700 magasins accessibles, tous entièrement interactifs. Cette information renforce l’idée que ce nouvel épisode s’annonce comme le plus ambitieux de la saga, avec une quantité inédite d’intérieurs à explorer et un réalisme poussé à un niveau supérieur.

Il faut également souligner que le système de changement de personnage, introduit dans GTA 5, devrait faire son retour dans une version revisitée. GameRoll évoque une nouvelle mécanique de transition entre Jason et Lucia.

Cela signifierait que le joueur pourrait passer d’un personnage à l’autre même lorsqu’ils se trouvent ensemble, notamment lors des phases d’exploration libre ou pendant les braquages de magasins. Une nouveauté qui ouvrirait la voie à des interactions encore plus riches avec les personnages non-joueurs, dans la continuité de Red Dead Redemption 2, le précédent jeu phare de Rockstar.

(Image credit: Rockstar Games)

GameRoll précise également que, selon la même source, certains gratte-ciels seraient dotés d’ascenseurs, ce qui laisserait penser que les intérieurs offriraient une profondeur et une interactivité encore jamais vues.

D’autres éléments évoqués lors de la grande fuite de données subie par Rockstar – comme la possibilité de ramper ou un système de couverture dynamique similaire à celui de The Last of Us Part II – auraient en revanche été totalement abandonnés.

Il reste préférable de prendre ces informations avec prudence, car aucune preuve solide ne vient les confirmer pour le moment, du moins pas avec le même degré de fiabilité que la célèbre fuite Slack ayant révélé du gameplay en version développeur.

Toutefois, la crédibilité de cette nouvelle fuite reste élevée. Dans une précédente publication qualifiée de "prédiction", GameRoll avait déjà révélé les noms complets de Lucia et Jason, bien avant la sortie du second trailer et la mise à jour du site officiel.

Le mode de changement de personnage évoqué dans cette fuite renforce encore la cohérence de l’ensemble : lors d’une séquence de gameplay déjà diffusée, Jason et Lucia étaient visibles pendant un braquage de restaurant, avec la possibilité d’interagir avec l’autre personnage. Difficile de savoir s’il s’agissait d’une mission scénarisée ou d’un moment libre, mais cet aperçu rend la fuite actuelle bien plus plausible.

Analyse : GTA 6 semble prêt à redéfinir les standards

(Image credit: Rockstar Games)

Associer les mots "GTA 6" et "référence du genre" n’étonnera personne. Lorsqu’il sortira le 26 mai 2026, cela fera près de 13 ans que les joueurs attendent cette suite. Si cette fuite s’avère exacte, GTA 6 placera la barre très haut pour tous les futurs jeux en monde ouvert.

Rockstar Games est reconnu pour son souci du détail à tous les niveaux de conception, et Red Dead Redemption 2 en est l’illustration parfaite. À tel point que de nouveaux secrets y sont encore découverts des années après sa sortie en 2018.

En transposant ce niveau d’exigence dans un univers contemporain inspiré de Miami, avec la liberté offerte par un GTA, l’ampleur du contenu et des surprises à venir laisse entrevoir un jeu colossal. Les développeurs ont déjà affirmé que le deuxième trailer ne montrait qu’une infime partie de ce qui attend les joueurs. La fuite évoquant plus de 700 magasins ne fait que le confirmer.

La perspective d’une sortie PC en 2027 voire 2028 reste frustrante, mais si Rockstar tient les promesses annoncées par ces fuites, cette attente pourrait vite être oubliée.