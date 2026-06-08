Final Fantasy 7 Revelation officialise enfin sa sortie, et ce détail façon Fortnite n’est pas passé inaperçu

Final Fantasy 7 Revelation enfin annoncé

Le troisième et dernier épisode de la trilogie remake sortira au printemps 2027

Vincent Valentine et Cid seront tous deux jouables

Square Enix a officiellement annoncé Final Fantasy 7 Revelation, troisième et dernier volet de sa série de remakes de Final Fantasy VII.

Présenté lors du Summer Game Fest 2026 en clôture du live, le jeu s’est dévoilé à travers non pas une, mais trois bandes-annonces distinctes. Le réalisateur du jeu, Naoki Hamaguchi, accompagné de Matthew Mercer, voix de Vincent Valentine, a confirmé une sortie au printemps 2027 sur toutes les plateformes. Cela inclut PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 et PC, le même jour.

« C’est avec un immense enthousiasme que l’annonce de Final Fantasy 7 Revelation est faite, avec une sortie simultanée sur toutes les plateformes au printemps 2027 », a déclaré Hamaguchi dans un communiqué de presse.

« Une profonde gratitude est adressée aux fans qui ont cru en cette histoire et l’ont soutenue pendant tant d’années. Dans cet épisode centré sur la notion de “résolution”, Cloud et ses compagnons feront face à leurs convictions respectives et poursuivront leur route vers la bataille finale qui décidera du destin de la planète. Toutes les histoires et émotions accumulées au fil des années trouveront leur aboutissement de la manière la plus satisfaisante dans cette expérience, proposée comme le chapitre final de la série. L’attente en vaudra la peine. »

En plus de la bande-annonce de révélation, une séquence de gameplay étendue a été présentée, mettant en scène Cloud, Tifa, Barret et le reste du groupe explorant de nouvelles régions et affrontant les gigantesques Armes réveillées pour protéger la planète.

FINAL FANTASY VII REVELATION - Reveal Trailer - YouTube Watch On

Le monde pourra cette fois être exploré librement à bord du vaisseau aérien Highwind. Il sera possible de plonger en chute libre et de se déployer en parachute n’importe où pour atterrir rapidement, à la manière du début d’une partie de Fortnite.

« Avec Meteor en approche et des Armes colossales semant la terreur, les conflits qui secouent la planète sont nombreux, et le groupe devra se diviser pour mieux agir », indique Square Enix.

« Le choix des destinations, des personnages à aider et de l’ordre des actions sera laissé au joueur, tandis que la planète elle-même lutte pour survivre. Une dernière résistance s’organise aux côtés d’un casting de héros emblématiques, avec des décisions prises au fil de l’aventure qui pourront influencer certains aspects de leurs histoires. »

Dans Revelation, Vincent et Cid deviennent enfin jouables et disposent également de leurs propres compétences de synergie. Vincent excelle avec ses armes à feu grâce à une cadence rapide et peut se transformer en créature bestiale, tandis que Cid peut réduire les distances pour infliger de puissantes attaques ciblées à la lance ou des dégâts de zone étendus.

Un nouveau système appelé Functional Integrated Tactile suit, ou FIT system, fait également son apparition. Il propose davantage d’options de personnalisation du style de jeu tout en offrant une nouvelle apparence à chaque personnage.

« En tant que créateurs, la série Final Fantasy 7 a été construite et développée avec soin pendant de nombreuses années, notamment à travers de nombreux spin-off », a déclaré le directeur créatif Tetsuya Nomura.

« Avec le temps, chaque fan a développé sa propre interprétation de l’histoire. L’objectif a été de rassembler toutes ces versions de Final Fantasy 7 afin qu’elles convergent vers le chapitre final de la série Remake. Même si un mélange d’excitation et d’incertitude peut subsister, la conviction demeure que ce voyage restera une expérience inoubliable pendant de nombreuses années. Une sincère reconnaissance est adressée à celles et ceux qui ont accompagné cette aventure depuis si longtemps. »