Call of Duty Modern Warfare 4 arrive en octobre, débarque sur Switch 2 et tourne définitivement la page de la last gen

Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira le 23 octobre 2026

Le jeu fera l’impasse sur l’ancienne génération et sortira uniquement sur les machines actuelles, dont la Nintendo Switch 2

Il arrivera avec une campagne complète, du multijoueur et un mode d’extraction DMZ

Activision a officiellement annoncé le prochain épisode principal de la série Call of Duty, Modern Warfare 4, dont la sortie est prévue plus tard cette année, le 23 octobre.

Développé par Infinity Ward, Modern Warfare 4 fera l’impasse sur les consoles d’ancienne génération, dont la PlayStation 4 et la Xbox One, pour sortir exclusivement sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu sera aussi le premier Call of Duty à sortir nativement sur Nintendo Switch 2.

Modern Warfare 4 doit « ouvrir un nouveau chapitre pour le studio avec l’approche militaire réaliste, authentique et à très haut risque » qui a fait la réputation des jeux. L’intrigue se déroulera dans un conflit mondial en pleine escalade, centré autour de la péninsule coréenne, qui « pousse la série vers un territoire plus sombre et plus dangereux, alors qu’une invasion à grande échelle de la Corée du Sud menace de déstabiliser le monde ».

Même s’il a été développé en pensant à la communauté PC, le studio a confirmé que le jeu avait aussi été conçu exclusivement pour les dernières consoles. Il doit ainsi « établir un nouveau standard technique pour la franchise », en offrant « plus d’ampleur, de fidélité, de densité, de réactivité et d’immersion dans l’ensemble du jeu ».

Une campagne complète, qui renoue avec les racines plus sombres et brutales de la série, le multijoueur et le mode DMZ seront disponibles dès le lancement. DMZ est un mode séparé de type extraction en bac à sable, situé dans une vaste zone de conflit où les joueurs peuvent se déployer seuls ou en escouade.

« DMZ revient transformé depuis sa bêta, en s’appuyant sur ces bases pour proposer une expérience d’extraction plus profonde et plus complète, façonnée par les retours des joueurs et de nouveaux systèmes », a déclaré Infinity Ward.

Le mode multijoueur proposera dès le premier jour 12 toutes nouvelles cartes principales en 6v6, situées dans des lieux très variés à travers le monde. Il offrira aussi des cartes dédiées à Gunfight ainsi que Kill Block, décrit comme un « champ de bataille dynamique avec plus de 500 configurations, qui modifient les itinéraires, les lignes de vue et les couvertures pour forcer les joueurs à s’adapter manche après manche ».

Un système de personnalisation élargi et simplifié a également été créé, avec un système d’équipement unifié pour permettre aux joueurs d’expérimenter. Les Apex Attachments se débloqueront aussi une fois la progression maximale d’une arme atteinte, et chaque amélioration d’arme apportera de nouveaux comportements, ouvrant la voie à d’autres styles de jeu tactiques.

Deux parcours de Prestige seront aussi proposés : le Prestige classique et le Prestige régulier. Le Prestige classique reprend l’expérience traditionnelle de réinitialisation que les joueurs connaissent bien, en reverrouillant la progression Créer une classe en échange de gains d’XP plus élevés et d’un accès à des récompenses de Prestige exclusives.

« Avec l’ensemble des changements apportés au multijoueur de base, avec Kill Block et l’expérience de carte multijoueur dynamique, puis le fait d’associer tout cela à DMZ, qui est un jeu dans le jeu », a déclaré Joe Cecot, directeur créatif multijoueur du studio, dans une récente interview avec notre Gaming Editor Dashiell Wood.

« C’est le Call of Duty le plus grand, et probablement même le plus impressionnant, sur lequel nous ayons jamais eu l’occasion de travailler. Et sincèrement, il est possible de dire que c’est mon préféré. »