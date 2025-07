Événement Fortnite Super Showdown : heure de début et tout ce qu'il faut savoir

Fortnite organise l'événement Super Showdown dans le courant de la semaine (2 août), et nous savons d'ores et déjà qu'il impliquera Superman de manière importante. C'est le dernier d'une série d'événements en direct qui ont été diffusés dans Fortnite cette année, et il devrait mener à la saison 4.

Quoi de neuf dans Fortnite ? (Image credit: Epic Games) Epic Games vient de lancer la collaboration pour Les Quatre Fantastiques : The First Steps, avec des skins inspirés du film disponibles en récompense dans le cadre d'un nouveau tournoi. Bientôt, nous verrons une toute nouvelle saison de Fortnite, avec le lancement de la Saison 4 du Chapitre 6 dans laquelle les joueurs pourront se plonger. Pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce qui nous attend, mais nous en aurons au fur et à mesure que le jour du lancement approchera.

Nous sommes actuellement dans la saison 3 du chapitre 6 de Fortnite, une aventure sur le thème des super-héros qui ajoute des objets dotés de super-pouvoirs et un tout nouveau système de classement. La prochaine saison de Fortnite arrive à grands pas, ce qui signifie que le jeu bénéficiera très bientôt d'un rafraîchissement important. Ce sont des mises à jour régulières comme celles-ci qui ont permis à Fortnite de rester dans notre liste des meilleurs jeux gratuits en 2025.

Voici ce qu'il faut savoir sur Fortnite Super Showdown, y compris l'heure de début et comment le regarder le jour même. Il s'agit d'un Story Event en direct, qui s'annonce comme une bataille menée par Superman contre un ennemi gigantesque. Plongeons dans le vif du sujet.

Fortnite Super Showdown - l'essentiel en bref

Début de l'événement : 2 août à 20h30 (Paris)

2 août à 20h30 (Paris) Ouverture des portes : 2 août à à 20h00 (Paris)

2 août à à 20h00 (Paris) Résumé : Événement Superman Story dans Battle Royale

Événement Fortnite Super Showdown : Heure de début

Fortnite Super Showdown débutera le 2 août à 20h30 (Paris). Les portes ouvriront une demi-heure avant, et il est recommandé de se présenter 30 minutes avant.

Fortnite Super Showdown est un événement en direct qui débutera aux heures spécifiées plus haut dans cet article. Si vous voulez le regarder en direct, vous pouvez vous connecter vous-même, et il y aura probablement une zone de sécurité autour de Demon's Domain où les joueurs ne pourront pas s'éliminer les uns les autres.

Si vous ne pouvez pas vous connecter, TechRadar Gaming couvrira l'événement dans le cadre d'un blog en direct. Nous donnerons nos impressions au fur et à mesure et fournirons des informations actualisées sur le déroulement de l'événement. Vous pouvez également rejoindre le streamer Twitch ou YouTube de votre choix, qui sera sans doute nombreux à retransmettre l'événement. Notez qu'Epic Games ne diffuse pas ces événements en direct sur ses canaux officiels.

Fortnite Super Showdown : Bande-annonce

Superman returns to help save the island August 2 in this season’s Super Showdown Story Event! pic.twitter.com/Vcr2QmSBQoJuly 27, 2025

Le compte Fortnite X a diffusé sur Twitter une bande-annonce pour le prochain événement Super Showdown (voir ci-dessus). On y voit l'œil d'une créature géante, que beaucoup pensent être un kraken. Ensuite, la carte actuelle est montrée avec Demon's Domain mis en évidence comme le lieu principal de l'événement.

Événement Fortnite Super Showdown : À quoi s'attendre ?

Fortnite Super Showdown proposera un combat géant entre Superman et un ennemi qui n'a pas encore été révélé. Nous savons qu'il s'agit d'un énorme ennemi avec un gros œil blanc, et de nombreux fans pensent qu'il s'agit d'un kraken. À part cela, nous savons que l'action se déroulera dans le Domaine des démons et qu'elle donnera probablement des indices sur ce qui se passera au chapitre 6.

Epic Games en dévoilera probablement plus à l'approche du lancement, et nous ne manquerons pas de mettre cette page à jour dès que ce sera le cas.

