Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arrive sur macOS le 17 juillet

Le jeu intègre plusieurs technologies exclusives à l’environnement Apple

MetalFX Frame Interpolation et Denoising seront ajoutés plus tard cette année

Il fut un temps où l’idée qu’un Mac puisse servir de machine de jeu prêterait à sourire. Cette époque semble désormais révolue. Le très attendu Cyberpunk 2077: Ultimate Edition vient tout juste de faire son apparition sur les ordinateurs Apple, après plusieurs mois de teasing.

Cette Ultimate Edition regroupe le jeu de base sorti en 2020 ainsi que l’extension Phantom Liberty lancée en 2023. Si le titre original avait souffert de nombreux bugs et problèmes techniques à ses débuts, il a depuis récolté des avis "extrêmement positifs" sur Steam. L’extension Phantom Liberty a reçu un accueil tout aussi enthousiaste.

La critique de Cyberpunk 2077 avait salué un jeu "ambitieux et profondément plaisant", tandis que Phantom Liberty y était qualifiée de "leçon magistrale en matière de DLC".

Bien que les Mac récents ne disposent pas de cartes graphiques dédiées, Apple promet une expérience fluide et qualitative. Dans son communiqué, la firme explique que la version macOS de Cyberpunk 2077 a été pensée pour tirer "pleinement parti de la puce Apple Silicon et des technologies avancées de Metal… garantissant des performances fluides et des graphismes saisissants tout au long de l’ascension de V à Night City".

Pas seulement un portage PC

(Image credit: CD Projekt Red)

Apple insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un simple portage de la version PC. Le jeu exploite plusieurs technologies maison, telles que l’audio spatial dynamique avec suivi de tête via les AirPods, un HDR calibré dynamiquement pour les écrans Apple XDR (également disponible sur d’autres moniteurs), la prise en charge de la Magic Mouse et du Magic Trackpad (en plus des manettes et du combo clavier-souris), ainsi que des préréglages graphiques "For This Mac", optimisés individuellement pour chaque modèle équipé d’une puce Apple Silicon.

MetalFX Upscaling est également intégré. Cette technologie permet d’afficher le jeu à une résolution plus basse, tout en utilisant l’intelligence artificielle pour affiner le rendu visuel. Le résultat est une image nette, moins exigeante pour la puce du Mac. À cela s’ajoute la compatibilité avec les technologies d’upscaling et de génération d’images développées par AMD (FSR).

Concernant la génération d’images, MetalFX Frame Interpolation sera disponible plus tard dans l’année. Grâce à l’IA, cette fonctionnalité crée une image intermédiaire toutes les deux images d’entrée, offrant ainsi un taux de rafraîchissement plus élevé que celui que le matériel pourrait produire seul. Associé à MetalFX Upscaling, Apple affirme que le jeu peut atteindre les 120 images par seconde avec les réglages en Ultra – bien que la puce nécessaire pour atteindre cette performance ne soit pas précisée.

MetalFX Denoising est également prévu pour cette année. Apple présente cette technologie comme capable de permettre un "path tracing en temps réel avec les réglages graphiques les plus poussés du jeu". En résumé, la promesse est celle d’une expérience fluide, visuellement nette et sans accroc.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition nécessite un Mac doté de 16 Go de mémoire unifiée et d’une puce Apple Silicon (M1 ou ultérieure). macOS 15.5 ou plus est recommandé "pour une expérience optimale". Après les sorties sur macOS de titres AAA comme Baldur’s Gate 3 et Assassin’s Creed Shadows, ce lancement pourrait bien marquer un tournant pour les joueurs sur Mac.