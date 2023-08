Cyberpunk 2077 : l'extension Phantom Liberty se dévoile, préparez-vous à de gros changements

Depuis son lancement catastrophique, Cyberpunk 2077 s'est considérablement amélioré. En effet, CD Projekt Red a redoublé d'efforts afin de rattraper ses erreurs, en optimisant le jeu et en y ajoutant du contenu. Un mod permet d'ailleurs de prendre le métro . Toutefois, le RPG futuriste souffre d'un gros défaut , et le studio compte bien le corriger via cette mise à jour gratuite. Attention toutefois, les configurations minimales requises pour profiter de Phantom Liberty ont été revues à la hausse par le développeur.

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty a ainsi été dévoilé à l'occasion de la Gamescom 2023. CD Projekt Red y a ainsi présenté le teaser intitulé "New Ways to Play", qui donne un aperçu des arbres de compétences remaniés, des poursuites améliorées et des combats en véhicule. Mais l'ajout le plus marquant est sans doute le système "finish him", que l'on retrouve notamment dans les légendaires Mortal Kombat.

Cyberpunk 2077 : un mélange entre GTA 5 et Mortal Kombat ?

Parmi les nouvelles aptitudes, on retrouve ainsi le "finisher" pour décapiter quelqu'un, le "bullet deflect" pour repousser les tirs ennemis, ou encore la capacité d'accélération pour se rapprocher des adversaires éloignés. Le nouveau trailer montre également V en train de frapper un ennemi jusqu'à ce que son corps explose.

Les nouvelles poursuites policières et les combats de véhicules sont tout aussi impressionnants. En effet, V peut désormais tirer par les fenêtres ou encore pirater les véhicules ennemis pour les déstabiliser, ou même les faire exploser. Les policiers, quant à eux, se rapprochent d'un GTA 5. En effet, ceux-ci tentent de vous faire sortir de la route, posent des barricades et essaient de vous encercler.

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty fait partie de la mise à jour 2.0, qui sera lancée le 26 septembre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.