Windows 11 : des mises à jour majeures pour corriger les pannes de démarrage et faciliter l’installation des nouveaux PC

Une nouvelle version test de Windows 11 est disponible pour les utilisateurs

Cette mise à jour introduit une fonction utile pour récupérer un PC en cas d’échec au démarrage

Elle marque aussi le début des essais pour un outil de migration entre ordinateurs

Une nouvelle version d’aperçu de Windows 11 vient de sortir avec des nouveautés importantes, dont une méthode inédite pour récupérer un ordinateur qui ne démarre plus du tout.

Il s’agit de la build 26200.5622 du canal Dev. Cette version inaugure une fonction baptisée Quick Machine Recovery (QMR), dont Microsoft avait déjà parlé auparavant (notamment lors d’Ignite 2024).

Le principe est simple : activer QMR dans les paramètres. Si un jour l’ordinateur ne parvient plus à démarrer, Windows 11 tentera de corriger automatiquement le problème à l’aide de « solutions de récupération de l’appareil ».

Le tout passe par l’environnement de récupération Windows (WinRE), qui permet à la machine hors service de se connecter au réseau local. Microsoft peut alors analyser les données de diagnostic, identifier la panne et, avec un peu de chance, envoyer un correctif pour la résoudre.

L’objectif final est d’activer cette fonction par défaut sur tous les PC Windows 11 Home. Pour les appareils professionnels, son fonctionnement sera géré différemment par les administrateurs IT.

Autre nouveauté importante dans cette build : le lancement progressif d’une fonctionnalité de migration entre deux PC. Ce n’est pour l’instant qu’un début, avec une page d’accueil et de jumelage dans l’application de sauvegarde de Windows 11.

Mais cette fonctionnalité est bien en route. Elle permettra de transférer l’ensemble des fichiers et des paramètres d’un ancien PC vers un nouveau, directement pendant la configuration de ce dernier.

Un ajout intéressant pour les utilisateurs de Phone Link : il est désormais possible de dupliquer l’écran de son smartphone Android en un seul clic via une icône dans le menu Démarrer. Une option pratique pour de nombreux utilisateurs.

Autre petit changement du côté des widgets : un panneau de navigation fait son apparition à gauche de l’écran, avec la possibilité de basculer entre différents tableaux de bord. Il peut s’agir du tableau des widgets classiques, d’un flux sportif ou encore de jeux.

Enfin, pour les possesseurs de PC Copilot+, une nouvelle option apparaît dans la rubrique Click to Do. Il s’agit de « Rédiger avec Copilot dans Word ». Cette commande permet, à partir d’un simple texte sélectionné, de demander à Copilot de produire une version plus développée.

Simplifier la vie numérique

Cette build s’annonce prometteuse pour tous ceux qui ont encore peu d’expérience avec l’informatique.

Là où les utilisateurs expérimentés n’hésitent pas à configurer un nouveau PC à leur goût et à réinstaller toutes leurs applis favorites, les moins aguerris peuvent vite se retrouver dépassés. La nouvelle fonction de migration intégrée à l’application de sauvegarde pourrait bien leur faciliter grandement la tâche.

Un ordinateur qui refuse de démarrer représente aussi l’une des pires situations pour un débutant – voire même pour un utilisateur confirmé. QMR, avec son analyse automatique des causes d’échec au démarrage, constitue une avancée notable dans l’identification et la résolution de ces incidents critiques. Bien entendu, tout dépendra de la qualité et de la précision des diagnostics proposés.

Autre bémol : ces deux fonctions en sont encore à leurs premiers pas. Mais leur entrée en phase de test officielle montre qu’elles sont en bonne voie – et il serait étonnant que Microsoft décide de les abandonner. Leur utilité est trop évidente.

Reste à attendre leur arrivée dans une version stable, peut-être dès Windows 11 25H2 prévue plus tard dans l’année, malgré les rumeurs évoquant une mise à jour annuelle plutôt modeste.