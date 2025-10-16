Samsung dévoilera son casque XR Android le 21 octobre

Samsung organisera un événement virtuel le 21 octobre pour présenter un appareil Android XR

Les acheteurs qui réservent dès maintenant recevront un crédit de 100 dollars à utiliser sur d'autres produits Samsung

Samsung, en collaboration avec Qualcomm et Google, tease depuis plusieurs mois son projet baptisé Project Moohan

Samsung a annoncé le dévoilement imminent de son nouveau casque XR fonctionnant sous Android XR. Ce nouvel appareil, pressenti comme un concurrent potentiel de l’Apple Vision Pro et connu sous le nom provisoire de Project Moohan, sera présenté le 21 octobre à 4h du matin (heure de Paris), lors d’un événement intitulé Worlds Wide Open.

Peu d’informations ont filtré sur cet appareil ou sur les modalités du lancement, mais les plus curieux peuvent déjà s’inscrire pour l’acheter. En contrepartie de cette confiance anticipée, un petit bonus est offert, sans frais supplémentaires.

Samsung entretient le mystère autour de Project Moohan depuis un certain temps. L’appareil a fait une brève apparition le mois dernier, sous une vitrine, lors du Snapdragon Summit de Qualcomm… et une prise en main a été possible durant la conférence Google I/O. Il est probable que le casque embarque la toute dernière puce Snapdragon XR2 de Qualcomm, mais de nombreuses interrogations subsistent concernant ses caractéristiques techniques et ses capacités.

Réponses attendues dans une semaine, puisque Samsung semble prêt à commencer les ventes de ce nouveau casque.

(Image credit: Samsung)

Ce que l’on sait de Project Moohan ? Pas grand-chose.

Quelques indices néanmoins permettent d'en déduire certains éléments. D’abord, la mise à disposition du produit devrait intervenir rapidement. Samsung ne proposerait sans doute pas un bonus de précommande pour un appareil indisponible avant l’année suivante. Une sortie dès le 21 octobre reste envisageable. À défaut, le casque pourrait être prêt pour la période des fêtes.

Ensuite, une idée plus claire du positionnement tarifaire se dessine – ou du moins, de ce qu’il ne sera pas. Ce ne sera pas un appareil abordable. Samsung ne proposerait pas 100 dollars de crédit pour un casque à 500 dollars destiné à concurrencer le Meta Quest 3. Il s’agira probablement d’un produit plus haut de gamme – et, espérons-le, plus performant.

Les résultats de Project Moohan marqueront aussi le lancement d’Android XR, la nouvelle plateforme logicielle de Google dédiée à la réalité étendue. Peu d’éléments ont été communiqués à propos des applications ou fonctionnalités prévues, mais tout indique que Samsung sera le premier d’une longue série de partenaires à exploiter Android XR, comme cela fut le cas pour Android.

Le terme XR désigne en général une combinaison de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Cette dernière consiste à intégrer des objets virtuels dans l’espace réel via des caméras. Les lunettes connectées restent, dans ce domaine, le Saint Graal du développement matériel XR.

Project Moohan ne semble pas inclure de lunettes intelligentes à ce stade, mais de nouvelles informations pourraient être dévoilées la semaine prochaine – voire une première démonstration.

L’événement Worlds Wide Open sera diffusé en ligne, notamment sur la chaîne YouTube de Samsung, mais il ne s’agira pas d’un direct. Dès que le casque Android XR issu de Project Moohan sera nommé – ou accessible – un test sera envisagé. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d’informations.