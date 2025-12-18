Une fuite chez Apple suggère l'arrivée prochaine d'un iMac Pro M5 Max – voici 5 fonctionnalités que nous aimerions voir

Une nouvelle fuite indique qu’Apple planche sur un iMac Pro équipé d’une puce M5 Max

Ce modèle viendrait succéder à l’iMac Pro original, abandonné en 2021

Le lancement pourrait intervenir dès le début de l’année 2026

Les rumeurs autour d’un nouvel iMac Pro ont commencé à circuler dès l’arrêt de l’ancien modèle en 2021. Elles viennent de gagner en crédibilité grâce à une récente fuite affirmant qu’Apple travaille sur une nouvelle version dotée d’une puce M5 Max. Étant donné que le MacBook Pro avec puce M5 Max est lui aussi pressenti pour début 2026, cela laisse penser qu’un iMac Pro pourrait arriver dès l’an prochain.

L’information provient de MacRumors, qui affirme avoir mis la main sur des « logiciels internes ayant fuité » montrant l’existence de cette machine tout-en-un haut de gamme. Plus précisément, le site dit avoir consulté des « fichiers de kit de débogage kernel utilisés par les ingénieurs d’Apple », dans lesquels figurent des identifiants matériels de produits encore non annoncés. Parmi eux, un iMac Pro reposant sur une puce M5 Max encore inédite.

Il convient toutefois de rester prudent : MacRumors précise que ces fichiers font aussi référence à des appareils utilisés exclusivement pour des tests internes, comme des iPad mini sous tvOS ou des MacBook dotés d’une puce A15. Ce nouvel iMac Pro pourrait donc être un prototype réservé à un usage interne, sans jamais être commercialisé.

Cela dit, plusieurs rumeurs passées ont déjà évoqué le développement par Apple d’une version « Pro » haut de gamme de l’iMac. La future intégration quasi certaine de la puce M5 Max dans la gamme Apple renforce l’hypothèse d’un lancement imminent.

Ce que nous voulons voir

L’iMac Pro avait marqué les esprits à son époque, mais un rapide coup d’œil à ses caractéristiques montre aujourd’hui plusieurs points à améliorer. Le plus évident concerne sa puce, l’ancien modèle fonctionnant uniquement sur des processeurs Intel. Avec les énormes gains de performance offerts par les puces Apple Silicon, un nouveau modèle pourrait offrir des capacités largement supérieures.

Comme son nom l’indique, l’iMac Pro vise un public professionnel avec des besoins exigeants. Il ne lui faut donc pas seulement une puce puissante, mais aussi un espace de stockage conséquent pour accueillir vidéos, photos, modèles d’intelligence artificielle et autres fichiers lourds. L’ancienne version plafonnait à 4 To, mais une option à 8 To serait souhaitable pour s’aligner avec le MacBook Pro et offrir plus de marge aux pros.

L’écran mériterait lui aussi une sérieuse mise à niveau. Sa luminosité maximale de 500 nits équivalait à celle d’un MacBook Air d’entrée de gamme. Il serait temps de viser 1 600 nits pour égaler le MacBook Pro et justifier pleinement l’étiquette « Pro ».

Le nouvel appareil devrait également être compatible avec la technologie Liquid Retina XDR d’Apple, avec prise en charge du HDR et zones de rétroéclairage mini-LED. Une option avec revêtement nano-texturé ainsi qu’un taux de rafraîchissement ProMotion à 120 Hz seraient des ajouts bienvenus.

Même si la fonction reste encore perfectible, tout indique que l’Apple Intelligence se généralisera à l’ensemble des produits Apple. Il serait donc logique que l’iMac Pro prenne en charge ces outils d’intelligence artificielle, à l’image des autres Mac récents.

Enfin, les utilisateurs professionnels ont besoin d’une large gamme de ports pour connecter leurs périphériques. L’ancien iMac Pro s’en sortait plutôt bien, mais les standards ont évolué. Il faudrait désormais viser un niveau équivalent à celui du Mac Studio, avec ports Thunderbolt 5, HDMI, USB-A et USB-C, Ethernet 10 Gb et lecteur de cartes SDXC UHS-II.

Cela garantirait une connectivité complète pour tous les accessoires. En attendant une annonce officielle, nombreux sont ceux qui espèrent déjà voir revenir l’iMac Pro sur le devant de la scène.