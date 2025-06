Si l’on aime suivre les nouveautés dans le monde de la photo, l’année 2025 s’apparente à des montagnes russes, entre modèles inattendus, problèmes d’approvisionnement et hausses de prix.

Plus de 25 appareils ont été testés depuis janvier, sans compter les nombreux objectifs et accessoires passés entre les mains des testeurs. L’audace dans le design s’est révélée être la clé du secteur en 2025, tandis que certaines marques d’optiques ont signé des premières mondiales remarquées.

La Sigma BF a été l’appareil le plus commenté de l’année, souvent décrit comme le boîtier qu’Apple aurait pu concevoir. Son esthétique ultra minimaliste divise, et cela se comprend aisément – ce modèle peut séduire autant qu’il désarçonne.

Fujifilm a frappé fort avec des nouveautés ambitieuses : le très haut de gamme GFX100RF au format moyen, et le compact X half, aussi original qu’attachant. Le premier introduit une molette de ratio d’image inédite, tandis que le second séduit les nostalgiques de l’argentique avec son mode "pellicule".

Du côté de Nikon, les Z50 II et Z5 II renforcent l’accessibilité de la marque. Ce dernier redéfinit ce qu’on peut attendre d’un plein format d’entrée de gamme. Panasonic, de son côté, a surpris avec deux hybrides plein format excellents : le coûteux Lumix S1R II et le très compétitif S1 II, qui reste une référence pour les vidéastes.

Pour le plaisir de photographier, l’OM System OM-3 coche toutes les cases avec son design rétro compact, même si ses innovations techniques restent limitées.

L'OM-3 a ravi les fans du Micro Four Thirds cette année : il est très agréable à utiliser et esthétique. (Image credit: Tim Coleman)

DJI et Insta360 ont chacun marqué des points avec de nouveaux produits phares. Le DJI Mavic 4 Pro est déjà vu comme le meilleur drone photo grand public, tandis que l’Insta360 X5 conforte la domination de la marque dans le domaine de la vidéo à 360°.

Canon mise sur deux modèles dédiés aux créateurs de contenu : l’EOS R50V et le PowerShot V1. Les retours restent cependant mitigés, et la marque pourrait être déçue de ne pas retrouver le succès viral du PowerShot G7X Mark III. Sony vient tout juste de présenter sa caméra FX2 et un objectif qui fait sensation : le 50-150mm F2 GM.

Que peut-on attendre pour le second semestre 2025 ? DJI et Insta360 devraient se livrer une nouvelle bataille sur le segment des caméras d’action, si l’on en croit les rumeurs. Pour les autres marques, la période pourrait être plus calme… à moins que Sony et Canon ne réservent encore quelques surprises haut de gamme. Une année sans hybride sérieux de leur part serait difficile à imaginer.

Voici un aperçu du meilleur de l’équipement photo vu en 2025 jusqu’à présent.

5. Insta360 X5

Meilleure caméra d'action de 2025 à ce jour

(Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Une caméra d’action 360 signée DJI est très attendue en fin d’année, et pourrait bien venir défier l’Insta360 X5. Mais cette dernière place la barre si haut qu’elle semble presque inaccessible.

Arrivée à peine un an après l’excellente X4, la X5 se distingue par de vraies avancées : meilleure résistance à l’eau, micros plus performants, et surtout une qualité d’image revue à la hausse. Grâce à ses capteurs 1/1.28 pouces et à un traitement d’image renforcé, elle offre des vidéos 8K et 5.7K en 360° d’une netteté saisissante, même en faible lumière – le point faible de la X4.

Autre amélioration majeure : la robustesse. Les lentilles peuvent désormais être changées soi-même en cas de rayure ou de casse, avec des kits de remplacement accessibles. Un vrai plus pour la tranquillité d’esprit.

4. Fujifilm GFX100RF

Meilleur appareil photo compact de 2025 à ce jour

(Image credit: Tim Coleman)

Le GFX100RF a laissé une forte impression. Premier du genre à combiner un capteur moyen format Fujifilm et un boîtier compact, il apparaît parfaitement abouti. La précision d’image sur toute la surface du capteur 102 MP est tout simplement bluffante. Pour les amateurs d’hyperdétail, il n’existe pas d’alternative équivalente dans cette catégorie.

Tout n’est pas parfait : l’absence de stabilisation oblige souvent à emporter un trépied, d’autant que l’objectif principal plafonne à f/4. Pour exploiter tout son potentiel, un bon appui est essentiel.

Au-delà des performances, le plaisir d’utilisation est réel grâce à son design façon télémétrique, sa prise en main et son autonomie de 800 vues. Mention spéciale à la molette de ratio d’image, qui change littéralement la manière de cadrer.

3. Nikon Z5 II

Meilleur appareil photo hybride de 2025 à ce jour

(Image credit: Nikon)

Malgré son positionnement entrée de gamme, le Nikon Z5 II ne donne jamais cette impression. Nikon a ajouté suffisamment de nouveautés pour le faire entrer dans la catégorie des boîtiers intermédiaires. Il pourrait être vu comme un Zf sans le look vintage.

Doté du même processeur Expeed 7 que les modèles plus haut de gamme, il propose une excellente stabilisation, un autofocus performant avec détection de sujet, une rafale JPEG à 30 images/s (ou 12 en RAW), et le capteur rétroéclairé 24,5 MP déjà vu sur le Z6 II. Il filme en 4K 60fps (avec crop x1,5), en 10 bits, et capture aussi en 12 bits N-RAW.

Difficile d’imaginer un meilleur rapport qualité-prix cette année, sauf surprise de dernière minute.

Lire notre test complet du Nikon Z5 II

2. DJI Mavic 4 Pro

Meilleur drone de 2025 à ce jour

(Image credit: DJI)

Année après année, DJI continue d’élever les standards de qualité d’image, de vol et de sécurité. En 2025, aucun modèle n’a volé aussi haut que le Mavic 4 Pro, le nouveau fleuron grand public de la marque. Il s’agit sans doute du meilleur drone jamais proposé par DJI.

Son système à trois caméras monté sur une nacelle nouvelle génération permet des mouvements plus fluides et plus variés. Le module Hasselblad 28 mm, en particulier, impressionne en basse lumière avec une plage dynamique exceptionnelle, surtout avec le profil D-Log destiné aux pros.

Le design affiné du Mavic 4 Pro lui confère vitesse, puissance et autonomie. Pour la première fois, un drone Mavic embarque un capteur LiDAR frontal, complété par des capteurs fisheye omnidirectionnels et un capteur infrarouge inférieur, garantissant une détection d’obstacles redoutablement efficace, même dans l’obscurité.

Lire notre test complet du DJI Mavic 4 Pro

1. Sigma BF

Meilleur design de 2025 à ce jour

(Image credit: Tim Coleman)

Pas de viseur. Pas de stabilisation. Un boîtier lisse, difficile à prendre en main. Presque aucune connectivité. Pas d’emplacement carte. Aucun écran orientable. Des commandes ultra épurées. La Sigma BF semble ignorer toutes les règles classiques de la photographie – et pourtant, elle a séduit bien plus qu’attendu.

Taillée dans un seul bloc de métal, cette caméra plein format ose tout. Certaines décisions techniques imposent des concessions, certes, mais elles rappellent que les appareils ne sont pas de simples objets techniques : ce sont des outils créatifs. Leur design peut stimuler l’envie de créer.

Et c’est exactement ce que réussit la BF. Son esthétique brute et radicale donne envie de sortir et de photographier. Et les résultats sont là : les images capturées sont splendides.

Lire notre test complet de la Sigma BF

Sony FE 50-150 mm f/2 GM – il n'y a pas que les appareils photo dans la vie !

Le meilleur objectif de 2025 à ce jour

(Image credit: Tim Coleman)

L’annonce du 50-150 mm de Sony avait de quoi surprendre. Cette plage focale atypique n’avait rien d’évident face aux classiques 24-70 ou 70-200 mm. Mais après l’avoir utilisé longuement, difficile de revenir en arrière.

Pour les prises de vue sportives, les événements ou les scènes spontanées, cet objectif polyvalent coche toutes les cases. Son ouverture constante à f/2 remplace à elle seule plusieurs focales fixes.

Certes, le gabarit est imposant et le prix élevé. Mais l’ouverture rapide garantit une excellente gestion de la lumière et des flous d’arrière-plan ultra doux. La qualité optique est irréprochable : les images sont nettes, détaillées, et l’autofocus réagit au quart de tour, notamment avec le Sony A7R V utilisé lors des essais. Le département optique de Sony signe ici une véritable prouesse.