Paras näytönohjain louhintaan 2021: parhaat mallit Bitcoinin, Ethereumin ja muiden louhintaan

Kryptovaluuttojen louhintaa varten oikeiden komponenttien valinta ei ole aina helppoa, mutta jos etsit siihen tarkoitukseen parhaiten sopivaa näytönohjainta, olet tullut oikeaan paikkaan. Erinomainen näytönohjain louhimiseen vaatii riittävästi muistia ja tehoja, mutta ei silti maksa hirveästi. Bitcoineja ja Ethereumia ei alkuun louhita suuria määriä, joten alkuinvestoinnin pitäminen mahdollisimman alhaisena on usein kannattavaa.

Kannattaa tosin huomioida, että kryptovaluuttojen kanssa saa turvautua kulkemaan jatkuvassa vuoristoradassa, joskin Teslan hiljattain tehdyt investoinnit Bitcoiniin kielii, että kiinnostus on jälleen nousemassa. Bitcoin, Ethereumin ja muut kryptovaluutat ovat suosittuja, mutta myös muut ovat alkaneet kerätä suosiota. Siten louhintaan erikoistuneiden näytönohjainten kysyntä on pysynyt korkeana. Tähän tarkoitukseen soveltuvia malleja onkin edelleen jäljellä muutama hyvä ja edullinen vaihtoehto.

Siksi olemme koonneet tämän artikkelin, jotta sinun ei tarvitsisi tutkia, mitkä mallit sopivat tehtävään parhaiten. Olemme arvioineet näytönohjainten hinnan ja tehokkuuden perusteella, sekä valinneet ehdokkaista parhaat rahalla saatavat vaihtoehdot vuodelle 2021. Näin avulla pääset välittömästi kryptovaluuttojen louhimiseen mahdollisimman pienin kustannuksin.

1. MSI Gaming GeForce RTX 2070 RTX 2070 on supertehokas Kellotaajuus: 1620 MHz | Muisti: 8 Gt GDDR6 | Muistin nopeus: 14 Gb / s | Virtaliitin: 6-pinninen + 8-pinninen | Virrankulutus: 225 W | Liitännät: DisplayPort x 3 (v1,4) / HDMI 2. 0b x 1 Check Thomann Tehokas jäähdytys Enemmän CUDA-yrimiä 1440p-pelaaminen säteenseurannan kera Edelleen melko kallis Saatavuus heikko

RTX 2070 tarjoaa edeltäjiään paremman suorituskyvyn, joka yhdessä alhaisen hinnan kanssa tekee tästä erinomaisen vaihtoehdon pelaamiseen, suunnitteluun ja sisällöntuotantoon. Se on luonnollisesti myös yksi parhaista louhimiseen käytetyistä näytönohjaimista samasta syystä. Sen paranneltu jäähdytysjärjestelmä pitää kortin viileänä, ja Zero Frozr -teknologia voi jopa pysäyttää tuulettimet alhaisessa rasituksessa. MiningChartsin mukaan sen hash-nopeus yltävät parhaimmillaan 43,4 MH/s.

2. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Näytönohjainten huippua Kellotaajuus: 1350 MHz | Muisti: 11 Gt GDDR6 | Muistin nopeus: 14 Gb / s | Virtaliitin: 8-pinninen + 8-pinninen | Virrankulutus: 260 W | Liitännät: DisplayPort, HDMI, USB Type-C Check Thomann Tehokas kortti Ylikellotettu valmiiksi Kallis Uuden sukupolven mallit on jo julkaistu

Vielä hiljattain Nvidia GeForce RTX 2080 Ti oli näytönohjainten ylivoimainen kuningas. Se on edelleen erinomainen vaihtoehto 4K-pelaamiseen tai säteenseurantaa varten. Louhimistarkoituksessa se pystyy 32,76 MH/s yhteenlaskettuun laskentatehoon, mikä tietää kohtuullista kuukausituloa. Se on kilpailijoitaan hivenen kalliimpi, mutta takaa hintaansa nähden luotettavaa louhintaa.

3. MSI Gaming GeForce GTX 1080 Ti Tehokas ja viileä Kellotaajuus: 1481 MHz | Muisti: 11 Gt GDDR5X | Muistin nopeus: 11 Gb / s | Virtaliitin: 6-pinninen, 8-pinninen | Virrankulutus: 250 W | Liitännät: DisplayPort x 2 / HDMI x 2/ DL-DVI-D Check Thomann Titan X:ää mukaileva pelisuorituskyky Vie Pascalin äärimmilleen Paranneltu jäähdytys Todella huono saatavuus (poistunut myynnistä)

Nvidia GTX 1080 Ti on edelleen yksi tehokkaimmista näytönohjaimista markkinoilla, vaikka se on saanut jo peräti kaksi seuraajaa. Titan X:n tasoinen suorituskyky pelatessa ja vakuuttava jäähdytys ovat omiaan pelaajille, mutta louhintaa varten 1080 Ti yltää BetterHash.netin mukaan 21,63 MH/s hash-nopeuteen KawPow-algoritmilla (NBMiner). Kortin saatavuus on Suomessa tosin vaikeaa, sillä se on saatavilla enää käytettynä.

4. ASUS ROG Strix AMD Radeon RX 5700XT Navin tarjonta Kellotaajuus: 1605 MHz | Muisti: 8 Gt GDDR6 | Muistin nopeus: 14 Gb / s | Virtaliitin: 8-pinninen,6-pinnin en | Virrankulutus: 225 W | Liitännät: DisplayPort, HDMI Check Thomann Erinomainen 1440p-suorituskyky Monia kehittyneitä ominaisuuksia Ei säteenseurantaa Puhallinmallinen jäähdytys

Yksi parhaista testaamistamme AMD-korteista on Radeon RX 5700 XT, joka on todellinen peto 1440p-pelaamisessa. Siinä on lisäksi monia käteviä ominaisuuksia, kuten kuuden monitorin tuki ja avaruustason Super Alloy Power II -komponentit. Kryptovaluutan louhiminen sujuu niin ikään vakuuttavasti. Sen yhteenlaskettu laskentateho on 49,01 MH/s Ethash-algoritmilla (Claymore), joten se kykenee tuottamaan kuukausittain lähes yhtä paljon kuin 2080 Ti.