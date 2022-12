Windows 7 ja 8/8.1 elinkaarensa päähän – verkkoselaimetkin lopettavat tukensa

Windows 7 ja Windows 8/8.1 ovat jo pidemmän aikaa olleet elinkaarensa loppumetreillä, mutta nyt kalkkiviivat ovat entistä lähempänä. Käyttöjärjestelmien tuki loppuu tammikuussa, ja nyt keskeiset sovelluksetkin ovat jättämässä uppoavan veneen.

Microsoft ilmoitti Edge-verkkoselaimensa lopettavan tukensa Windows 7- ja Windows 8/8.1 -käyttöjärjestelmille. Viimeinen päivitys saapuu lähiviikkoina.

"Microsoft Edge -selaimen versio 109 sekä WebView2 Runtimen versio 109 jäävät viimeisiksi päivityksiksi mainituille käyttöjärjestelmille", kerrotaan Microsoftin blogiviestissä (Avaa uuteen ikkunaan).

Joko on aika vaihtaa uudempaan?

"Suosittelemme kehittäjiä lopettamaan tukensa Windows 7:lle ja Windows 8/8.1:lle. Tiedostamme tämän olevan joillekin mahdollisesti vaikeaa, mutta tuen lopettaminen auttaa pitämään käyttäjät turvassa erilaisilta tietoturvariskeiltä sen jälkeen, kun molempien käyttöjärjestelmien virallinen tuki päättyy 10. tammikuuta 2023."

Edge ei suinkaan ole ensimmäinen samaiseen ratkaisuun päätynyt selain, sillä myös maailman suosituin verkkoselain Google Chrome ilmoitti lokakuussa 2022 päättävänsä vanhojen Windows-käyttöjärjestelmien tukemisen. Tuolloin päätepisteen kerrottiin saapuvan jossain vaiheessa alkuvuotta 2023.

Google Chrome 110 julkaistaneen 7. helmikuuta 2023. Se on jäämässä todennäköisesti viimeiseksi vanhoja Windowseja tukevaksi Chrome-versioksi.

Microsoftin ratkaisua voidaan pitää odotettuna, sillä yhtiö ilmoitti jo tammikuussa 2020 siirtyvänsä Windows 7:n tuen loppusuoralle. Tätä jäähdyttelyä on kestänyt peräti kolme vuotta, jonka aikana ohjelmistolle on julkaistu tietoturvapäivityksiä.

Sen sijaan Windows 8.1:n elinkaaren päättyminen on merkittävästi nopeampi, sillä vastaavaa jatkettua tietoturvapäivittämistä (extended security update eli ESU) ei ole käyttöjärjestelmälle luvassa. Sen taival päättyy niin ikään tammikuussa 2023.

On kuitenkin vielä mahdollista, että loppusuorasta ei tule niin helppoa kuin on suunniteltu. Microsoftilla on ollut suuria haasteita saada käyttäjiä siirtymään uusimpaan Windows-versioon.

Statcounterin tietojen mukaan vain 15,44 % Windows-koneista hyödyntää Windows 11 -käyttöjärjestelmää. Yli 70 prosenttia hyödyntää yhä Windows 10 -edeltäjää, joten vielä vanhemmat versiot kattavat noin kymmenen prosentin osuuden.