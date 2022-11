REASONS TO AVOID

Parhaat palautusohjelmat tekevät poistettujen tiedostojen ja kansioiden palautuksesta yksinkertaista ja helppoa laitteella kuin laitteella.

Kaikki tiedostojen menetyksiä syystä tai toisesta kokeneet tietävät, että kokemus on vähintäänkin stressaava. Ongelma ei kuitenkaan koske vain peruskäyttäjiä, sillä myös työpaikat ovat samassa veneessä. Yritykset säilövät nykyään suuren osan oleellisista tiedoistaan erilaisille kovalevyille tai pilvipalveluihin. Jotkut taas käyttävät rutiininomaisesti USB-tikkua tai ulkoista kovalevyä.

Jos käytössäsi ei ole varmuuskopiointia tai kovalevyn kloonaustyökalua, tarvitset esimerkiksi rikkoutuneen kovalevyn palautukseen siihen tarkoitetun erillisen ohjelmiston.

Yrityksillä kannattaa olla jämäkkä suunnitelma tiedostojen turvaamiselle. Tiedostojen palautusohjelmiston tai palautuspalveluiden tulisi olla oleellinen osa tätä suunnitelmaa.

Onneksi yrityksille on tarjolla monta korkean tason tiedostojen palautusvaihtoehtoa. Osittaisen tai täydellisen tiedostojen menetyksen tapauksessa nämä ohjelmistot mahdollistavat mahdollisimman suuren tiedostojen palautumisen sekä rajoittavat vahinkoja. Vaikka käytössä olisi tiedostojen varmuuskopiointi, kannattaa silti varautua pahimpaan tiedostojen palautussuunnitelmalla.

Listasimme tämän hetken parhaat ilmaiset ja maksulliset tiedostojen palautusohjelmistot.

Paras tietojen palautusohjelma 2022

(Image credit: Stellar)

Stellar Data Recovery on hyvästä syystä yksi suosituimmista palautuspalveluista yrityksille. Ohjelmistossa on useita skannausvaihtoehtoja, mikä tarkoittaa, että voit muokata skannausta tietyn tiedostotyypin mukaan. Tämä säästää aikaa, mikäli vahingossa poistaa väärän tiedoston, jota täytyy etsiskellä.

Myös etsintätyökalut ovat edistyksellisiä, mikä tekee kriittisten tiedostojen tunnistamisesta ja eristämisestä helppoa.

Yksi Stellar Data Recoveryn tärkeä ominaisuus on tuki kaikenlaisille tiedostotyypeille ja laitteille. Tiedostojen palautus onnistuu niin ulkoisilta kuin sisäisiltä kovalevyiltä, muistikorteilta, muistitikuilta sekä CD- ja DVD-levyiltä.

Lisenssi ostetaan vuodeksi kerrallaan. Palvelu maksaa vuodessa 85 euroa.

Stellar Data Recovery

(Image credit: EaseUS)

2. EaseUS Data Recovery Wizard Paras opastava ohjelma tiedostojen palauttamiseksi Päivän parhaat tarjoukset VISIT SITE (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Nopea skannaus + Edistynyt tiedostojen palautus Älä osta, koska - Eri versiot Macille ja Windowsille

Sana "wizard" ohjelmiston nimessä ei ole turha, sillä ohjelmisto on todellinen velho omassa lajissaan. Ohjelma on todella suoraviivainen ja neuvoo palautusprosessin vaiheittain. Mikäli EaseUS Data Recoveryn ehtii startata heti katastrofin sattumisen jälkeen, se saa palautettua aika lailla kaiken tarkoituksettomasti poistetuista tiedostoista virusten pilaamiin tietoihin.

Täysi paketti on yksi kohtuuhintaisimmista ratkaisuista RAID-järjestelmien, elvyttämiseen. Jotkut ohjelmistot nimittäin kätkevät kyseisen ominaisuuden kalliimpiin premium-versioihin. Markkinoilla on kehittyneempiä sekä halvempia ratkaisuja, mutta tämän pitäisimme hyllyssämme peruskäyttöä varten.

Tilausvaihtoehtoja on useita aina kuukausilaskutuksesta elinikäiseen lisenssiin. Hinnat starttaavat 70 euron kieppeiltä. Syötä kassalla koodi AFF-TECH-RAD saadaksesi 25 prosentin alennuksen.

Moni epäilee maksulliseen ohjelmistoon satsaamista, mutta EaseUS:n hyvä asiakastuki, siisti käyttöliittymä ja helppokäyttöisyys tekevät siitä hintansa arvoisen.

EaseUS Data Recovery

(Image credit: Cleverfiles)

3. Disk Drill Paras täysivaltainen aseman palautusratkaisu Päivän parhaat tarjoukset VISIT SITE (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Helppo käyttää + Laaja tuki erilaisille tiedostoille Älä osta, koska - PRO-vaihtoehto on kallis - Palautusholvin kansionimet ovat turhia

Yksi Macin suosituimmista tiedostojen palautustyökaluista on nyt saatavilla myös Windowsille.

Tarjolla on ilmainen sekä maksullinen premium-versio. Disk Drill on suunniteltu palauttamaan tietoja kovalevyiltä, SSD-asemilta, USB-asemilta, muistikorteilta, digikameroilta ja jopa älypuhelimista. Disk Drillin nettisivut kehuskelevat, ohjelmiston palauttavan minkä tahansa tiedostotyypin mistä tahansa pinteestä.

Ominaisuuksien kirjo on vaikuttava. Kyky lukea lukukyvyttömäksi mennyttä USB-asemaa ja tietojen kaivaminen sieltä melko nopeasti todistaa, että Disk Drill on harkitseminen arvoinen.

Maksullinen versio toimii kertalisenssillä ja hinnat lähtevät noin sadasta eurosta, mikä on pidemmällä tähtäimellä varsin kustannustehokas ratkaisu. Kokonaisuutena Disk Drill on loistava palautusvaihtoehto Windowsille.

Disk Drill

(Image credit: CrashPlan)

4. CrashPlan Paras tiedostojen palautuspalvelu Päivän parhaat tarjoukset VISIT SITE (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Yhdistää varmuuskopioinnin ja palautuksen + Kilpailukykyinen hinnoittelu Älä osta, koska - Ei varmuuskopiointia tiedostotyypin mukaan

CrashPlan on muuntautunut ilmaisesta kotikäyttäjän ratkaisusta pienyritysten suosikiksi.

Itse asiassa Techradarin toimistolla käytetään CrashPlania ja se on pelastanut meidät monta kertaa. Kyseessä ei ole perinteinen palautusohjelma, sillä se on pääasiassa varmuuskopiointipalvelu. Palvelu on kuitenkin sen verran kattava, että sekin lasketaan mukaan karkeloihin.

CrashPlan taltioi aivan kaiken. Se puksuttaa taustalla ja tekee täyteläisiä varmuuskopioita koko koneen sisällöstä. Säilötyistä tiedoista palvelu tekee virtuaalisia ämpäreitä, joista löytyy nopeasti kaikki oleellinen.

Myös poistetut tiedostot säilötään, emmekä suosittele tämän ominaisuuden kytkemistä pois. Kaikki tiedot suojataan täysin ja eihän sitä koskaan tiedä, jos täytyykin kaivaa jokin vanha tiedosto roskakorista.

Kuukausihinta on 10 euroa per kone sataan käyttäjään asti. Yli sadan käyttäjän yritysten täytyy kysyä tarjous.

CrashPlan

(Image credit: OnTrack)

5. OnTrack EasyRecovery Paras käyttöliittymä tehokkaan tietojen palautuspalvelun kera Päivän parhaat tarjoukset VISIT SITE (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Hyvä käyttöliittymä + Laajat ominaisuudet + Helppo tiedostojen järjestely Älä osta, koska - Puuttuvia ominaisuuksia

Ontrack EasyRecoverya saa useana eri versiona. Kaikkien tarkoitus on auttaa tietojen palautuksessa erilaisissa häviämistilanteissa.

Ilmainen versio sallii tietojen palautuksen yhteen gigatavuun asti, joten tämä jää useimmille enemmänkin testiversioksi. Home Edition sallii vahingossa poistettujen sekä viruksen saastuttamien tiedostojen palautuksen.

Professional Editionin avulla voi luoda levynkuvia ja palauttaa tietoja CD-levyiltä sekä DVD:ltä. Premium Edition osaa kloonata kovalevyjä sekä SSD-asemia ja myös korjata korruptoituneita kuvia ja videoita.

Sitten on vielä tehokkaammat Technician ja Toolkit Editionit, jotka sopivat myös kaupalliseen käyttöön Windowsille, Macille ja Linuxille.

Hinnat lähtevät 80 euron tietämiltä ja kokemuksesta voimme sanoa, että tuote on yleensä hintansa arvoinen.

Ontrack EasyRecovery

Paras ilmainen tietojen palautusohjelmisto

(Image credit: Urbanscape / Shutterstock)

Käsittelimme parhaat palautusohjelmistot ja palvelut, mutta jotkut kokevat, että niistä ei kannata maksaa. Näin ollen kerromme myös parhaat ilmaiset vaihtoehdot.

(Image credit: Stellar)

1. Stellar Free Data Recovery Yksi parhaista ilmaisista tietojen palautusalustoista Päivän parhaat tarjoukset VISIT SITE (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Tehokkaat työkalut + Nopeat ja tehokkaat skannaukset Älä osta, koska - Tarkemmat skannaukset ovat hitaita

Stellar Data Recovery on yksi parhaista ja monipuolisimmista käyttämistämme maksullisista palautusohjelmista. Siitä on olemassa myös ilmainen versio.

Stellar Free Data Recovery tarjoaa yhden gigatavun verran tietojen palautusta sekä Macille että Windowsille. Käyttäjä voi palauttaa poistettuja tai saavuttamattomia tietoja kovalevyltä, USB-tikulta tai melkein miltä tahansa muulta tallennusvälineeltä. Kaikki edistyksekkäät työkalut ovat myös käytössä.

Kokonaisuutena Stellar Data Recovery on hyvä työkalu edistyksellisillä ominaisuuksilla yrityksille. Yksinkertaisimmillaan kuka tahansa voi palauttaa kadonneita tietoja tietokoneelta tai ulkoiselta asemalta. Maksullinen versio on hieman kallis, mutta ilmainen versiokin vakuuttaa suorituskyvyllään sekä helpolla käyttöliittymällään.

Mikäli 1 gigatavun ilmainen versio ei riitä, maksullinen versio on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen.

Stellar Free Data Recovery

(Image credit: DMDE)

2. DMDE Free Edition Oleellinen tietojen palautustyökalu Päivän parhaat tarjoukset VISIT SITE (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Korkea palautusprosentti + Alhaisen tason levyn editointi + Mukana kulkeva sovellus Älä osta, koska - Pelottava käyttöliittymä - Pieniä rajoituksia tietojen palautuksessa - Aputiedosto ei ole kovin avulias

DMDE Free Edition auttaa palauttamaan vahingossa poistettuja, rikkoutuneita, viruksen saastuttamia tai jonkin muun suuren epäonnen tuhoamia tiedostoja. Koska kyseessä on maksullisen ohjelman ilmainen versio, ei liene yllätys, että ohjelmassa on joitain rajoituksia.

DMDE on kannettava sovellus, jota käytetään suoraan USB-tikulta. Tämän vuoksi asennusta ei tarvita. Myös päällekirjoittamisen riski pienenee, kun asennustiedosto ei voi mennä palautusta kaipaavien tietojen päälle. Ohjelma tekee muutakin kuin tiedostojen palautusta ja mahdollistaa kadonneiden osioiden tai asemien etsimisen ja palautuksen.

Seikkailunhaluiset voivat uskaltautua aseman editointitilaan tai uudelleenrakentaa RAID-asetuksia.

Mikäli epämiellyttävän käyttöliittymän unohtaa, tämä on oleellinen työkalu, joka voi säästää monelta päänsäryltä.

DMDE Free Edition

(Image credit: Recuva)

3. Recuva Vaikuttava täyden palautuksen työkalu Päivän parhaat tarjoukset VISIT SITE (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Kohtuuhintainen + Nopea skannaus Älä osta, koska - Vähemmän ominaisuuksia kuin kilpailijoilla

Recuva hoitaa syväskannauksen, tietojen noudon vaurioituneilta asemilta, tietojen purkamisen liikuteltavilta asemilta ja paljon enemmän. Maksullisen version lisäksi myös ilmaisversio on varteenotettava vaihtoehto.

Kyseessä ei ole kattavin työkalu, mutta se on tehokas hintaansa nähden. Etenkin kun Pro-versiolla voi ottaa varmuuskopioita kokonaisista asemista.

Recuvan kenties kiinnostavin ominaisuus on kuitenkin mahdollisuus poistaa tiedostoja täydellisesti. Yleensä tiedostoista jää aina jälki ja tieto poistuu vasta, kun kyseiseen kohtaan levyssä tallennetaan uutta tietoa.

Kirjoittamalla toistuvasti nollia poistettujen tietojen päälle, edes kehittyneimmät työkalut eivät tuo tietoja takaisin. Täydellistä salaisille tiedostoille, joiden leviämistä ei suvaita.

Recuva

(Image credit: CGSecurity)

4. TestDisk and PhotoRec Voimakas ja joustava kaksiosainen palautustyökalu Päivän parhaat tarjoukset VISIT SITE (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Osioiden ja tiedostojen palautus + Eri alustojen välinen Älä osta, koska - TestDiskissä ei ole graafista käyttöliittymää

TestDisk hoitaa osioiden palautuksen. Käyttöliittymän puute saattaa karkottaa joitain käyttäjiä. Tekstimuotoinen ohjelma kuitenkin avustaa prosessissa ja laajan tiedostotuen ansiosta suurin osa tapahtumista on hoidettavissa.

PhotoRecin työnä on tiedostojen palautus ja se toimii myös graafisen käyttöliittymän kautta. Käyttö ei ole yhtä sutjakkaa kuin monilla kilpailijoilla, mutta se on tehokasta.

PhoRec toimii eri alustojen välillä ja sitä voi käyttää USB-tikun kautta, jolloin sitä ei tarvitse asentaa. Näin palautuksen tarpeessa olevat tiedostot eivät vahingossa voi jäädä asennuksen alle.

TestDisk and PhotoRec

(Image credit: SeriousBit)

5. UnDeleteMyFiles Pro Nopeuta hakua valitsemalla tiedostotyyppi Päivän parhaat tarjoukset VISIT SITE (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Useita työkaluja + Etsintä tiedostotyypin mukaan + Pikakuva asemasta Älä osta, koska - Ei näytä tiedoston laatua

Pro-sanasta huolimatta ohjelma on ilmainen.

UnDeleteMyFiles Pron ulkonäkö ei houkuta, mutta sen ei kannata antaa hämätä, sillä kyseessä on monipuolinen työkalu. Palautus voi olla hakuammuntaa, sillä tiedostojen laatua tai palautuskelpoisuutta ei kerrota. Täytyy vain toivoa, että palautettu tieto on järkevässä kunnossa.

Palautuspuolelle vaihtoehdot ovat vähäisiä. Tarjolla ei ole juuri muuta kuin mahdollisuus etsiä tiettyjä tiedostotyyppejä läpikäytävien listan pienentämiseksi.

Muuten ohjelmalla saa otettua kopioita asemista, poistettua tiedostoja turvallisesti sekä palautettua sähköposteja. UnDeleteMyFiles Pro on ehdottomasti kokeilemisen arvoinen, vaikka ei olekaan paras tällä listalla.

Tiedostojen palautusohjelmat - Kysymykset ja vastaukset

Kuinka testasimme tiedostojen palautusohjelmat? Aluksi valmistelimme ohjelmiston tai palvelun. Sitten testasimme, kuinka palautus onnistuu kovalevyiltä sekä ulkoisilta asemilta. Tavoite oli testata eri perustyökalut mahdollisimman laajasti, mutta myös tutkia, kuinka kehittyneemmät ominaisuudet toimivat.