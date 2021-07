Beste skjermkort til utvinning av kryptovaluta: De beste GPU-ene til utvinning av Bitcoin og Ethereum i 2021

TechRadar finansieres av våre lesere. TechRadar støtter ikke spesifikke kryptovalutaer, ei heller spesifikke blokkjede-baserte tjenester. Lesere bør heller ikke tolke TechRadars innhold som finansiell rådgivning. Våre journalister har beskjedne beholdninger kryptovaluta (under $100 i verdi), kun i testøyemed, og har ingen eierskapsforhold eller øvrige tilknytninger til kryptovaluta-aksjeselskaper.

Det er aldri enkelt å velge rett maskinvare til spesifikke oppgaver, men om du er ute etter det beste skjermkortet til kryptoutvinning, så vil du komme godt på vei ved å lese guiden under.



De beste skjermkortene til utvinning av kryptovaluta er nødt til å ha godt med raskt minne, og en GPU som kan kalkulere raskt. Derfor er skjermkort som Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (og Nvidia GeForce RTX 3060) fantastiske valg. Tross alt er det ikke spesielt lukrativt å utvinne alene på én enkelt maskin, det vil sjelden gi deg store mengder kryptovaluta, derfor er det viktig å ha kost/nytte i mente og gå for det som er mest effektivt.



Dagens kryptovaluta har vært litt av en berg-og-dal-bane, men det har særlig vært sant nå i starten av 2021. Bitcoin, Ethereum og andre alternativer fortsetter å være populær mynt, tross store dypper i verdi, mens andre kryptovalutaer har steget til værs, og vært kimen til større innkjøp av skjermkort til utvinning.



Ved å ha tatt stilling til både pris og effektivitet har vi laget denne listen over de aller beste skjermkortene til kryptovalutautvinning i 2021. Ved å følge denne guiden kan du finne GPU-en som kan maksimere inntekten, gå i null så fort som mulig, og begynne å tilegne deg et overskudd.

1. MSI Gaming GeForce RTX 2070 Et superraskt RTX 2070-kort Spesifikasjoner Klokkefrekvens: 1620 MHz Minne: 8 GB GDDR6 Minnehastighet: 14 Gbps Strømkontakter: 6 pin + 8 pin Strømforbruk: 225 W Utganger: DisplayPort x 3 (v1. 4) / HDMI 2. 0b x 1 Grunner til å kjøpe + Bra kjøleløsning + Et drøss CUDA-kjerner + 1440p-gaming med ray tracing Grunner til ikke å kjøpe - Fortsatt relativt dyrt - Vanskelig å få tak i

RTX 2070 kan, som vanlig, skilte med bedre ytelse enn forrige generasjon, men nå som det begynner å dra på årene kan man gjerne få fatt i kortet til en billigere penge (i alle fall normalt sett, når det ikke er skjermkorttørke). Siden man ikke må betale all verdens for MSI Gaming GeForce RTX 2070, og det fortsatt fungerer flott til gaming, 3D-modellering og generell medieproduksjon, så er dette et velegnet kort til utvinning av kryptovaluta, siden kryptoytelsen man får for pengene fortsatt er meget imponerende. Kortet har en kraftig kjøleribbe som kan ta unna mengder med varme, og såkalt Zero Frozr-teknologi som innebærer at viftene stopper når kortet har lite å gjøre, og dermed blir lydløst. Ifølge MiningCharts er ligger utvinningsytelsen på 43,3 MH/s.

2. Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Forrige generasjons konge på haugen Spesifikasjoner Klokkefrekvens: 1350 MHz Minne: 11 GB GDDR6 Minnehastighet: 14 Gbps Strømkontakter: 8 pin + 8 pin Strømforbruk: 260 W Utganger: DisplayPort, HDMI, USB Type-C DAGENS BESTE TILBUD 14 999 kr Les mer hos Elkjøp Grunner til å kjøpe + Svært god ytelse + Tyner alt ut av TU102-brikken Grunner til ikke å kjøpe - Dyrt - Av forrige generasjon - Vanskelig å få tak i

Det er ikke lenge siden Nvidia GeForce RTX 2080 Ti var den ubestridte kongen av GPU-er. Kortet befinner seg fortsatt i hoffet hvis du er ute etter gaming i 4K eller svært god ray tracing-ytelse. Når det gjelder utvinning av kryptovaluta, så får man solide 32,76 MH/s, og dermed en potensielt grei biinntekt med på kjøpet. Spørsmålet per nå er om du kan finne det til en rimelig penge brukt, eller om det blir mulig å kjøpe kortet i butikk til en vettig pris etter at skjermkorttørken er over.

3. MSI Gaming GeForce GTX 1080 Ti Svært raskt kort med god kjøleytelse Spesifikasjoner Klokkefrekvens: 1481 MHz Minne: 11 GB GDDR5X Minnehastighet: 11 Gbps Strømkontakter: 1 x 6-pin, 1x 8-pin Strømforbruk: 250 W Utganger: DisplayPort x 2 / HDMI x 2/ DL-DVI-D Grunner til å kjøpe + Gamingytelse på høyde med Titan X + Det raskeste Pascal-kortet + Forbedret kjøleløsning Grunner til ikke å kjøpe - Ikke nødvendigvis billig - Vanskelig å få tak i

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti er fortsatt en av de kraftigste skjermkortene i verden, selv etter at oppfølgerne kom ut og stjal all oppmerksomheten. Vi snakker Titan X-lignende gamingytelse (og dertil imponerende kjøleytelse) og 11 GB GDDR5X-minne. Det mest relevante i denne sammenhengen er imidlertid at kortet klarer 21,63 MH/s via KawPow (NBMiner)-algoritmen, ifølge BetterHash.net, og dermed kan fungerer godt hvis en ønsker seg en stabil biinntekt. Det er ikke spesielt enkelt å få fatt i disse kortene lenger, men om man er heldig og kommer over en butikk som har glemt et nedstøvet eksemplar på bakrommet, eller klarer å finne det brukt, så er det mye mulig at man kan få en grei pris (i alle fall etter at skjermkorttørken legger seg.)

4. ASUS ROG Strix Radeon RX 5700XT Viser hva Navi er god for Spesifikasjoner Klokkefrekvens: 1605 MHz Minne: 8 GB GDDR6 Minnehastighet: 14 Gbps Strømkontakter: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin Strømforbruk: 225 W Utganger: DisplayPort (1.4 med DSC), HDMI med støtte for 4K60 Grunner til å kjøpe + Fantastisk gamingytelse ved 1440p + Mange futuristiske funksjoner Grunner til ikke å kjøpe - ingen maskinvarebasert ray tracing - Gammeldags kjøleløsning

Radeon RX 5700 XT er en av de beste AMD-kortene vi har prøvd på år og dag, og spiser 1440p-spill til frokost. I motsetning til Nvidias ray tracing, har kortet mange funksjoner som faktisk er tilgjengelig fra dag én, som for eksempel støtte for opptil seks skjermer. Når det gjelder utvinning av kryptovaluta er det svært imponerende tall som knuses av disse kortene. RX 5700 XT skal klare 49,01 MH/s via Ethash (Claymore)-algoritmen, og burde dermed nesten klare å matche 2080 Ti, samtidig som det koster mindre.

5. FX AMD Radeon RX 580 GTS XXX Edition Et fyrverkeri av et kort Spesifikasjoner Klokkefrekvens: 1386 MHz Minne: 8 GB GDDR5 Minnehastighet: 14 Gbps Strømkontakter: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin Strømforbruk: 150 W Utganger: 3x DisplayPort, 1x HDMI, 1x DVI-D Grunner til å kjøpe + Solid ytelse + Flust med programvarefunksjoner + To fiter Grunner til ikke å kjøpe - Ingen ray tracing

XFX AMD Radeon RX 580 GTS, basert på Polaris-arkitekturen, er et solid valg for gaming. Det kommer antageligvis heller ikke bardus på at dette er en av de beste kortene til utvinning av kryptovaluta, siden det kombinerer en snill prislapp med god kryptoytelse. Med sine 29 MH/s har det vært oppe i rundt tre amerikanske dollar dagen i fortjeneste, hvilket gjør kortet til et prima valg for kryptoutvinnere som ikke har så mye å rutte med.