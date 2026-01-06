Jeg jobber med å teste elbiler – her er de 7 beste elbilene som imponerte meg mest i 2025

Det er lett å bli revet med av alle dommedagsoverskriftene som hevder at etterspørselen etter elbiler er i ferd med å kjøles ned, til det punktet at store bilprodusenter fullstendig revurderer strategiene sine.

Joda, aktører som Porsche og Ford har trukket seg tilbake fra tidligere planer og dyttet bensinmotorer og hybriddrivlinjer inn i modeller som opprinnelig var ment å være helelektriske, men det er langt fra tilfelle for alle.

Kia, Hyundai, Renault, Peugeot og Volkswagen-gruppen fortsatte å lansere nye og spennende elbiler i 2025, mens Tesla oppdaterte sine to bestselgende modeller – Model 3 og Model Y – i løpet av året.

I tillegg har kinesiske merker som tidligere opererte i utkanten av markedet blitt stadig mer mainstream. BYD, MG, LeapMotor og flere andre tar nå store markedsandeler i Storbritannia, Europa og andre steder.

I USA er bildet noe annerledes. Der har reduserte insentiver og skattelettelser bremset utviklingen av elbiler, noe som ofte tvinger mange av de nevnte merkene til å revurdere sine elbilstrategier i Nord-Amerika for å forbli lønnsomme.

Polestar, Volkswagen, Audi og Mercedes-Benz har alle satt planer om å lansere noen modeller i USA på pause eller skrotet dem, men det har ikke hindret innenlandske produsenter i å fortsette å levere. Tesla og Rivian fortsetter å nå nye kjøpere, Hyundai og Kia er fortsatt populære, og Nissans nylig lanserte Leaf gjør inntrykk takket være rekkevidden og den rimelige prisen.

Etter å ha kjørt et stort antall elbiler i 2025, presenterer jeg her mine favoritter – håndplukket for deres kombinasjon av praktisk bruk, rimelighet og teknologi. Fordi elbiler fortsatt er svært relevante, uansett hva overskriftene sier.

1. Tesla Model Y

(Image credit: Tesla)

Den oppdaterte Model Y er uten tvil den beste bilen Tesla noensinne har bygget. Den kombinerer utmerket praktisk anvendelighet med imponerende rekkevidde, pålitelig rask offentlig lading og en stillere og mer raffinert kjøreopplevelse enn tidligere generasjoner.

Det ytre designet er fortsatt gjenstand for debatt, men den seneste oppdateringen har virkelig skjerpet uttrykket, modernisert linjene og lagt til lysbjelker i full bredde både foran og bak for å fange blikk på veien.

Etter å ha kjørt både Premium- og Performance-versjonene, kan jeg trygt si at med mindre du absolutt elsker berg-og-dal-bane-lignende akselerasjon, er sistnevnte veien å gå – spesielt med Long Range Rear-Wheel Drive aktivert.

Den nyeste Model Y er uten tvil en av de mest effektive og brukervennlige elbilene du kan kjøpe akkurat nå.

2. MG IM5

(Image credit: MG)

Tesla får nå nye rivaler annenhver uke, og MGs nyeste premiummerke – Intelligent Mobility – legger ikke skjul på at de har Tesla Model 3 midt i siktet.

Bilen kommer fra Kinas enorme SAIC-gruppe og er bygget på en helelektrisk plattform som deles med flere premiumsedaner i hjemmemarkedet. For Europa er imidlertid mye justert for å appellere til mer kresne kjøpere.

Spesifikasjonene er imponerende: opptil 655 kilometer rekkevidde, 17 minutter å lade fra 10 til 80 prosent og 0–100 km/t på 3,2 sekunder i Performance-versjonen med 751 hestekrefter. Det er Porsche Taycan-nivå – til en brøkdel av prisen.

Fra de fleste vinkler er det også en pen bil, med litt Aston Martin bak og mye Taycan foran. Tross alt er imitasjon den mest oppriktige formen for smiger, ikke sant?

Den tilbyr også et bredt utvalg av avanserte førerassistansesystemer og infotainmentteknologi for relativt lite penger.

Hvis du kan se bort fra den ganske stive fjæringen, det faktum at i utgangspunktet alt styres via en noe irriterende berøringsskjerm og den elendige sikten bakover, får du en imponerende kombinasjon av ytelse, helelektrisk rekkevidde og teknologi for mindre penger enn Polestar 2, Mercedes-Benz CLA og – selvfølgelig – Tesla Model 3, som den aktivt jakter på i Europa.

3. Kia EV4

(Image credit: Kia)

Kias utvalg av helelektriske biler er imponerende. Det spenner fra den kommende lille EV2, via stilige sedaner og crossovere, og helt opp til den massive syvseters SUV-en EV9 i toppen av serien. Det finnes noe for enhver smak.

EV4 er en av de nyeste modellene og er designet for å spille på Europas forkjærlighet for klassiske kombikupéer. Den låner elementer fra den større EV6 og mindre EV3, men pakker dem inn i noe som ennå ikke er en SUV eller crossover.

Dristig design, svært høy kjørekomfort og imponerende rekkevidde gjør den til et attraktivt kjøp. Kias nyeste infotainmentsystem er også det skarpeste og mest teknologisk avanserte de har utviklet hittil, med ChatGPT-integrasjon for naturlig stemmekontroll.

Den har et stort og praktisk bagasjerom, og fordi den sitter lavere enn noen av sine SUV-søsken, er veigrepet veldig bra. Ikke forvent Golf GTI-nivåer av kjøreglede, men ellers er det en utmerket allroundbil som er underholdende nok for folk flest.

4. Citroen e-C5 Aircross

(Image credit: Citroen)

Noen ganger er de beste bilene de som gjør det grunnleggende uten styr eller ståk. Biler som prioriterer komfort og praktisk bruk fremfor prangende design og halsbrekkende ytelse.

Citroëns nyeste ë-C5 Aircross – merkets første modell på Stellantis’ STLA Medium-plattform – er nettopp en slik bil. Den tilbyr enten 520 eller 680 kilometer rekkevidde avhengig av batterivalg, fullt godkjent ytelse og en av de mest komfortable kjøreopplevelsene som er tilgjengelig.

Fjæringen med «Progressive Hydraulic Cushions» gjør at bilen føles som om den svever fremover, mens den store femseters SUV-en tilbyr sjenerøse oppbevaringsrom og svært komfortable seter for alle om bord.

Innvendig byr den på en fransk designfølelse med noen av de mest komfortable forsetene jeg noen gang har sittet i. Infotainmentsystemet er ikke klasseledende, men det fungerer bra og er enkelt å bruke.

Prisene starter på 289 900 kroner for innstegsmodellene, noe som er ekstremt konkurransedyktig for en elbil så praktisk og komfortabel som denne.

5. Renault 4 E-Tech

(Image credit: Renault)

Selv om jeg kjørte denne bilen veldig tidlig i 2025, er den fortsatt en av de mest minneverdige, takket være den utmerkede kombinasjonen av småbilfølelse, god håndtering og en svært attraktiv pris.

Renault 4 E-Tech bygger på den like utmerkede Renault 5 E-Tech, men R4 tilfører en ekstra dose praktisk funksjonalitet med litt mer benplass i baksetet og smartere oppbevaringsløsninger rundt i kupeen. Samtidig beholder den noe av R5s selvsikre karakter i måten den kjører og oppfører seg på veien.

Fremfor alt er dette en av de rimeligste elbilene som er til salgs i Europa akkurat nå, med priser som starter på 279 900 kroner. Til tross for det klarer den å levere et design som virkelig fanger blikket, et interiør med en premiumfølelse og den nyeste teknologien om bord – inkludert et infotainmentsystem basert på Android Automotive med Google Maps og andre apper innebygd.

6. Mercedes-Benz CLA

(Image credit: Mercedes-Benz)

Mercedes har lagt all sin ingeniørkunst i den nyeste CLA-modellen, og det synes. Her får vi ikke bare en smart totrinns girkasse (designet for effektivitet snarere enn ytelse), lav luftmotstandskoeffisient og den nyeste 800V-arkitekturen for elektrisk drift, men også merkets nye Super Screen-teknologi med kinofølelse i kupeen.

Resultatet er en bil som kan tilbakelegge rundt 528 kilometer på én lading, men som likevel klarer 0–100 km/t på helt respektable 4,9 sekunder. Ladingen går også lynraskt, og interiøret byr på den høykvalitetsfølelsen i passform og materialvalg som du forventer av det tyske merket. Skjermteknologien er i en klasse for seg.

Innstegsmodellene starter på 542 900 kroner.

7. Smart #5

(Image credit: Smart)

Smart lager ikke lenger bittesmå bybiler – i hvert fall ikke før Smart #2 dukker opp – men fokuserer nå på diverse SUV-modeller som blander Mercedes-Benz DNA med teknologi fra den kinesiske giganten Geely.

Jeg var ikke spesielt overbevist av Smart #1. Brabus-versjonen føltes altfor rask til sitt eget beste, bremsene var svake, og designet var, vel, litt merkelig. Smart #5 er imidlertid en helt annen historie. Den ser ut som en mykere, rundere Mercedes G 580 og tilbyr generelt mer plass og bedre praktiske egenskaper enn sin mindre søsken.

Interiørteknologien er har også tatt et stort skritt fremover, med hele 36 tommer skjermplass spredt utover kupeen. Det er også et 25,6-tommers augmented reality head-up-display, hvis du trenger enda mer skjermplass.

Det er en veldig behagelig bil å kjøre, og noen versjoner kan kjøre opptil 590 kilometer på én lading. I tillegg tar det mindre enn 18 minutter å lade batteriet fra 0 til 80 prosent.

Selvfølgelig kjørte jeg Brabus-versjonen, som leverer noe absurde 637 hestekrefter fra sitt doble elektriske motoroppsett. Det er altfor mye for en familievennlig SUV, og Smart mangler rett og slett den ytelsesekspertisen som trengs for å omsette den kraften til sikker, kontrollert fremdrift på veien.

Velg Pro+- eller Premium-utgavene i stedet, så får du de større batteriene, den raske 800V-arkitekturen og hele det overdådige interiøret – til en betydelig lavere pris og med færre svette øyeblikk på våte veier.