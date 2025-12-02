Jeg har kjørt den nye elbilen Kia EV4, og den gjør endelig kombikupéer spennende igjen – av tre viktige grunner

Kias elbilsortiment trenger knapt noen nærmere introduksjon i våre dager, ettersom det sørkoreanske merket har gjort et stort inntrykk globalt med sin enkelt navngitte, men svært varierte modellfamilie som spenner over SUV-er, sedaner og kombikupéer.

Det hele startet med Kia EV6, som på en eller annen måte blandet sedan, kombikupé og SUV til en kontroversiell, men til slutt svært populær pakke, før serien vokste til også å inkludere en av verdens første helelektriske SUV-er med syv seter i form av EV9.

Spol noen år frem i tid, og Kia tilbyr nå alt fra den mindre EV3 som SUV/crossover, videre til den mellomstore EV5 SUV-en og opp til den nevnte EV9.

Det er fortsatt hull å fylle, inkludert den mye omtalte bybilen EV2 – og så denne: EV4 kombikupé.

Etter suksessen til Teslas Model 3, ønsket Kia å produsere en elbil som kunne konkurrere i europeiske markeder der SUV-er ennå ikke har tatt helt over.

Den klassiske hatchbacken har tradisjonelt solgt godt i disse landene, men Kia valgte å spille trygt ved å tilby EV4 i både en hatchback- og en fastback-sedanversjon. Sistnevnte har en forlenget hekk og et av de største lastevolumene som er tilgjengelige, men den vinner neppe noen skjønnhetskonkurranser.

Hatchback-versjonen er derimot en lav, slank femdørsmodell med skarpe karosserilinjer som er både iøynefallende og litt sprø. Den vil garantert snu hoder og definitivt dele meninger på veien.

Et vinnende konsept

(Image credit: Kia)

Kias E-GMP-plattform ligger nå til grunn for hele merkets elbilserie, der alle modeller deler lignende drivlinjer og batteriteknologi. EV4 er nært beslektet med den mer oppreiste og kantete EV3, og tilbys derfor med enten et 58,3 kWh batteri eller et større 81,4 kWh batteri.

Det finnes ingen 800-volts ladearkitektur av samme type som EV6 og EV9, men de er også dyrere alternativer, så du må nøye deg med 400 volt her.

Det er imidlertid neppe et reelt kompromiss, ettersom EV4 kan lades fra 10 til 80 prosent med en 150 kW lader på så lite som 29 minutter, noe som er i tråd med hva du venter av en elbil med en startpris på rundt 400 000 kroner i basisversjonen.

Hvis du bruker litt mer penger, får du den større batteripakken, som lades nesten like raskt, men i stedet kan levere opptil imponerende 625 km på én lading. Dette har blitt muliggjort av en rekke aerodynamiske forbedringer, samt nøye finjustering av elmotoren, klimaanlegget og kraftelektronikken for maksimal effektivitet.

Det er også lett å ville sette disse rekkeviddetallene på prøve i praksis, ettersom EV4 er en svært komfortabel og hyggelig bil å kjøre lange avstander i. Forsetene er polstret på akkurat de riktige stedene, og merkets stoffkledde nakkestøtter er blant de beste i sin klasse.

Kort sagt utfordrer denne elektriske kombikupéen mer tradisjonelle SUV-er takket være sitt dristige design, responsive kjøreopplevelse og utmerkede praktiske egenskaper – og det er ingen liten bragd.

Morsommere enn en SUV

(Image credit: Kia)

Det er veldig vanskelig å lage en skikkelig god elektrisk kombikupé i disse dager, rett og slett fordi batteripakkene må plasseres i gulvet, noe som enten forhøyer bakkeklaringen eller kjørestillingen – eller begge deler.

I EV4 er det kjørestillingen som ikke helt treffer blink på samme måte som i en bensindrevet Volkswagen Golf eller Seat Leon, da den fortsatt føles litt for høy. Men det er egentlig små detaljer, for kjøreopplevelsen er fortsatt veldig underholdende.

Selv om elektriske SUV-er ofte føles tunge og krenger isvingene (med mindre du kjøper en Porsche), får EV4 meg til å smile i de rette øyeblikkene. Den er ingen rakett, med en effekt på bare 201 hestekrefter – ganske beskjedent i dagens verden av fullstendig vanvittige elbiler – men den føles fortsatt mer enn livlig nok ute på veien.

Det er 283 Nm dreiemoment her, noe som betyr at den skyter raskt av gårde fra stillstand, med en offisiell 0–100 km/t-tid på mellom 7,5 og 7,9 sekunder avhengig av batteristørrelse.

Alt i alt er imidlertid EV4 satt opp for å være utrolig komfortabel på et bredt utvalg av veidekker. Den sluker hull i veiene, holder det generelle støynivået lavt og føles rolig og stabil i de fleste situasjoner. Enkelt sagt er det en veldig behagelig bil å leve med.

Teknologien blir bedre

(Image credit: Kia)

Kias infotainmentsystem har sakte og nesten lydløst blitt forbedret med lanseringen av hver nye modell med elbilmerke, og EV4s kombinerte 12,3-tommers, 12,3-tommers og 5,3-tommers skjermer er blant de smarteste merket har levert til dags dato.

Skjermene er skarpe og enkle å bruke, fungerer utmerket med Apple CarPlay og Android Auto, men tilbyr også et voksende utvalg av apper som nå er innebygde. Dette inkluderer alt fra Netflix og Disney+ til spill og karaoke i bilen, hvis det er din greie.

Det finnes til og med en dedikert «kinomodus» som demper interiørbelysningen og optimaliserer den sentrale 12,3-tommers skjermen for serietitting eller filmvisning via en av de nevnte strømmetjenestene. Når bilen er parkert, selvfølgelig.

EV4 er også den første bilen siden EV3 som får Kias nye stemmeassistent, som drives av ChatGPT og er ment å tilby en mer naturlig, samtalebasert interaksjon med bilen.

Den håndterer viktige funksjoner og innstillinger, men hjelper nå også med navigering via Google Points of Interest og kan for eksempel gi tips om de billigste stedene å parkere eller hva som er verdt å se og gjøre i nærområdet.

Dette er første gang denne typen integrasjon er sett i en Kia, og det fungerer bra, ikke minst fordi Google Points of Interest også inneholder viktig informasjon som parkering, åpningstider og priser på steder vi faktisk vanligvis besøker.

(Image credit: Kia)

Akkurat som Tesla tilbyr også Kia en digital nøkkel som kan plasseres i både Android- og iPhone-telefoner, hvor bilen låses opp automatisk når du nærmer deg. Den fungerer også med Apple Watch, for de som ikke engang gidder å fiske telefonen opp fra lommen.

Dette er en svært komplett pakke, pakket inn i et design som garantert vil vekke samtaler og med en kjørekomfort som er virkelig imponerende.

Prisen er også skarp og slår den dyrere Model 3 både når det gjelder finesse og personlighet, samtidig som den tilbyr mer kjøreglede enn for eksempel VW ID.3 eller den billigere MG 4.

Fremfor alt er det hyggelig å se et bilselskap slippe noe som for én gangs skyld ikke er enda en fullstendig generisk og sjelløs elektrisk SUV.