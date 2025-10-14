iOS 26 löser ett av de mest irriterande problemen med trådlös CarPlay för AirPods-användare
Undvik pinsamma ljudövergångar och behåll dina samtal privata.
- Apple har lagt till en ny funktion i iOS 26 som löser ett störande CarPlay-ljudproblem
- Användare kan nu hålla ljudet privat när de ansluter till bilen
- Fungerar även med andra Bluetooth-ljudenheter
Apple har i iOS 26 lagt till en ny funktion som ger användare av AirPods – och andra Bluetooth-hörlurar – större kontroll över hur ljudet automatiskt växlar till trådlösa enheter som Apple CarPlay.
Föreställ dig scenariot: du lyssnar glatt på KPop Demon Hunters-soundtracket när du närmar dig bilen – så kopplar CarPlay automatiskt upp och börjar spela musiken i bilens högtalare.
Det är kanske inte världens undergång, men det kan vara frustrerande när du till exempel sitter i ett viktigt telefonsamtal eller Zoom-möte, och CarPlay plötsligt tar över ljudet så att mikrofonen stängs av och du får kämpa för att fixa det.
Tack och lov har Apple gjort det mycket enklare att undvika detta. Enligt MacRumors, som först upptäckte funktionen, fungerar den med alla trådlösa hörlurar, inte bara AirPods.
I iPhone-inställningarna hittar du nu en ny meny under Allmänt > AirPlay och kontinuitet, där det finns en ny växlingsknapp: ”Behåll ljud med hörlurar”. När du aktiverar den kan du starta Apple CarPlay, ett Bluetooth-ljudsystem eller trådlösa högtalare utan att ljudet automatiskt byter enhet.
Inga fler oönskade ljudövergångar
Vi har alla varit där – du tittar på ett YouTube-klipp hemma, och ljudet hoppar plötsligt över till en Bluetooth-högtalare i rummet eller till bilens CarPlay när du går förbi den. Den nya funktionen ”Behåll ljud med hörlurar” ser till att det inte händer längre, men du kan fortfarande manuellt växla ljudet via Kontrollcenter om du vill.
Läs vidare
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Leon PoultneyEVs correspondent