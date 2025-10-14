iOS 26 løser et af de mest irriterende problemer med trådløs CarPlay for AirPods-brugere

Apple har tilføjet en ny funktion til iOS 26, der løser et irriterende CarPlay-lydproblem

Brugere kan nu holde lyden i høretelefonerne, når de opretter forbindelse til deres bil

Fungerer også med andre Bluetooth-lydenheder

Apple har tilføjet en ny funktion til iOS 26, der giver brugere af AirPods – og andre Bluetooth-hovedtelefoner – større kontrol over, hvordan lyden automatisk skifter til trådløse enheder såsom Apple CarPlay.

Forestil dig følgende scenario: Du lytter glad til KPop Demon Hunters-soundtracket, mens du nærmer dig din bil – så forbinder CarPlay sig automatisk og begynder at afspille musikken gennem bilens højttalere.

Det er måske ikke verdens undergang, men det kan være frustrerende, når du f.eks. er i gang med et vigtigt telefonopkald eller Zoom-møde, og CarPlay pludselig overtager lyden, slår mikrofonen fra og efterlader dig i en situation, hvor du må kæmpe for at få det fikset.

Heldigvis har Apple gjort det meget nemmere at undgå dette. Ifølge MacRumors, der først opdagede funktionen, fungerer den med alle trådløse hovedtelefoner, ikke kun AirPods.

I iPhone-indstillingerne finder du nu en ny menu under Generelt > AirPlay og kontinuitet, hvor der er en ny vippeknap: »Behold lyd med hovedtelefoner«. Når du aktiverer den, kan du starte Apple CarPlay, et Bluetooth-lydsystem eller trådløse højttalere uden at lyden automatisk skifter enhed.

Ikke flere uønskede lydskift

Du finder denne indstilling under Indstillinger > Generelt > AirPlay og kontinuitet > Behold lyd med hovedtelefoner (se ovenfor). (Image credit: Apple)

Vi har alle været der – du ser en YouTube-video derhjemme, og pludselig skifter lyden til en Bluetooth-højttaler i rummet eller til din bils CarPlay, når du går forbi den. Den nye funktion »Behold lyd med hovedtelefoner« sikrer, at dette ikke længere sker, men du kan stadig skifte lyden manuelt via Kontrolcenter, hvis du ønsker det.

