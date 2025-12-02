Jeg har kørt den nye Kia EV4 elbil - her er tre gode grunde til, at den endelig gør hatchbacks interessante igen

Kias serie af sydkoreanske elbiler har gjort stort indtryk på verdensplan med sin enkelt navngivne, men meget varierede modeller, der omfatter SUV'er, sedaner og stationcars.

Det hele startede med Kia EV6, som på en eller anden måde kombinerede en sedan, en stationcar og en SUV i et kontroversielt, men i sidste ende meget populært design, inden serien blev udvidet til at omfatte en af verdens første fuldt elektriske syv-sæders SUV'er i form af EV9.

Et par år senere tilbyder Kia nu alt fra den mindre EV3 SUV/crossover til den mellemstore EV5 SUV og op til den førnævnte EV9.

Der er stadig plads til flere modeller i serien, herunder den meget omtalte EV2 bybil – og denne: EV4 stationcar.

Med succesen med Teslas Model 3 i bagagen ønskede Kia at udvikle en elbil, der kunne konkurrere på de europæiske markeder, hvor SUV'er endnu ikke har taget helt over.

Den klassiske hatchback har traditionelt solgt godt i Europa, men Kia valgte at gardere sig ved at tilbyde EV4 både som hatchback og i en fastback-sedanversion. Sidstnævnte har en forlænget bagende og et af de største bagagerumsvolumener på markedet, men den vinder nok ikke nogen skønhedskonkurrencer.

Hatchback-versionen er derimod en lav, slank femdørs model med skarpe karosserilinjer, der både er iøjnefaldende og lidt skøre. Den vil helt sikkert tiltrække opmærksomhed og dele vandene på vejene.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Et overbevisende koncept

(Image credit: Kia)

Kias E-GMP-platform danner nu grundlaget for hele mærkets elbilsserie, hvor alle modeller har samme drivlinje og batteriteknologi. EV4 minder en del om den lidt højere og mere kantede EV3 og fås med enten et 58,3 kWh batteri eller et større 81,4 kWh batteri.

Der er ingen 800-volt opladningsmulighed af samme type som i EV6 og EV9, men det er også dyrere løsninger, så her må man nøjes med 400 volt.

Dette er dog næppe et reelt kompromis, da EV4 kan oplades fra 10 til 80 procent med en 150 kW-oplader på kun 29 minutter, hvilket er helt i tråd med, hvad man kan forvente af en elbil med en startpris på 264.999 kroner i sin basisversion.

Hvis du bruger lidt flere penge, får du det større batteri, der oplader næsten lige så hurtigt, men kan levere imponerende 625 km på en enkelt opladning. Dette er blevet muligt takket være flere aerodynamiske forbedringer og omhyggelig finjustering af elmotoren, klimaanlægget og effektelektronikken for at opnå maksimal effektivitet.

Det er også fristende at teste rækkevidden på vejene, da EV4 er en meget komfortabel og behagelig bil til lange ture. Forsæderne er polstret de helt rigtige steder, og mærkets stofbeklædte nakkestøtter er blandt de bedste i sin klasse.

Kort sagt udfordrer denne elektriske hatchback mere traditionelle SUV'er med sit dristige design, responsive køreoplevelse og fremragende praktiske funktioner – og det er virkelig flot klaret.

Sjovere end en SUV

(Image credit: Kia)

Det er meget svært at fremstille en rigtig god elektrisk hatchback i dag, simpelthen fordi batteripakkerne skal placeres i gulvet, hvilket enten hæver frihøjden eller kørepositionen – eller begge dele.

I EV4 er kørepositionen ikke helt den samme som i en benzindrevet Volkswagen Golf eller Seat Leon, da den stadig føles lidt for høj. Men det er virkelig små detaljer, for køreoplevelsen er stadig rigtig underholdende.

Mens elektriske SUV'er ofte føles tunge og ruller gennem svingene (medmindre man køber en Porsche), får EV4 mig til at smile på de rigtige tidspunkter. Det er ikke nogen raket med en effekt på kun 201 hestekræfter – ganske beskedent i dagens verden af vanvittige elbiler – men den føles stadig mere end livlig nok ude på vejene.

Den har et drejningsmoment på 283 Nm, hvilket betyder, at den hurtigt accelererer fra stilstand med en officiel 0-100 km/t-tid på mellem 7,5 og 7,9 sekunder afhængigt af batteristørrelsen.

Samlet set er EV4 dog indstillet til at være utrolig komfortabel på mange forskellige typer vejoverflader. Den sluger huller i vejen, har et generelt lavt støjniveau og føles rolig og stabil i de fleste situationer. Kort sagt er den meget behagelig at leve med.

Teknologien bliver bedre

(Image credit: Kia)

Kias infotainmentsystem er stille og roligt blevet forbedret for hver lanceringen af nye modeller med EV-mærket, og de kombinerede 12,3-tommer, 12,3-tommer og 5,3-tommer skærme i EV4 er blandt de smarteste, mærket har leveret til dato.

Skærmene er skarpe og nemme at bruge, fungerer godt med Apple CarPlay og Android Auto, men har også et voksende udvalg af medfølgende apps. Disse spænder fra Netflix og Disney+ til spil og karaoke i bilen, hvis det er noget for dig.

Der er endda en dedikeret »Theatre Mode«, der dæmper belysningen i kabinen og optimerer den centrale 12,3-tommers skærm til at se serier eller film via en af de ovennævnte streamingtjenester. Når bilen er parkeret, selvfølgelig.

EV4 er også den første bil efter EV3, der har Kias nye stemmeassistent, drevet af ChatGPT og designet til at tilbyde en mere naturlig, samtaleagtig interaktion med bilen.

Den kan håndtere vigtige funktioner og indstillinger, men hjælper nu også med navigation via Google Points of Interest og kan for eksempel give tips om de billigste parkeringspladser eller hvad der er værd at se og lave i området.

Det er første gang, denne type integration ses i en Kia, og det fungerer godt, ikke mindst fordi Google Points of Interest også indeholder vigtige oplysninger såsom parkering, åbningstider og priser på steder, vi faktisk har tendens til at besøge.

(Image credit: Kia)

Ligesom Tesla tilbyder Kia også en digital nøgle, der kan gemmes i både Android- og iPhone-mobiltelefoner, hvor bilen låses op automatisk, når du nærmer dig den. Den fungerer også med Apple Watch, for dem der ikke engang gider at tage deres mobiltelefon ud af lommen.

Dette er en meget komplet pakke, pakket ind i et design, der garanteret vil tiltrække opmærksomhed, og med en kørekomfort, der er virkelig imponerende.

Prisen er også konkurrencedygtig og slår den dyrere Model 3 i både sofistikering og personlighed, samtidig med at den tilbyder mere køreglæde end for eksempel VW ID.3 eller den billigere MG 4.

Frem for alt er det rart at se et bilfirma lancere noget, der for en gangs skyld ikke er endnu en helt generisk og sjælløs elektrisk SUV.