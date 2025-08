Jeg lever af at anmelde elbiler – her er de 7 bedste elbiler, jeg har testet indtil videre i 2025.

Udvalget af elbiler har aldrig været større, og ud over et overflod af nye modeller fra etablerede mærker vrimler markedet nu med kinesiske mærker, som du sandsynligvis ikke engang havde hørt om for et år siden.

Mærker som Xpeng, BYD og Zeekr er nu ved at være veletablerede i Europa og Danmark. Tilsvarende tilbyder et etableret mærke som Peugeot en elektrificeret version af hele sit sortiment, da det franske mærke søger at udfase benzin- og dieselbiler.

Renault har haft en stormende start på 2025 med både den fremragende R5 E-Tech og dens mere robuste fætter R4 E-tech, Porsche fortsætter med at forfine sin tilgang til elektrificering med positive resultater, og, tør vi sige det, Teslas Model 3 og Model Y er nu bedre end nogensinde før... hvis man kan se bort fra brandets image.

Efter at have kørt en række nye elbiler i løbet af de sidste par måneder, skiller nedenstående sig ud fra en mængde, der ofte kan betegnes som ret ensformige (se Xpeng G6) eller stort set ligegyldige (Ford Capri, vi er ked af at måtte sige, at det er dig).

7. Zeekr 7X

(Image credit: Zeekr)

Chalk Zeekr op på linje med BYD og Xpeng – endnu en kinesisk opkomling, der skaber røre uden for sit hjemmemarked. Og den stilfulde 7X SUV har bestemt de teknologiske finesser, der skal til for at vinde nye kunder.

Den er en direkte konkurrent til Teslas Model Y, men hæver niveauet med et banebrydende infotainment-tilbud, et internt udviklet lydsystem og elektriske døre foran... ja, ligesom en Rolls-Royce.

Med alt det in mente vil den virkelig gerne konkurrere med Polestar 4 og mere eksklusive biler fra Porsche, BMW og Mercedes-Benz. Men dens mest populære salgsargument er Zeekrs berømte "Golden Battery"-teknologi, der gør det muligt at oplade fra 10 til 80 % på bare 13 minutter fra en 360 kW-ladestation.

Med en rækkevidde på op til 614 kilometer i Long Range RWD-versionen og en pris, der underbyder flere vigtige konkurrenter, er 7X klar til at give de mere etablerede aktører masser af søvnløse nætter.

6. BYD Dolphin Surf

(Image credit: BYD)

BYD Dolphin Surf, der netop er lanceret i Europa, er en af de billigste nye biler, man kan købe i Danmark, med en basispris på 149.995 kr., hvilket gør den marginalt dyrere end den spartanske Dacia Spring og Leapmotor T03.

Betaler du lidt ekstra, kan du få en rækkevidde på 322 kilometer (i modsætning til basisversionen med 220 kilometer), hvilket er fint for de fleste. Køreegenskaberne er ret dårlige, og accelerationen er relativt svag, men der er masser af bagageplads og masser af plads til voksne trods den lille størrelse.

Desuden satser BYD stort på teknologien: En touch-skærm, der elektronisk kan drejes til stående format (hvorfor?), og digitale nøgler, der kan bruges med smartwatch, er blot nogle af de mange højdepunkter.

Men ligesom mange af konkurrenterne fra Kina er teknologien ikke særlig brugervenlig, og systemerne til assistance er mere end irriterende. Uanset hvad vil den helt sikkert sælge til den pris.

5. MG Cyberster

(Image credit: MG)

Cyberster-modellen er ganske vist ikke helt ny længere, men den er stadig et sjældent syn på vejene og får ikke helt den anerkendelse, den fortjener for at være den eneste elektriske to-personers sportsvogn på markedet.

Efter at have kørt i en i omkring en uge tidligere på året var jeg imponeret over, hvor godt den passer ind i hverdagen, men samtidig gør hver tur til noget særligt takket være dens lodret åbne saksedøre og mega-futuristiske udvendige design.

Vælger man GT-modellen, leverer firehjulstrækket en imponerende 503 hk, der giver en vanvittig hastighed på lige strækninger. Desværre kan den ikke måle sig med Porsche eller BMW, når det gælder dynamik, men det lidt irriterende infotainmentsystem er arrangeret som et jetfighter-cockpit, hvilket altid er cool.

4. Cupra Tavascan

(Image credit: Seat)

Seats nyere og mere funky bilfirma - Cupra - beskæftiger sig i dag mest med elbiler og hybridbiler (hvis man ser bort fra benzinmodellen Ateca), hvor den hotte hatchback Born og den hævede Tavascan er flagskibene i den rene elbilafdeling.

Cupra Tavascan ligner i bund og grund en Volkswagen ID.5, men med et mere strømlinet og lækkert udseende, som jo bare ser endnu bedre ud. Aggressive coupé/crossover-linjer udvendigt med store massive hjul og børstede kobberdetaljer, som alle sikrer, at den tiltrækker beundrende blikke, når den holder parkeret.

Den firehjulstrækkende VZ-model, jeg testede, havde 340 hk, hvilket er rigeligt til at sprinte fra 0 til 100 km/t på 5,5 sekunder, og den tilbyder en lidt mere sporty køreoplevelse end de tæt beslægtede Skoda- og VW-produkter.

Frem for alt er der gjort en seriøs designindsats for at sikre, at interiøret appellerer til et yngre, mere stilbevidst publikum, og det har båret frugt. Derudover er den nyeste generation af VW's infotainment-system er meget nemmere at bruge end tidligere versioner.

3. Peugeot e-5008

(Image credit: Peugeot)

Elektriske SUV'er med syv sæder er store som busser, og der er efterhånden en del af dem på markedet i Europa. Men hvor Kia’s EV9, Hyundai Ioniq 9 og Volvo’s EX90 alle koster en bondegård, er der lidt lettere at finde budgettet til Peugeot e-5008 til priser fra 344.990 kr.

Der er nok ikke alle, der er enige, men jeg synes, at den aggressive, kantede stil er flot, og det omsluttende cockpitinteriør er et mesterværk. Vælg det større 97 kWh batteri, og Peugeot hævder, at du kan køre 660 kilometer på en enkelt opladning.

Jeg nåede ikke helt op på de imponerende tal, men det lykkedes at køre 510-560 kilometer ved at være lidt tilbageholdende med gaspedalen. Der er ikke meget plads på tredje sæderække, men man kan sagtens have børn og små personer siddende der uden problemer.

Når det gælder plads, praktisk anvendelighed og evnen til at transportere mange personer, er der ikke meget, der kan måle sig med e-5008, hvad angår pris.

2. Porsche Taycan Turbo

(Image credit: Porsche)

Porsche Taycan Turbo er i stand til at flytte rundt på dine indre organer med sin næsten smertefulde acceleration (0-100 km/t på 2,7 sekunder) og tilbyder samtidig en af de mest støjsvage og raffinerede køreoplevelser på markedet. Den er både ren dramatik og en overraskende brugervenlig sportslimousine.

Der er masser af bagagerumsplads, passagererne bagved kan strække benene, og man kan tilbagelægge tusindvis af kilometer på motorvejen uden at føreren bliver træt.

Porsche’s infotainment-system er også blandt de bedste, især når man navigerer med live-opdateringer om ladestationer, og der er for meget teknologi i bilen til at kunne rumme det hele i denne korte oversigt.

D dette er en af de mest potente, bedst håndterbare og teknologisk avancerede elbiler, der findes på markedet i dag... især hvis man kigger på brugtbilsmarkedet.

1. Renault 5 E-Tech

(Image credit: Renault)

Renault næsten ikke brug for, at man fortæller, hvor god den retro-inspirerede Renault 5 E-Tech Electric er, for de har modtaget et hav af priser for den.

Selv om man har set den før, så bliver man alligevel nødt til at stoppe op og nyde synet af den, hver gang man går forbi, og det siger noget om, hvor flot den er.

En elektrisk rækkevidde på 400 kilometer er ikke imponerende, men den kan oplades på lidt over en halv time i en 100 kW-oplader. Og de fleste af disse biler vil alligevel køre rundt inde i byerne, så rækkevidden går nok.

Indvendigt imponerer byggekvaliteten og materialerne, og det føles som at sidde i en bil, der er betydeligt dyrere end startprisen på 189.990 kr. Samtidig er Android Automotive-operativsystemet er en fornøjelse at bruge.

Renault R5 E-Tech er sjov, fræk, spændende at køre og fuld af karakter, og fortjener at blive lige så stor en salgssucces som sin forgænger.