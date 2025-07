Teslas futuristiske drive-in-restaurant er det vildeste byggeri – Gør opladning til en fantastisk oplevelse

Diner i LA med opladning af elbiler, mad og film

Projektet har været undervejs i syv år

Tesla-ejere kan synkronisere filmvisninger med deres bilskærme

Tesla har nu officielt åbnet sin retro-futuristiske drive-in-diner på Santa Monica Boulevard i Los Angeles, som fungerer både som ladestation og trendy mødested.

Dineren blev annonceret af CEO Elon Musk allerede i 2018, men byggeriet blev først påbegyndt for to år siden – og siden da har der været ret stille om detaljerne.

Men i modsætning til visse andre Tesla-projekter ser dette faktisk ud til at have leveret mere end lovet.

Den store hjørnegrund rummer 80 V4 Supercharger-pladser, der er åbne for alle elbiler med North American Charging Standard (NACS)-port, mens solcellepaneler på taget giver skygge og driver både ladestationerne og selve området.

Der er også en 24/7-diner med en Skypad-terrasse øverst med udendørs servering. Menuen består af burgere, pommes frites, kyllingevinger, milkshakes og andre klassiske amerikanske retter. Tesla-ejere kan desuden bestille maden via en særlig Diner-app inde fra bilen og få den leveret direkte til køretøjet.

To 20 meter brede LED-skærme viser et udvalg af klassiske og moderne film, som kan ses enten fra tagterrassen – Skypad – eller fra bilen – for en ægte drive-in-oplevelse. En specialbygget app synkroniserer det, der vises udendørs, med skærmene inde i bilen.

Tesla oplyser, at menuen er udviklet af kokken Eric Greenspan i samarbejde med restauratøren Bill Chait, men at den er inspireret af klassiske diners fra fortiden. Så tænk cheeseburgere, pommes frites og milkshakes. Du kan se menuen her hos Tesla.

Der er selvfølgelig også en merchandise-stand, hvor man kan købe alt fra kasketter og T-shirts til »Supercharged Gummies«. Og maden serveres i små æsker formet som Cybertrucks – sødt.

Et friskt pust, som elbilsindustrien har brug for

Selvom nye tal viser, at elbiler langsomt men sikkert vinder frem i USA, Europa og andre steder, er der stadig en stor gruppe mennesker, der er skeptiske – eller ligefrem afskyr teknologien. Her kan Teslas diner måske være den satsning, der viser, at elbiler kan tilbyde noget anderledes. Muligheden for samtidig at lade bilen op, spise og se film virker ret så indbydende, sammenlignet med at tanke på en almindelig tankstation. Samtidig samler Teslas diner op på retrovibes, som mange amerikanere er vilde med. Det samler gode minder fra fortiden med biler, dinere og drive-in-biografer, som var en stor del af amerikanernes liv fra 1940'erne og frem til 1960'erne. Den dag i dag findes der masser af dinere rundt omkring i USA, og kulturen har også spredt sig til Danmark. Alene i København findes der mindst tre amerikansk inspirerede diners.

Elon Musk har også allerede antydet, at der kan være flere af denne typer Tesla-diners på vej, hvis LA-projektet viser sig at være en succes. Andre elbilproducenter som Rivian har allerede satset på lignende ladestationer i Joshua Tree og Yosemite i USA. Også Porsche og Mercedes-Benz udvider deres premium-ladestationer, hvor brugerne kan slappe af i behagelige omgivelser og god med kaffe.

Det er en smart løsning på et af elbils største problemer – at opladning tager længere tid end tankning – og at gøre det til en positiv oplevelse er et smart træk.

Det er også en måde at komme væk fra det konstante fokus på miljø- og CO2-reduktion i forbindelse med elbiler. I stedet at fremhæve, at de også kan være sjove, er en effektiv måde at tiltrække de tilbageholdende købere og den næste generation af købere.