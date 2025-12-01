Jag har kört nya elbilen Kia EV4 och den gör äntligen halvkombis spännande igen av tre viktiga skäl

Kias elbilsutbud behöver knappast någon närmare presentation vid det här laget, eftersom det sydkoreanska märket har gjort stort avtryck globalt med sin enkelt namngivna men väldigt varierade modellfamilj som sträcker sig över SUV:ar, sedaner och halvkombis.

Allt började med Kia EV6, som på något sätt blandade sedan, halvkombi och SUV i ett omdiskuterat men i slutändan väldigt populärt paket, innan sortimentet växte till att även omfatta en av världens första helelektriska SUV:ar med sju säten i form av EV9.

Spola fram några år och Kia erbjuder nu allt från den mindre EV3 som SUV/crossover, vidare till mellanstora EV5 SUV och upp till nämnda EV9.

Det finns fortfarande luckor att fylla, däribland den mycket omtalade stadsbilen EV2 – och så den här: halvkombin EV4.

Med Teslas Model 3:s framgångar i ryggen ville Kia ta fram en elbil som kan konkurrera på europeiska marknader där SUV:en ännu inte helt har tagit över.

Den klassiska halvkombin har traditionellt sålt bra i dessa länder, men Kia valde att gardera sig genom att erbjuda EV4 både som halvkombi och i en Fastback-sedanversion. Den senare har en förlängd bakdel och en av de största lastvolymerna som går att hitta, men den lär knappast vinna några skönhetstävlingar.

Halvkombiversionen däremot är en låg, slimmad femdörrarsmodell med skarpa karosslinjer som både är iögonfallande och en smula galna. Den lär dra blickarna till sig och definitivt dela åsikterna ute på vägarna.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Ett vinnande koncept

(Image credit: Kia)

Kias E-GMP-plattform ligger numera till grund för hela märkets elbilsprogram, där alla modeller delar liknande drivlinor och batteriteknik. EV4 är nära besläktad med den mer upprätta och kantigare EV3, och erbjuds därför med antingen ett batteri på 58,3 kWh eller ett större på 81,4 kWh.

Här finns ingen 800-volts laddarkitektur av samma typ som i EV6 och EV9, men de är också dyrare alternativ, så här får man nöja sig med 400 volt.

Det är dock knappast en riktig kompromiss, eftersom EV4 kan laddas från 10 till 80 procent med en 150 kW-laddare på så lite som 29 minuter, vilket är helt i linje med vad man kan förvänta sig av en elbil med ett startpris på 476 900 kronor i grundutförande.

Lägger man lite mer pengar får man det större batteripaketet, som laddar nästan lika snabbt men istället kan leverera upp till imponerande 625 km på en laddning. Det har möjliggjorts genom flera aerodynamiska förbättringar samt noggrann finjustering av elmotor, luftkonditionering och effektelektronik för maximal effektivitet.

Det är också lätt att vilja testa de här räckviddssiffrorna i praktiken, eftersom EV4 är en mycket bekväm och trivsam bil att tillryggalägga långa sträckor i. Framsätena är vadderade på precis rätt ställen och märkets tygklädda nackstöd hör till de bästa i klassen.

Kort sagt utmanar den här elektriska halvkombin mer traditionella SUV:ar tack vare sin djärva design, följsamma körupplevelse och utmärkta praktiska egenskaper – och det är ingen liten bedrift.

Roligare än en SUV

(Image credit: Kia)

Det är väldigt svårt att göra en riktigt bra elektrisk halvkombi i dag, helt enkelt eftersom batteripaketen måste placeras i golvet, vilket antingen höjer markfrigången eller körpositionen – eller båda.

I EV4 är det körpositionen som inte riktigt prickar rätt på samma sätt som i en bensindriven Volkswagen Golf eller Seat Leon, eftersom den fortfarande känns en aning för hög. Men det är egentligen petitesser, för körupplevelsen är fortfarande riktigt underhållande.

Medan elektriska SUV:ar ofta känns tunga och kränger genom kurvorna (om du inte köper en Porsche), får EV4 mig att le vid rätt tillfällen. Det är ingen fickraket, med en effekt på bara 201 hästkrafter – ganska beskedligt i dagens värld av helt galna elbilar – men den känns ändå mer än tillräckligt pigg ute på vägarna.

Här finns 283 Nm i vridmoment, vilket gör att den sticker iväg kvickt från stillastående, med en officiell 0–100 km/h-tid på mellan 7,5 och 7,9 sekunder beroende på batteristorlek.

Sammantaget är EV4 dock inställd för att vara fantastiskt bekväm över många olika typer av vägunderlag. Den sväljer potthål, håller generellt en låg ljudnivå och känns lugn och stabil i de flesta situationer. Enkelt uttryckt är den väldigt behaglig att leva med.

Tekniken blir bättre

(Image credit: Kia)

Kias infotainmentsystem har långsamt och nästan i det tysta blivit bättre i takt med lanseringen av varje nytt EV-märkt modell, och de kombinerade skärmarna på 12,3 tum, 12,3 tum och 5,3 tum i EV4 hör till de smartaste som märket har levererat hittills.

Skärmarna är skarpa och enkla att använda, fungerar utmärkt med Apple CarPlay och Android Auto, men erbjuder också ett växande utbud av appar som numera är inbyggda. Det handlar om allt från Netflix och Disney+ till spel och karaoke i bilen, om det nu är din grej.

Det finns till och med ett dedikerat ”Theatre Mode” som dämpar innerbelysningen och optimerar den centrala 12,3-tumsskärmen för att sträckkolla serier eller titta på film via någon av de nämnda streamingtjänsterna. När bilen står parkerad, så klart.

EV4 är dessutom den första bilen efter EV3 som får Kias nya röstassistent, som drivs av ChatGPT och är tänkt att erbjuda en mer naturlig, konversationslik interaktion med bilen.

Den klarar av viktiga funktioner och inställningar, men hjälper nu också till med navigation via Google Points of Interest och kan exempelvis ge tips om de billigaste platserna att parkera på eller vad som är värt att se och göra i närområdet.

Det här är första gången den här typen av integration syns i en Kia och den fungerar bra, inte minst eftersom Google Points of Interest även innehåller viktig information som parkering, öppettider och priser på platser vi faktiskt brukar besöka.

(Image credit: Kia)

Precis som hos Tesla erbjuder Kia också en digital nyckel som kan ligga i både Android- och iPhone-mobiler, där bilen låser upp sig automatiskt när du närmar dig. Det fungerar även med Apple Watch, för den som inte ens orkar plocka upp mobilen ur fickan.

Det här är ett väldigt komplett paket, insvept i en design som garanterat väcker samtal och med en körkomfort som är riktigt imponerande.

Prissättningen är också vass och slår den dyrare Model 3 både när det gäller finess och personlighet, samtidigt som den erbjuder mer körglädje än exempelvis VW ID.3 eller den billigare MG 4.

Framför allt är det skönt att se ett bilföretag släppa något som för en gångs skull inte är ännu en helt generisk och själlös elektrisk SUV.