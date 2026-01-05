Jag arbetar med att testa elbilar – här är de 7 bästa elbilarna som imponerade mest på mig under 2025

Det är lätt att låta sig påverkas av alla domedagsrubriker som påstår att efterfrågan på elbilar är på väg att svalna till den grad att stora biltillverkare helt omvärderar sina strategier.

Visst har aktörer som Porsche och Ford backat från tidigare planer och tryckt in bensinmotorer och hybriddrivlinor i modeller som från början var tänkta att bli helt elektriska, men så ser det långt ifrån ut för alla.

Kia, Hyundai, Renault, Peugeot och Volkswagen-koncernen fortsatte att lansera nya och spännande elbilar under 2025, samtidigt som Tesla uppdaterade sina två bästsäljande modeller – Model 3 och Model Y – under året.

Dessutom har de kinesiska märken som tidigare opererade i utkanten av marknaden blivit allt mer mainstream. BYD, MG, LeapMotor och flera andra tar nu stora marknadsandelar i Storbritannien, Europa och på andra håll.

I USA är bilden något annorlunda. Där har minskade incitament och skatteförmåner bromsat elbilsutvecklingen, vilket ofta tvingat många av de nämnda märkena att tänka om kring sina elbilsstrategier i Nordamerika för att kunna förbli lönsamma.

Polestar, Volkswagen, Audi och Mercedes-Benz har alla pausat eller skrotat planer på att lansera vissa modeller i USA, men det har inte hindrat inhemska tillverkare från att fortsätta leverera. Tesla och Rivian når fortsatt nya köpare, Hyundai och Kia är fortsatt populära och Nissans nyligen lanserade Leaf gör avtryck tack vare räckvidd och prisvärdhet.

Efter att ha kört ett enormt antal elbilar under 2025 är detta mitt urval av de bästa – handplockade för sin kombination av praktisk användbarhet, prisvärdhet och teknik. För elbilar är fortfarande högst relevanta, oavsett vad rubrikerna säger.

1. Tesla Model Y

Den uppdaterade Model Y är utan tvekan den bästa bilen Tesla någonsin har byggt. Den kombinerar utmärkt praktisk användbarhet med imponerande räckvidd, pålitligt snabba publika laddningar och en tystare, mer förfinad körupplevelse än tidigare generationer.

Visst är den yttre designen fortfarande omdiskuterad, men den senaste uppdateringen har verkligen vässat uttrycket, moderniserat linjerna och lagt till ljuslister i full bredd både fram och bak för att dra blickarna till sig ute på vägarna.

Efter att ha kört både Premium- och Performance-versionerna kan jag lugnt säga att om du inte absolut älskar berg- och dalbane-lik acceleration, är det den sistnämnda som är rätt val – särskilt i Long Range Rear-Wheel Drive-utförande.

Den senaste Model Y är utan tvekan en av de mest effektiva och lättanvända elbilarna som finns att köpa just nu.

2. MG IM5

Tesla får numera nya rivaler var och varannan vecka, och MG:s senaste premiumvarumärke – Intelligent Mobility – gör ingen hemlighet av att man har Tesla Model 3 rakt i siktet.

Bilen kommer från Kinas enorma SAIC-koncern och bygger på en helelektrisk plattform som delas med flera premium-sedaner på hemmamarknaden. För Europa har dock en hel del justerats för att tilltala mer kräsna köpare.

Specifikationerna är imponerande: upp till 655 kilometer i räckvidd, 17 minuter för att ladda från 10 till 80 procent och 0–100 km/h på 3,2 sekunder i Performance-versionen med 751 hästkrafter. Det är Porsche Taycan-nivå – för en bråkdel av priset.

Från de flesta vinklar är det dessutom en snygg bil, med lite Aston Martin baktill och gott om Taycan framtill. Imitation är trots allt den uppriktigaste formen av smicker, eller hur?

Den bjuder också på ett stort utbud av avancerade förarassistanssystem och infotainmentteknik för relativt lite pengar.

Om du kan se förbi den väl hårda fjädringen, att i princip allt styrs via en något irriterande pekskärm och den usla sikten bakåt, får du en imponerande kombination av prestanda, helelektrisk räckvidd och teknik för mindre pengar än Polestar 2, Mercedes-Benz CLA och – förstås – Tesla Model 3, som den aktivt jagar i Europa.

3. Kia EV4

Kias utbud av helelektriska bilar är rejält imponerande. Det sträcker sig från den kommande, pyttelilla EV2 via stilrena sedaner och crossovers hela vägen upp till den enorma sjusitsiga SUV:en EV9 i toppskiktet. Det finns verkligen något för alla.

EV4 är en av de nyaste modellerna och är framtagen för att spela på Europas förkärlek för klassiska halvkombis. Den lånar element från den större EV6 och den mindre EV3, men paketerar dem i något som inte är ännu en SUV eller crossover.

Djärv design, mycket hög åkkomfort och imponerande räckvidd gör den till ett lockande köp. Kias senaste infotainmentsystem är dessutom det skarpaste och mest tekniskt avancerade de har tagit fram hittills, med ChatGPT-integration för naturlig röststyrning.

Den har ett stort och praktiskt bagageutrymme, och eftersom den inte sitter lika högt som vissa av sina SUV-syskon är väghållningen riktigt bra. Förvänta dig inte Golf GTI-nivåer av körglädje, men i övrigt är det en utmärkt allroundbil som är tillräckligt underhållande för de flesta.

4. Citroen e-C5 Aircross

Ibland är de bästa bilarna de som klarar grunderna galant utan krångel eller stora åthävor. Bilar som prioriterar komfort och praktisk användbarhet framför flashig design och halsbrytande prestanda.

Citroëns senaste ë-C5 Aircross – märkets första modell på Stellantis STLA Medium-plattform – är precis en sådan bil. Den erbjuder antingen 520 eller 680 kilometer i räckvidd beroende på batterival, fullt godkänd prestanda och en av de mest komfortabla körupplevelserna som finns.

Fjädringen med ”Progressive Hydraulic Cushions” gör att bilen känns som om den svävar fram, samtidigt som den stora femsitsiga SUV:en erbjuder generösa förvaringsutrymmen och mycket bekväma platser för alla ombord.

Invändigt bjuder den på fransk designkänsla med några av de skönaste framsäten jag någonsin har suttit i. Infotainmentsystemet är inte klassledande, men det fungerar bra och är lätt att använda.

Priserna börjar på 337 500 kronor för instegsmodellerna, vilket är extremt konkurrenskraftigt för en elbil som är så praktisk och bekväm som den här.

5. Renault 4 E-Tech

Trots att jag körde den här bilen väldigt tidigt under 2025 är den fortfarande en av de mest minnesvärda, tack vare sin utmärkta kombination av småbilskänsla, fin väghållning och ett mycket lockande pris.

Renault 4 E-Tech bygger på den lika utmärkta Renault 5 E-Tech, men R4 lägger till en extra dos praktisk användbarhet med något mer benutrymme i baksätet och smartare förvaringslösningar runt om i kupén. Samtidigt behåller den en del av R5:ans kaxiga karaktär i hur den kör och uppför sig på vägen.

Framför allt är det här en av de mest prisvärda elbilarna som säljs i Europa just nu, med priser som börjar på 384 900 kronor. Trots det lyckas den leverera en design som verkligen drar blickarna till sig, en interiör med premiumkänsla och den senaste tekniken ombord – inklusive ett infotainmentsystem baserat på Android Automotive med Google Maps och andra appar inbyggda.

6. Mercedes-Benz CLA

Mercedes har lagt hela sin ingenjörskonst på den senaste CLA-modellen, och det märks. Här får vi inte bara en smart tvåstegad växellåda (utformad för effektivitet snarare än prestanda), låg luftmotståndskoefficient och den senaste 800V-arkitekturen för eldrift, utan också märkets nya Super Screen-teknik med biokänsla i kupén.

Resultatet är en bil som klarar runt 528 kilometer på en enda laddning, men som ändå fixar 0-100 km/h på fullt respektabla 4,9 sekunder. Laddningen går dessutom blixtsnabbt, och interiören bjuder på den höga kvalitetskänsla i passform och materialval som man förväntar sig av det tyska märket. Skärmtekniken är i en helt egen liga.

Instegsmodellerna börjar på 399 000 kronor. Det placerar den prismässigt i samma liga som Tesla Model 3 och Model Y, men här får du längre räckvidd på en laddning och betydligt snabbare laddtider.

7. Smart #5

Smart tillverkar inte längre pyttesmå stadsbilar – åtminstone inte förrän Smart #2 dyker upp – utan satsar nu på olika SUV-modeller som blandar Mercedes-Benz-DNA med teknik från den kinesiska jätten Geely.

Jag var inte särskilt övertygad av Smart #1. Brabus-versionen kändes alldeles för snabb för sitt eget bästa, bromsarna var svaga och designen var, tja, lite märklig. Smart #5 är däremot en helt annan historia. Den ser ut som en mjukare, rundare Mercedes G 580 och erbjuder generellt mer utrymme och bättre praktisk användbarhet än sitt mindre syskon.

Interiörtekniken är också ett stort kliv framåt, med hela 36 tum skärmyta som breder ut sig i kupén. Utöver det finns även en 25,6-tum stor augmented reality-head-up-display, om du nu skulle behöva ännu mer skärm.

Det är en mycket trevlig bil att köra i och vissa versioner klarar upp till 590 kilometer på en laddning. Att fylla på batteriet från 0 till 80 procent tar dessutom mindre än 18 minuter.

Självklart körde jag Brabus-versionen, som levererar smått absurda 637 hästkrafter från sin dubbla elmotoruppsättning. Det är alldeles för mycket för en familjevänlig SUV, och Smart saknar helt enkelt den prestandaexpertis som krävs för att omsätta den effekten i trygg och kontrollerad framdrift på vägen.

Väljer du istället Pro+ eller Premium-utförandena får du de större batterierna, den snabba 800V-arkitekturen och hela den påkostade interiören – till ett betydligt lägre pris och med färre svettiga ögonblick på blöta vägar.