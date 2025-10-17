Den nyeste Android Auto-oppdateringen har ødelagt en viktig dashbordfunksjon – og mange brukere er frustrerte

Den siste oppdateringen har gjort Quick Controls ubrukelig.

Funksjonen lar vanligvis brukere kontrollere musikk og se veibeskrivelser mens man bruker andre apper.

I Android Auto 15.2 fungerer den ikke lenger i portrettmodus.

Android Auto har nylig blitt oppdatert til versjon 15.2, og normalt sett bringer dette nye funksjoner og forbedringer til bilens infotainmentsystem. Men denne gangen har oppdateringen hatt motsatt effekt – og mange brukere uttrykker sin frustrasjon på nettet.

Det som har fått brukerne til å reagere, er at Android Auto 15.2 har gjort Quick Controls-funksjonen ubrukelig. Widgeten lar deg kontrollere medier og se veibeskrivelser mens du bruker andre apper.

Etter oppdateringen fungerer imidlertid ikke Quick Controls lenger i vertikal visning, som er det mange bileiere bruker. Tidligere var verktøylinjen plassert nederst på skjermen når Quick Controls ble aktivert i denne visningen. Men ifølge brukere på Reddit og Googles offisielle forum skjer det nå absolutt ingenting når du prøver å slå på funksjonen. Resultatet: Verktøylinjen setter seg fast langs den vertikale kanten av skjermen – uansett hva du gjør.

Flere brukere har delt sin irritasjon. En person på Googles forum skriver at problemet «gjør meg gal», mens Reddit-brukeren lorenmatt93 beskriver det som «irriterende» og «en feil som har eksistert i flere måneder».

Bug eller bevisst endring?

Det er fortsatt uklart om dette faktisk er en ufrivillig feil eller en bevisst endring fra Googles side. Hurtigkontroller har allerede fått en mindre fremtredende rolle siden Android Auto fikk sitt nye dashborddesign, hvor widgeten effektivt har blitt erstattet av en snarveislinje for apper.

Nå må brukere manuelt aktivere Hurtigkontroller i innstillingene før funksjonen vises, noe som kan tyde på at Google gradvis prøver å fase den ut. I så fall kan «feilen» være et resultat av dette.

Samtidig er det tegn på at det ikke er med vilje. Hurtigkontroller ser bare ut til å slutte å fungere i visse layoutmoduser, noe som tyder på at problemet mer er en feil eller en svakhet i testingen av oppdateringen.

Uansett har frustrasjonen vokst blant Android Auto-brukere, spesielt blant de som bruker Hurtigkontroller daglig. Forhåpentligvis er dette bare en midlertidig feil – og at Google snart vil gi ut en oppdatering som fikser feilen.