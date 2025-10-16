La última actualización de Android Auto acaba de desactivar una función clave del panel de control, y muchos usuarios están molestos

La última actualización de Android Auto ha desactivado la función Controles rápidos.

Esta función permite ver indicaciones o controlar los medios cuando se utilizan otras aplicaciones.

Sin embargo, en Android Auto 15.2 parece que ya no funciona en orientación vertical.

¿Eres de los que utiliza Android Auto y acabas de descubrir un "cambio"? Eso es porque recién llegó la versión 15.2 y, aunque normalmente significan nuevas funciones, esta vez está provocando una reacción no tan positiva en los usuarios.

De hecho, la nueva edición ha desactivado una función popular de Android Auto, lo que ha provocado la exasperación y la frustración de los consumidores.

En concreto, han llovido las quejas porque Android Auto 15.2 ha desactivado la función Quick Controls del sistema operativo. Se trata de un widget que permite controlar los medios y ver las indicaciones incluso cuando se está utilizando otra aplicación. Sin embargo, con Android Auto 15.2, el widget Quick Controls ya no parece funcionar cuando se utiliza en orientación vertical.

Antes de la última actualización, al habilitar los controles rápidos en los paneles de control de Android Auto configurados de esta manera, la barra de tareas se colocaba en la parte inferior de la pantalla. Pero según los usuarios de Reddit y los foros oficiales de Google, al activar esta opción en la actualización de Android Auto 15.2 simplemente no ocurre nada. Esto significa que la barra de tareas se queda atascada en el borde vertical de la pantalla, hagas lo que hagas.

Esto está causando cierta consternación entre los usuarios. John Fed, en los foros de Google, informó de que el problema "lo estaba volviendo loco", mientras que el usuario de Reddit lorenmatt93 lo describió como "molesto" y "un error que lleva varios meses presente".

¿Error o característica?

Curiosamente, no está claro si este aparente error es en realidad un cambio deliberado. Los controles rápidos solían tener mucha más importancia en Android Auto, pero desde que Google cambió al diseño de panel de control, el widget ha sido sustituido por una barra de accesos directos a aplicaciones.

Ahora, es necesario habilitar manualmente los controles rápidos en la configuración para que aparezcan, lo que sugiere que Google quiere dar menos importancia a esta función. Esto podría indicar que Google simplemente está eliminando los controles rápidos, y que este último «error» es una manifestación de esta política.

Sin embargo, hay indicios de que no es así, como el hecho de que el widget de controles rápidos solo deja de funcionar en diseños específicos. Teniendo esto en cuenta, el error podría ser simplemente un descuido, ya que los desarrolladores no han probado completamente una función que ha perdido importancia en Android Auto.

En cualquier caso, el problema ha generado bastante molestia entre los usuarios de los controles rápidos. Esperemos que se trate solo de una de esas peculiaridades que pueden afectar a las actualizaciones de software y nada más. Con un poco de suerte, Google lanzará un parche en breve.

