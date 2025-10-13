El lanzamiento de Sora 2 en Android parece inminente: acaba de aparecer en Google Play Store

Sora 2 ha aparecido en Google Play Store.

Sin embargo, aún no está disponible para descargar.

La aplicación de video con IA sigue siendo solo por invitación en iOS.

Sin duda, Sora 2 ha sido todo un éxito desde su lanzamiento, junto con su nueva app al estilo TikTok, aún cuando por el momento solo están disponibles en iPhone, sin embargo, parece que pronto más usuarios podrán dejar volar su imaginación cuando llegue a Android.

Como ha descubierto @ArtemR (a través de Android Police), ya ha aparecido una ficha de Sora 2 en Google Play Store. Sin embargo, por ahora solo se puede registrar el interés, si se está en Estados Unidos o Canadá, ya que la descarga no está disponible.

Hay que tener en cuenta también que Sora 2 sigue siendo solo por invitación en iOS, al menos por el momento, y es de suponer que lo será también en Android. Sin embargo, existe la posibilidad de que el lanzamiento en Android coincida con la disponibilidad de la aplicación para cualquiera que quiera registrarse.

OpenAI, desarrollador de Sora y ChatGPT, está sin duda tratando de gestionar la demanda, ya que el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, ha declarado recientemente que los usuarios están creando muchos más videos de lo que se esperaba inicialmente, y todos ellos tienen un costo significativo en términos de procesamiento.

La revolución del video con IA

⚠⚠⚠ @OpenAI's Sora Android app just popped up on the Google Play Store @GooglePlay: https://t.co/JuRJzGh2zd.It's not available yet, but open for pre-registration in the US and Canada.October 11, 2025

Aunque el acceso a Sora 2 sigue estando restringido por ahora, eso no ha impedido que los videoclips generados por la IA se difundan ampliamente por Internet, con todo tipo de escenarios extravagantes y surrealistas.

De hecho, hemos podido probarlo nosotros mismos, lo que nos ha dejado impresionados con las capacidades de Sora 2, pero también bastante preocupados por lo que esto significa para el futuro del contenido de video y de Internet en general.

El éxito de la aplicación ha puesto de relieve una vez más las implicaciones legales y éticas que conlleva la creación de videos falsos con personas reales, ya sean famosos o miembros de tu familia, y es probable que ese debate siga vigente durante mucho tiempo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una vez que tienes una invitación, la aplicación es de uso gratuito, con lo que OpenAI describe como límites "generosos" en cuanto al número de videos que puedes crear. Eso ha ayudado a Sora 2 a alcanzar el primer puesto en las listas de la App Store de Apple, lo que es muy probable que pronto ocurra también en Android.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.