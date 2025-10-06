Los primeros videos de Sora 2 están apareciendo en la web, y estoy impresionado y mareado a la vez

Los videos salvajes y, a menudo, tremendamente surrealistas creados con el modelo de IA Sora 2 aparecieron casi inmediatamente después de que OpenAI revelara sus capacidades, con clips que incluían muchas ideas bonitas (y perturbadoras) que podrían haberse probado con el primer modelo Sora o con rivales como Veo de Google, Runway o lo que hay en Vibes de Meta.

Pero no se puede negar que Sora 2 aporta un mayor realismo a las imágenes, y el sonido y los diálogos sincronizados hacen que los resultados sean, en algunos aspectos, más impresionantes que los de otros generadores de vídeo.

El hecho de que estén diseñados para un feed al estilo de TikTok anima a los espectadores a creer en su realidad. Pero eso también hace que los inevitables errores sean más notables y más propensos a provocar inquietud, incluso un poco de náuseas: incluso alguien acostumbrado al contenido generado por IA podría encontrar algunos de los videos de Sora 2 un poco demasiado profundos en el valle inquietante para sentirse cómodo, como muestran algunos de estos ejemplos...

Sora 2

En primer lugar, se trata de un chiste que contó por primera vez Joan Rivers, así que no hay que darle puntos por originalidad. Al público de la IA parece gustarle la interpretación del comediante artificial. Y el comediante parece bastante satisfecho con cómo va, a pesar de lo mucho que suda bajo las luces sintéticas. Si no mirara detenidamente la marca de agua, podría creer que solo se ha editado mucho con IA, y no que se ha creado desde cero con ella.

¿Fiesta en la piscina?

Dando algunos pasos hacia lo extraño (y potencialmente incómodo), esta es una broma de muy mal gusto. Y o bien se supone que es un imitador o bien es un notable fracaso de la IA, ya que en realidad no tiene agujeros en los pies como él afirma. Aun así, las salpicaduras de agua y cómo estas pesan sobre su túnica son bastante realistas.

¡Cowabunga Value!s

Recuerdo anuncios como este de cuando era niño, hasta la letra pequeña que se leía muy rápido al final. Es cierto que las palabras de esos anuncios estaban escritas correctamente y en un lenguaje humano, los niños parecían menos demoníacos y las Tortugas Ninja no daban una impresión tan amenazadora, pero el grado en que parece y suena real es lo que hace que las partes que están fuera de lugar resulten especialmente inquietantes. Y eso incluso antes de considerar las ramificaciones éticas y legales de lo fácil que es imitar propiedad intelectual protegida por derechos de autor y otros derechos.

No me gusta esta Lucy

A post shared by T.J. Lovelady (@t.j.lovelady) A photo posted by on

El creador de este video logró algo increíble en cuanto a la duración, la coherencia y la continuidad narrativa de estos clips de video. Sin embargo, Sora 2 hizo que algunas de las expresiones faciales de Lucy, Ethel y Ricky resultaran francamente aterradoras. Por muy natural que parezca Lucy sosteniendo un teléfono inteligente, el periódico de Ricky se mueve de forma poco natural (y eso sin tener en cuenta los temas que se están discutiendo).

Pero todos estos videos se han realizado con relativa rapidez. Si los primeros videos de Sora 2 son tan buenos, la pregunta es: ¿qué pasa con tantos videos creíbles que dejan un regusto inquietante? No estoy seguro de que me entusiasme un mundo repleto de videos que difuminan tan eficazmente la línea entre lo sintético y lo real; quizá todos tengamos que confiar en nuestros valores Cowabunga para averiguarlo (vea el video de arriba si aún no lo ha hecho).

