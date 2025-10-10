Sora 2 acaba de chocar contra el muro legal de Hollywood: los agentes artísticos reclaman el control sobre las estrellas generadas por IA

El lanzamiento de Sora 2 ha llevado a una agencia de Hollywood a condenar públicamente al creador de videos con IA de OpenAI.

La agencia advirtió que Sora 2 supone una grave amenaza para los derechos de imagen y la remuneración de los artistas.

OpenAI ha comenzado a ajustar los parámetros de Sora 2 y ha insinuado que en el futuro se establecerán medidas de protección y se repartirán los ingresos.

Sora 2 y la nueva aplicación de OpenAI apenas llevan disponibles unos cuantos días, pero eso no ha impedido una enorme avalancha de noticias su alrededor de ellas, una de ellas tiene que ver con la rección por parte de algunas de las figutas más poderosas de Hollywood.

La Creative Artists Agency (CAA) —que representa a algunas de las celebridades más importantes del entretenimiento— emitió un duro comunicado condenando a Sora 2.

En un memorando sin firma, la CAA acusó a OpenAI de ignorar los derechos de sus clientes y presentó el tema como una cuestión moral.

La función Cameo, que permite a los usuarios protagonizar sus propios clips generados por IA, fue objeto de particular indignación, aunque no fue mencionada directamente por nombre.

“Es evidente que OpenAI/Sora expone a nuestros clientes y su propiedad intelectual a un riesgo significativo.

La pregunta es: ¿OpenAI y sus empresas asociadas creen que los seres humanos —escritores, artistas, actores, directores, productores, músicos y atletas— merecen ser compensados y acreditados por el trabajo que crean?”, escribió la CAA en el memorando.

“¿O cree OpenAI que puede simplemente robarlo, ignorando los principios globales de derechos de autor y despreciando abiertamente los derechos de los creadores, así como a las muchas personas y compañías que financian la producción, creación y publicación del trabajo de estos seres humanos? En nuestra opinión, la respuesta a esta pregunta es obvia.”

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Se trata del enfrentamiento público más directo hasta ahora entre el talento de Hollywood y los experimentadores de IA de Silicon Valley.

El tono de la CAA es claramente intimidante, y tiene sentido: la función Cameo demuestra qué tan fácil es imitar la apariencia y la voz de una persona con solo un breve clip de muestra.

Y basta un remix viral generado por IA para que algo que parecía entretenimiento cruce la línea hacia la infracción.

Choque de estrellas de la IA

La CAA no está sola en su postura. Las agencias rivales WME y UTA han publicado declaraciones similares, y WME incluso pidió a OpenAI que elimine a todos sus clientes de Sora 2.

El lanzamiento de Sora 2 sigue el enfoque típico de las startups: se cometen errores y luego se corrigen. En cambio, la industria del entretenimiento busca cubrir todos los posibles temas de licencias, consentimiento y créditos mucho antes de que una sola toma llegue a verse en pantalla. Ambos enfoques chocan.

Y OpenAI está prestando atención. El propio CEO Sam Altman parece reconocer que Sora 2 pudo haber ido demasiado lejos. En una entrada de blog cuidadosamente redactada, la compañía admitió posibles problemas y prometió cambios, asociaciones y opciones de monetización en el futuro.

OpenAI busca tranquilizar a la industria asegurando que Sora 2 no convertirá a Brad Pitt en un cameo de TikTok sin permiso.

La empresa confirmó que Cameo está diseñado para que las figuras públicas tengan control sobre su propia imagen, lo que requiere que ellas mismas suban su video de Cameo y lo hagan público de manera explícita; de lo contrario, la tecnología debería rechazar cualquier intento de uso por parte de terceros.

En resumen, si eres una celebridad y no has entregado voluntariamente tus “llaves digitales”, Sora no debería permitir que los usuarios te inserten en sus videos generados por IA.

En el caso de figuras públicas fallecidas, sus herederos o representantes legales pueden solicitar la eliminación de su imagen, algo que OpenAI asegura respetará. Sin embargo, no está claro si esto bastará para evitar demandas.

El sistema depende en gran medida de que cada individuo establezca sus permisos, lo cual no es suficiente para algunos sectores. La Motion Picture Association advirtió directamente a OpenAI que es su responsabilidad evitar las violaciones de derechos de autor.

Incluso con estos controles, persiste la ambigüedad respecto a los parecidos razonables o deepfakes que, aunque legalmente distintos, pueden resultar demasiado parecidos para la comodidad.

El escepticismo ha crecido en los últimos meses, especialmente tras la difusión de videos generados por IA de celebridades fallecidas como Robin Williams y Gene Wilder, que a menudo cruzan límites emocionales para sus fans y familiares.

La disposición de Sora a aceptar solicitudes de los herederos parece un intento por compensar esa falta de sensibilidad, pero sigue dejando la puerta abierta a quienes no pedirán permiso.

El desenlace de estos temas probablemente definirá cómo operarán las herramientas de video con IA para consumidores en el futuro.

El memorando de la CAA indica una disposición a permitir videos con celebridades generados por IA, siempre que existan las reglas adecuadas y una compensación justa.

“El control, el permiso de uso y la compensación son derechos fundamentales de estos trabajadores”, escribió la CAA.

“Cualquier cosa que no proteja a los creadores y sus derechos es inaceptable.”

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.