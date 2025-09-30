Todo sobre la nueva app social de OpenAI llamada "Sora"

¡La espera terminó! Sora 2 finalmente llegó, pero eso no es todo, pues el último modelo de video de última generación de OpenAI es más preciso, realista y controlable que los sistemas anteriores. además incluye diálogos y efectos de sonido sincronizados.

Pero eso no es todo, pues también llega una nueva app de Sora, ¿estás listo para conocer todos los detalles? De ser así, estás en el lugar indicado.

Sora 2 marca el inicio de una nueva era en la generación de video con IA

Sora 2 marca un avance decisivo en el desarrollo de modelos de video impulsados por inteligencia artificial. Tras el debut del modelo original en febrero de 2024 —considerado el “momento GPT-1” del video por lograr escenas funcionales y coherentes—, esta nueva versión representa el equivalente al “momento GPT-3.5”, elevando significativamente el realismo, la precisión física y la capacidad de control.

Sora 2 destaca por sus principales características:

Simulación física avanzada: reproduce dinámicas del mundo real con gran precisión, desde rutinas de gimnasia olímpica y volteretas en superficies inestables hasta complejos movimientos acrobáticos con objetos en movimiento.

Modelado realista del error: a diferencia de modelos anteriores, Sora 2 puede simular fallos de manera natural —por ejemplo, un balón que rebota tras un tiro fallido—, reflejando mejor las leyes físicas.

Control narrativo mejorado: sigue instrucciones complejas a lo largo de múltiples escenas manteniendo la coherencia del entorno, los objetos y el estado del mundo.

Versatilidad creativa: sobresale en diversos estilos visuales, desde realistas y cinematográficos hasta anime.

Generación de audio integrada: produce paisajes sonoros detallados, diálogos y efectos con alto realismo.

Integración con el mundo real: permite insertar personas, animales u objetos reales en entornos generados por IA, conservando fielmente su apariencia y voz.

Nueva app social Sora

Como parte del despliegue de Sora 2, OpenAI anunció la llegada de una nueva app social, en su comunicado oficial podemos leer lo siguiente:

"Hoy lanzamos una nueva app social para iOS llamada "Sora", con tecnología de Sora 2. Dentro de la app, puedes crear, remezclar las generaciones de los demás, descubrir nuevos videos en un feed de Sora personalizable y aparecer tú mismo o tus amigos mediante cameos . Con los cameos, puedes aparecer directamente en cualquier escena de Sora con una fidelidad excepcional tras una breve grabación de video y audio en la app para verificar tu identidad y capturar tu imagen".

Es importante mencionar que la nueva aplicación por el momento solo está disponible en dispositivos iOS con lanzamiento inicial en EE . UU. y Canadá. Además, permitirá crear videos, así como compartirlos, pero eso no es todo, ya que también podremos interactuar con más usuarios a través de sus propias creaciones.