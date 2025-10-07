Sora 2 contará con controles de derechos de autor más estrictos y funciones de monetización, según afirma el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

Sora 2 ha mejorado el manejo de la física, entre otras mejoras.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha estado hablando de Sora 2.

Se está preparando un mayor control para los titulares de derechos de autor.

Es posible que pronto haya también un sistema de pagos para los videos.

La semana pasada, OpenAI lanzó oficialmente Sora 2, una mejora a su herramienta de generación de videos con IA, pero eso no es todo, ya que le dio la bienvenida a su nueva aplicación y un feed personalizado de videoclips al estilo de TikTok.

Y de acuerdo con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, hay algunos cambios en camino.

En primer lugar, Altman afirma que los titulares de los derechos de autor van a tener un «control más detallado» sobre cómo se pueden utilizar sus personajes en la aplicación Sora; en otras palabras, puede que en el futuro no sea tan fácil generar clips con personajes de Marvel y Disney.

«Los titulares de derechos... están muy entusiasmados con este nuevo tipo de "fan fiction interactiva" y creen que este nuevo tipo de interacción les reportará mucho valor, pero quieren poder especificar cómo se pueden utilizar sus personajes (incluso no utilizarlos en absoluto)», explica Altman.

Desde la perspectiva de OpenAI, lo que quiere es tener tantos usuarios y tantos videoclips generados como sea posible, y espera que la tecnología sea lo suficientemente atractiva como para que los titulares de los derechos de autor quieran participar, al tiempo que les da la opción de excluirse.

Todo por dinero...

El segundo cambio del que habla Altman en su nueva entrada del blog tiene que ver con las recompensas por monetización, aunque parece que estas serán para las empresas cuyo trabajo se incluye en los clips de Sora, en lugar de para los usuarios que los crean.

Según Altman, los usuarios de Sora están generando muchos más videos de lo que esperaba OpenAI, por lo que es posible que en un futuro próximo se introduzca algún tipo de sistema de pago por generación (ya se ha insinuado anteriormente la posibilidad de que los usuarios paguen durante los periodos de alta demanda).

«Vamos a intentar compartir parte de estos ingresos con los titulares de los derechos que quieran que sus personajes sean generados por los usuarios», afirma Altman. «El modelo exacto requerirá algo de ensayo y error para determinarlo, pero tenemos previsto empezar muy pronto».

En este momento, la aplicación Sora solo está disponible para iOS, y solo en Estados Unidos y Canadá, y es necesario tener una invitación para probarla. Sin embargo, es de esperar que pronto esté más ampliamente disponible, y muy probablemente con restricciones más estrictas sobre lo que se puede crear.

