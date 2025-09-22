NVIDIA y OpenAI anuncian acuerdo histórico para instalar 10 gigavatios en sistemas de NVIDIA

¡Increíble! NVIDIA y OpenAI anunciaron una carta de intención para una alianza estratégica histórica. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

De acuerdo con el comunicado oficial, dicha estrategia permitirá desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas NVIDIA en la infraestructura de IA de próxima generación de OpenAI, con el fin de entrenar y ejecutar su nueva generación de modelos en el camino hacia la superinteligencia. Para respaldar este despliegue, incluyendo la capacidad de centros de datos y de energía, NVIDIA planea invertir hasta 100 000 millones de dólares en OpenAI a medida que se implementan los nuevos sistemas NVIDIA. Se prevé que la primera fase entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2026 utilizando la plataforma Vera Rubin de NVIDIA.

“NVIDIA y OpenAI se han impulsado mutuamente durante una década, desde la primera supercomputadora DGX hasta el avance de ChatGPT”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. “Esta colaboración en inversión e infraestructura marca el siguiente paso adelante: desplegar 10 gigavatios para impulsar la próxima era de la inteligencia”.

“Todo empieza con la computación”, afirmó Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI. “La infraestructura computacional será la base de la economía del futuro, y utilizaremos lo que estamos desarrollando con NVIDIA para crear nuevos avances en IA y empoderar a las personas y las empresas con ellos a gran escala”.

“Hemos colaborado estrechamente con NVIDIA desde los inicios de OpenAI”, afirmó Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI. “Hemos utilizado su plataforma para crear sistemas de IA que cientos de millones de personas utilizan a diario. Nos entusiasma desplegar 10 gigavatios de computación con NVIDIA para ampliar las fronteras de la inteligencia y ampliar los beneficios de esta tecnología para todos”.

OpenAI trabajará con NVIDIA como socio estratégico preferente de computación y redes para sus planes de crecimiento de la fábrica de IA. OpenAI y NVIDIA colaborarán para optimizar conjuntamente sus planes de desarrollo para el software de modelos e infraestructura de OpenAI, así como para el hardware y software de NVIDIA.

Esta asociación complementa el profundo trabajo que OpenAI y NVIDIA ya están realizando con una amplia red de colaboradores, incluidos Microsoft, Oracle, SoftBank y socios de Stargate, centrados en construir la infraestructura de IA más avanzada del mundo.

OpenAI ha crecido hasta alcanzar más de 700 millones de usuarios activos semanales y una sólida adopción entre empresas globales, pymes y desarrolladores. Esta alianza ayudará a OpenAI a avanzar en su misión de desarrollar inteligencia artificial general que beneficie a toda la humanidad.

NVIDIA y OpenAI esperan ultimar los detalles de esta nueva fase de alianza estratégica en las próximas semanas.