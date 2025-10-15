Senaste Android Auto-uppdateringen har förstört en viktig dashboard-funktion – och många användare är frustrerade

Den senaste uppdateringen har gjort Quick Controls oanvändbar

Funktionen låter normalt användare styra musik och se vägbeskrivningar när andra appar används

I Android Auto 15.2 fungerar den inte längre i vertikalt läge

Android Auto har nyligen uppdaterats till version 15.2, och normalt brukar det innebära nya funktioner och förbättringar för bilens infotainmentsystem. Men den här gången har uppdateringen fått helt motsatt effekt – och många användare uttrycker sin frustration på nätet.

Det som fått användarna att reagera är att Android Auto 15.2 har gjort Quick Controls-funktionen obrukbar. Widgeten gör det möjligt att styra media och se vägbeskrivningar samtidigt som man använder andra appar.

Efter uppdateringen fungerar dock Quick Controls inte längre i vertikal vy, vilket många bilägare använder. Tidigare placerades verktygsfältet längst ned på skärmen när Quick Controls aktiverades i denna vy. Men enligt användare på Reddit och Googles officiella forum händer nu absolut ingenting när man försöker slå på funktionen. Resultatet: verktygsfältet fastnar längs skärmens vertikala kant – oavsett vad man gör.

Flera användare har delat sin irritation. En person på Googles forum skriver att problemet “driver mig till vansinne”, medan Reddit-användaren lorenmatt93 beskriver det som “irriterande” och “en bugg som funnits i flera månader”.

Bugg eller medveten förändring?

(Image credit: Google)

Det är ännu oklart om detta faktiskt är en ofrivillig bugg eller en medveten ändring från Googles sida. Quick Controls har redan fått en mindre framträdande roll sedan Android Auto fick sin nya dashboard-design, där widgeten i praktiken ersatts av en genvägsrad för appar.

Numera måste användare manuellt aktivera Quick Controls i inställningarna innan funktionen syns, vilket kan tyda på att Google successivt försöker fasa ut den. I så fall kan “buggen” vara ett resultat av detta.

Samtidigt finns det tecken på att det inte är avsiktligt. Quick Controls verkar nämligen bara sluta fungera i vissa layoutlägen, vilket antyder att problemet snarare är ett misstag eller en brist i testningen av uppdateringen.

Oavsett vilket har frustrationen vuxit bland Android Auto-användare, särskilt bland dem som använder Quick Controls dagligen. Förhoppningsvis handlar det bara om en tillfällig glitch – och att Google snart släpper en patch som åtgärdar felet.