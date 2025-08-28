Android Auto ser ut att få en användbar Gemini-uppgradering – och ett uppfräschat utseende
Du kan låta Gemini veta exakt var du är.
- Gemini kan komma till Android Auto med exakt platsåtkomst
- Uppdateringen skulle göra Gemini mer användbar på vägen
- Ändringar av färgerna i Android Auto har också upptäckts
Vi vet att Gemini är på väg till Android Auto inom en snar framtid, och när utrullningen väl startar verkar det som att AI-assistenten kommer med en användbar uppgradering: åtkomst till bilens exakta position.
Den här ändringen upptäcktes av teamet på 9to5Google, gömd i koden för den senaste betaversionen av Android Auto-appen, v15.1. Det ser ut som att användare kommer kunna välja om de vill dela exakta platsuppgifter i Android Auto-inställningarna.
De uppenbara fördelarna med att ge Gemini full åtkomst till din plats är såklart navigation från A till B och att hitta närliggande platser – om du till exempel behöver stanna för att tanka eller vill hitta det bästa kaféet i området.
Du kan använda Google Maps i Android Auto för dessa uppgifter utan Gemini, men om du vill ha röststyrning och kanske lite extra AI-hjälp kommer Gemini vara mest användbar om den alltid vet exakt var du befinner dig.
Färgändringarna
Gemini ersätter Google Assistant i alla Googles appar och enheter, och baserat på hintar som Googles anställda släppte vid lanseringen av Pixel 10 bör AI-boten nå Android Auto innan året är slut.
Vi har redan sett en förhandsvisning av hur Gemini kan se ut på bilars instrumentpaneler och till stor del kommer Gemini att fungera på samma sätt som i mobilen – bara på en större skärm.
Samtidigt har Android Authority upptäckt något annat i den senaste Android Auto-koden: en mindre livlig färgpalett som inte är lika mättad, där huvudfärgen hämtas från den valda bakgrundsbilden.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Det är möjligt att vi får Gemini-uppdateringen och de nya färgalternativen samtidigt, men vi måste vänta och se exakt hur de integreras i det nuvarande gränssnittet.
Läs vidare
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor