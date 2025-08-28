Android Auto ser ut att få en användbar Gemini-uppgradering – och ett uppfräschat utseende

Gemini kan komma till Android Auto med exakt platsåtkomst

Uppdateringen skulle göra Gemini mer användbar på vägen

Ändringar av färgerna i Android Auto har också upptäckts

Vi vet att Gemini är på väg till Android Auto inom en snar framtid, och när utrullningen väl startar verkar det som att AI-assistenten kommer med en användbar uppgradering: åtkomst till bilens exakta position.

Den här ändringen upptäcktes av teamet på 9to5Google, gömd i koden för den senaste betaversionen av Android Auto-appen, v15.1. Det ser ut som att användare kommer kunna välja om de vill dela exakta platsuppgifter i Android Auto-inställningarna.

De uppenbara fördelarna med att ge Gemini full åtkomst till din plats är såklart navigation från A till B och att hitta närliggande platser – om du till exempel behöver stanna för att tanka eller vill hitta det bästa kaféet i området.

Du kan använda Google Maps i Android Auto för dessa uppgifter utan Gemini, men om du vill ha röststyrning och kanske lite extra AI-hjälp kommer Gemini vara mest användbar om den alltid vet exakt var du befinner dig.

Färgändringarna

Så här kommer de uppdaterade färgerna (höger) att se ut på Android Auto. (Image credit: Android Authority)

Gemini ersätter Google Assistant i alla Googles appar och enheter, och baserat på hintar som Googles anställda släppte vid lanseringen av Pixel 10 bör AI-boten nå Android Auto innan året är slut.

Vi har redan sett en förhandsvisning av hur Gemini kan se ut på bilars instrumentpaneler och till stor del kommer Gemini att fungera på samma sätt som i mobilen – bara på en större skärm.

Samtidigt har Android Authority upptäckt något annat i den senaste Android Auto-koden: en mindre livlig färgpalett som inte är lika mättad, där huvudfärgen hämtas från den valda bakgrundsbilden.

Det är möjligt att vi får Gemini-uppdateringen och de nya färgalternativen samtidigt, men vi måste vänta och se exakt hur de integreras i det nuvarande gränssnittet.