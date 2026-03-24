Android Auto har slutat fungera för många användare och Samsung Galaxy S26 är en av telefonerna som drabbats
Anslutningsproblem rapporteras i stor skala.
- Många användare upplever just nu problem med Android Auto
- Galaxy- och Pixel-telefoner är bland de drabbade
- Samsung och Google har ännu inte kommenterat buggarna
Det verkar som att det just nu finns en större bugg (eller kanske flera) som påverkar Android Auto, där ett stort antal användare rapporterar problem med att ansluta sin telefon till bilens infotainmentsystem.
Enligt Autoevolution lyfts särskilt problem med de nya Samsung Galaxy S26-telefonerna: för vissa användare fungerar anslutningen till Android Auto helt enkelt inte, utan någon tydlig förklaring till varför.
Ett omfattande inlägg på Reddit samlar flera av klagomålen, där vissa användare till och med överväger att lämna tillbaka sina telefoner: "There's no way I'm keeping this phone if it doesn't work with Android Auto," skriver en användare.
Även om vi ännu inte fått någon officiell kommentar från Samsung rapporterar vissa användare att problemen lösts efter att de installerat de senaste mjukvaruuppdateringarna. Andra har istället testat att manuellt installera en äldre version av Android Auto.
Pixel-telefoner är också drabbade
Det är inte bara Galaxy S26-telefoner som har problem med Android Auto just nu. En annan rapport från Autoevolution visar att även ägare av Google Pixel phones upplever problem, särskilt med trådbundna anslutningar till bilens system.
I dessa fall verkar problemen ha börjat efter den senaste mjukvaruuppdateringen som Google skickade ut till Pixel-telefoner den här månaden. En teori är att säkerhetsfunktionen Advanced Protection på enheterna blockerar anslutningen till Android Auto.
Det finns även inlägg på Android Autos supportforum som förklarar att Android Auto inte ansluter när telefonen är låst – vilket den normalt ska göra. Även här saknas en officiell kommentar från Google.
Det är svårt att avgöra exakt hur många användare som påverkas, men rapporterna är många. Förhoppningsvis undersöker Google och Samsung problemet och kan rulla ut en lösning så snart som möjligt.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor