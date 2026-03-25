Android Auto har sluttet å virke hos mange – Samsung Galaxy S26 er en av telefonene som er berørt

Mange brukere opplever for tiden problemer med Android Auto.

Galaxy- og Pixel-telefoner er blant dem som er berørt.

Samsung og Google har ennå ikke kommentert feilene.

Det ser ut til at det er en stor feil (eller kanskje flere) som påvirker Android Auto for tiden, og et stort antall brukere rapporterer problemer med å koble telefonene sine til bilens infotainmentsystem.

Ifølge Autoevolution er de nye Samsung Galaxy S26-telefonene spesielt problematiske: for noen brukere fungerer tilkoblingen til Android Auto rett og slett ikke, uten noen klar forklaring på hvorfor.

Et langt Reddit-innlegg lister opp flere av klagene, og noen brukere vurderer til og med å returnere telefonene sine: «Det er ingen måte jeg beholder denne telefonen hvis den ikke fungerer med Android Auto», skriver en bruker.

Selv om vi ennå ikke har hørt en offisiell kommentar fra Samsung, rapporterer noen brukere at problemene er løst etter at de nyeste programvareoppdateringene er installert. Andre har i stedet prøvd å installere en eldre versjon av Android Auto manuelt.

Pixel-telefoner er også berørt

Pixel 10 Pro er blant de berørte telefonene. (Image credit: Blue Pixl Media)

Det er ikke bare Galaxy S26-telefoner som har problemer med Android Auto akkurat nå. En annen rapport fra Autoevolution viser at eiere av Google Pixel-telefoner også opplever problemer, spesielt med kablede tilkoblinger til bilens system.

I disse tilfellene ser det ut til at problemene har startet etter den siste programvareoppdateringen som Google sendte ut til Pixel-telefoner denne måneden. En teori er at sikkerhetsfunksjonen Advanced Protection på enhetene blokkerer tilkoblingen til Android Auto.

Det finnes også innlegg på Android Autos støtteforum som forklarer at Android Auto ikke kobler til når telefonen er låst – noe den normalt skal gjøre. Igjen har det ikke kommet noen offisiell kommentar fra Google.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange brukere som er berørt, men meldingene er mange. Forhåpentligvis vil Google og Samsung undersøke problemet og kunne rulle ut en løsning så snart som mulig.