Snart kan du streama YouTube och Netflix till din Teslas instrumentpanel

Du kan snart strömma TV-program och filmer till din Teslas instrumentpanel via Netflix och YouTube, enligt VD:n Elon Musk.

Även om bilar från Tesla så småningom kommer att vara helt autonoma, kommer det troligtvis inte att hända på flera år, så det kommer inte att vara möjligt att strömma innehåll när din uppmärksamhet bör vara på vägen. Istället är den nya funktionen avsedd att hålla dig underhållen medan bilen laddas.

Musk säger att en Teslas lyxiga interiör och surroundljud kommer att ge en "otroligt uppslukande, filmisk känsla" medan du är parkerad – ungefär som en 2000-talsversion av den klassiska drive-in-biografen.

