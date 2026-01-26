Logitechs nye AI-drevne webkamera lar deg virkelig ta plass i møterommet

Logitech avduker to nye webkameraer for bedrifter

Nytt Rally AI-kamera og Rally AI Camera Pro tilbyr AI-funksjoner og mer

Enhetene kan til og med bygges rett inn i kontorvegger

Hvis du noen gang har ønsket å dominere et møterom eller en videokonferanse, kan Logitechs nye webkameraer for bedrifter være akkurat det du trenger.

Selskapet har avduket Logitech Rally AI Camera og Logitech Rally AI Camera Pro, to nye flaggskipmodeller rettet mot bedrifter som bruker AI direkte i enheten for å gi en bedre brukeropplevelse.

Dette inkluderer forbedret sporing, visning av flere kameraer og helt nye monteringsalternativer som kan gli sømløst inn i møtemiljøet.

Rally AI Camera

Logitech sier at de nye enhetene kombinerer forbruker- og bedriftsfokusert design for å levere en førsteklasses videokonferanseopplevelse forbedret av nye AI-verktøy og -funksjoner.

Blant disse er RightSight 2, selskapets nye videoinnrammings- og optikkløsning, som bruker AI for å forbedre møteflyten – spesielt når flere talere eller deltakere er involvert.

Logitech sier at de ble inspirert av filmteknologi for å skape muligheten til å tilpasse seg i sanntid og automatisk ramme inn en individuell taler eller gruppe, eller arrangere deltakere i et rutenett. Tjenester som Zoom Intelligent Director og Microsoft Teams kan nå også bruke flere kameravisninger for å skape mer engasjerende møter som føles mindre som tradisjonelle, statiske forretningsmøter.

(Image credit: Logitech)

Begge produktene har et spesialdesignet objektiv med en 1-tommers bildesensor og et synsfelt på 115 grader. Dette betyr at hele rommet dekkes selv i svakt lys, mens nærbilder av individer forblir så skarpe som mulig. For de som ønsker en enda mer overdådig opplevelse, tilbyr Rally AI Camera Pro også et ekstra optisk kamera med 15x hybridzoom, som gjør at både presentatører og presentasjoner kan fanges opp og sendes til kolleger over hele verden som om de var i rommet.

Ønsker du flere Pro-nyheter? Abonner på vårt nyhetsbrev Abonner på TechRadar Pro-nyhetsbrevet for å få spennende nyheter, kommentarer, reportasjer og innsikten bedriften din trenger for å lykkes! Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Installasjonen er enkel og skjer via en USB-C-kabel. Administrasjon og planlegging av arbeidsplasser gjøres enklere ved at Rally AI-kameraer kan oppdage når, hvor mange og hvor ofte folk bruker bestemte rom. Disse dataene lastes opp til Logitech Sync, noe som gir kontorsjefer og ledere bedre innsikt i romplanlegging og -planlegging.

For første gang tilbyr Logitech også et alternativ for innebygd installasjon, som gjør at maskinvaren kan gli inn i rommet i stedet for å stikke ut. Kameraene har også en automatisk lukker som tydelig viser når kameraet er slått av. Det er imidlertid fortsatt mulig å montere dem i taket, på en TV-skjerm eller direkte på veggen.

«Rally AI-kameraer er designet for hybridkontorer, der teknologien trer i bakgrunnen slik at den digitale og fysiske verdenen kan smelte sammen», sa Henry Levak, produktsjef hos Logitech for Business.

«Fra små møterom til store haller leverer de en filmatisk opplevelse for møtedeltakere, samtidig som de i stillhet løser problemer som IT-avdelinger, eiendomsteam og ledere for arbeidsplassopplevelser står overfor hver dag.»

Begge modellene vil være tilgjengelige våren og sommeren 2026 i grafitt og off-white. Logitech Rally AI Camera Pro vil koste 2999 dollar, mens Rally AI Camera era vil koste 2499 dollar. Norske priser er ennå ikke kunngjort.