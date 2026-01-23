Logitechs nya AI-drivna webbkamera låter dig verkligen ta plats i mötesrummet

Logitech presenterar två nya webbkameror för företag

Nya Rally AI Camera och Rally AI Camera Pro erbjuder AI-funktioner och mer därtill

Enheterna kan till och med byggas in direkt i kontorsväggen

Om du någonsin har velat dominera ett mötesrum eller en videokonferens kan Logitechs nya webbkameror för företag vara precis rätt lösning.

Företaget har presenterat Logitech Rally AI Camera och Logitech Rally AI Camera Pro, två nya flaggskeppsmodeller med fokus på företag som använder AI direkt i enheten för att ge en överlag bättre användarupplevelse.

Detta inkluderar förbättrad spårning, vyer med flera kameror och helt nya monteringsalternativ som kan smälta in sömlöst i mötesmiljön.

Rally AI Cameras

Logitech uppger att de nya enheterna förenar konsument- och företagsinriktad design och levererar en högklassig videokonferensupplevelse som förstärks av nya AI-verktyg och funktioner.

Bland dessa finns RightSight 2, företagets nya lösning för videoinramning och optik, som använder AI för att förbättra mötesflödet – särskilt när flera talare eller deltagare är inblandade.

Logitech säger sig ha inspirerats av filmteknik för att skapa möjligheten att anpassa sig i realtid och automatiskt rama in en enskild talare eller grupp, eller arrangera deltagarna i ett rutnät. Tjänster som Zoom Intelligent Director och Microsoft Teams kan nu också använda flera kameravyer för att skapa mer engagerande möten som känns mindre som traditionella, statiska affärsmöten.

(Image credit: Logitech)

Båda produkterna har ett specialdesignat objektiv med en 1-tums bildsensor och ett synfält på 115 grader. Det innebär att hela rummet täcks även i svagt ljus, samtidigt som närbilder på individer förblir så skarpa som möjligt. För den som vill ha en ännu mer påkostad upplevelse erbjuder Rally AI Camera Pro dessutom en extra optisk kamera med 15x hybridzoom, vilket gör att både presentatörer och presentationer kan fångas och sändas till kollegor världen över som om de vore på plats i rummet.

Installationen är enkel och sker via en USB-C-kabel. Hantering och planering av arbetsytor underlättas genom att Rally AI Cameras kan upptäcka när, hur många och hur ofta personer använder specifika rum. Denna data laddas upp till Logitech Sync, vilket ger kontorsansvariga och chefer bättre insyn i rumsplanering och schemaläggning.

För första gången erbjuder Logitech även ett alternativ för inbyggnad i väggen, vilket gör att hårdvaran kan smälta in i rummet istället för att sticka ut. Kamerorna har dessutom en automatisk slutare som tydligt visar när kameran är avstängd. Det finns dock fortfarande möjlighet att montera dem i taket, på en TV-skärm eller direkt på väggen.

”Rally AI Cameras är designade för det hybridfokuserade kontoret, där tekniken hamnar i bakgrunden så att den digitala och fysiska världen kan smälta samman”, säger Henry Levak, VP of Product på Logitech for Business.

”Från små mötesrum till stora salar levererar de en filmisk upplevelse för mötesdeltagare samtidigt som de i det tysta löser problem som IT-avdelningar, fastighetsteam och ansvariga för arbetsplatsupplevelser möter varje dag.”

Båda modellerna kommer att finnas tillgängliga under våren och sommaren 2026 i färgerna grafit och off-white. Logitech Rally AI Camera Pro får ett pris på 2 999 dollar medan Rally AI Camera kostar 2 499 dollar. Svenska priser har inte tillkännagivits ännu.