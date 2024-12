Her er vår første offisielle titt på en telefon som antas å være OnePlus 13R

OnePlus har delt to bilder som viser fronten av OnePlus Ace 5

Den ventes å bli lansert som OnePlus 13R utenfor Kina

Den ser nesten identisk ut med OnePlus 13

OnePlus elsker å vise frem enhetene sine før de offisielt annonseres, og den kommende OnePlus 13R er intet unntak, siden selskapet nettopp har lastet opp bilder som viser fronten av telefonen.

Eller rettere sagt, en OnePlus-leder har lagt ut bilder av OnePlus Ace 5 på Weibo (via NotebookCheck), men basert på tidligere produktutgivelser, ventes Ace 5 å lanseres utenfor Kina som OnePlus 13R.

Uansett, bildene (du kan se ett over og et annet nedenfor) ble ledsaget av tekst som påpekte at denne telefonen har en metallramme og tynne kanter. Du kan også se at den har en flats kjerm, et selfie-kamera av nålehulltypen, det som ser ut til å være strøm- og volumknapper på høyre side, og en varslingsglidebryter på venstre side.

(Image credit: OnePlus)

Førsteklasses design med en prosessor i mellomklassen

Totalt sett ser denne telefonen nøyaktig ut som enheten vi tidligere så i et lekket bilde av OnePlus 13R, og den ligner også den vanlige OnePlus 13. Visuelt kan det være vanskelig å se at dette ikke er en telefon i toppsjiktet, men faktisk er OnePlus 13R et alternativ på mellomnivå til flaggskipet OnePlus 13.

Først hører vi at den vil bli drevet av den ett år gamle (men fortsatt kraftige) Snapdragon 8 Gen 3-brikken, som tidligere er benyttet i modeller som Samsung Galaxy S24 Ultra og OnePlus 12. OnePlus 13 derimot, har den nyeste versjonen – Snapdragon 8 Elite.

Imidlertid kan det være et av de få kompromissene som er gjort i spesifikasjonene, ettersom tidligere lekkasjer antyder at OnePlus 13R også får en 6,78-tommers AMOLED-skjerm med en oppløsning på 1264 x 2780 og oppdateringsfrekvens på 120Hz, et batteri på 6000 mAh med 80W lading, 12 GB RAM og et trippelkamera på baksiden med to 50 MP-sensorer og en 8 MP-sensor.

Det meste av dette høres ganske imponerende ut, så hvis prisen er riktig, kan OnePlus 13R bli en seriøs utfordrer for mobiler som iPhone SE 4 og Google Pixel 9a, som begge ventes å dukke opp neste år.

Vi burde snart finne ut nøyaktig hvor god OnePlus 13R er, siden den sannsynligvis skal lanseres i januar eller februar, basert på tidligere lanseringsvaner fra selskapet – og gitt OnePlus' historie, vil selskapet sannsynligvis avsløre flere detaljer før da.