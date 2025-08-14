Huaweis andre trifold-mobil kan lanseres samme uke som iPhone 17 – og den høres mye mer spennende ut

Huawei Mate XT 2 kan bli lansert 10. september

Det er samme uke som vi venter oss iPhone

Huawei sin første trifold-mobil ble lansert i fjor.

Den banebrytende trifold-mobilen Huawei Mate XT som ble lansert i 2024 ventes å få en oppfølger senere i år – og det seneste ryktet antyder at premiumtelefonen vil bli avduket omtrent samtidig som Apple iPhone 17-serien.

Informasjonen kommer fra den kjente leakeren Fixed Focus Digital på den kinesiske sosiale medieplattformen Weibo (via Android Headlines), som sier at vi kan vente oss at Huawei Mate XT 2 blir avduket onsdag 10. september.

Hvis du har fulgt den jevne strømmen av iPhone 17-rykter de siste ukene, vet du at de har pekt på tirsdag 9. september som den store lanseringsdatoen for Apples neste flaggskiptelefoner.

De vanlige iPhone-oppgraderingene er på vei – raskere prosessorer, bedre kameraer og så videre – men det er ingen tvil om at Huawei vil være den som avduker den mest innovative og spennende telefonen den uken, hvis ryktene er sanne.

Når får vi en brettbar iPhone?

Apple har alltid hatt en ganske langsom og metodisk tilnærming til telefoninnovasjon, noe som delvis forklarer hvorfor Huawei nå er på vei med sin andre trifold-telefon og Samsung med sin syvende generasjon av brettbare telefoner, mens Apple ennå ikke har antydet at en brettbar iPhone er underveis.

Den siste informasjonen vi har hørt tyder på at Apple endelig vil lansere en brettbar iPhone i september 2026, sammen med iPhone 18-serien. Etter det kan vi se en ny modell hvert år etter hvert som Apple blir mer kjent med produksjonsprosessen.

Rykter tyder på at Apple har jobbet hardt for å minimere bretten på sin brettbare iPhone, og vi regner med at den blir ganske dyr. Andre lekkasjer tyder på at det ikke vil være den tynneste brettbare telefonen når den lanseres.

En brettbar iPhone har vært under utvikling lenge, og vi gleder oss til å se den – men Apple har mye å ta igjen på dette tidspunktet, spesielt ettersom Samsung forventes å lansere sin egen trifold-telefon en gang i oktober.