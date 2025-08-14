Huaweis andra tri-fold kan lanseras samma vecka som iPhone 17 – och den låter betydligt mer spännande

Huawei Mate XT 2 kan släppas den 10 september

Det är samma vecka som vi väntar oss iPhone

Den första tri-folden från Huawei lanserades förra året

Den banbrytande, trippelvikbara Huawei Mate XT som släpptes 2024 väntas få en uppföljare senare i år – och det senaste ryktet antyder att den premiumtelefonen kommer att avslöjas ungefär samtidigt som Apple iPhone 17-serien.

Uppgifterna kommer från den välkända läckan Fixed Focus Digital på den kinesiska sociala medieplattformen Weibo (via Android Headlines), som säger att vi kan räkna med att Huawei Mate XT 2 presenteras onsdagen den 10 september.

Om du har hängt med i den strida strömmen av iPhone 17-rykten de senaste veckorna, vet du att dessa pekar mot tisdagen den 9 september som det stora datumet för lanseringen av Apples nästa flaggskeppstelefoner.

De vanliga iPhone-uppgraderingarna är på gång – snabbare processor, bättre kameror och så vidare – men det råder ingen tvekan om att det är Huawei som, om ryktena stämmer, kommer att stå för den mest innovativa och spännande telefonen den veckan.

När får vi en vikbar iPhone?

Apple har alltid haft ett ganska långsamt och metodiskt förhållningssätt till telefon-innovation, vilket delvis förklarar varför Huawei nu är inne på sin andra tri-fold och Samsung på sin sjunde generation vikbara telefoner, medan Apple ännu inte ens har antytt att en vikbar iPhone är på väg.

Den senaste informationen vi har fått höra tyder på att Apple äntligen kommer att lansera en vikbar iPhone i september 2026, tillsammans med iPhone 18-serien. Efter det kan vi kanske få se en ny modell varje år, i takt med att Apple blir mer bekant med tillverkningsprocessen.

Rykten pekar på att Apple har arbetat hårt för att minimera vecket på sin vikbara iPhone och vi väntar oss att den blir ganska dyr. Andra läckor antyder att den inte kommer att bli den tunnaste vikbara telefonen när den väl lanseras.

En vikbar iPhone har varit på gång länge och vi ser fram emot att få se den – men Apple har en hel del att ta igen vid det här laget, särskilt då Samsung förväntas lansera sin egen tri-fold någon gång i oktober.