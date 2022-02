Test: Huawei P50 Pro

Huawei fortsetter å vise hva de er gode for med Huawei P50 Pro. Dette er en nydelig telefon som kan by på glimrende ytelse og som har et imponerende hovedkamera. I årenes løp har Huawei klart å overbevise mange lokale regionale utviklere om å bli med på denne plattformen som mangler Google-tjenester. Enkelte av de store aktørene glimrer imidlertid fremdeles med sitt fravær, så hvis du er avhengig av Googles tjenester, kan det hende at P50 Pro ikke er en telefon etter din smak.

Kort sammendrag

Huawei trenger ikke lenger å bevise at de kan lage førsteklasses mobiltelefoner som kan konkurrere med toppmodellene fra de fremste konkurrentene. Vi har sett Huawei klare dette gjentatte ganger med sine mobiltelefoner i Mate- og P-seriene – telefoner som i en årrekke har overskredet grenser når det gjelder design, egenskaper og mobilfotografi. Huawei P50 Pro fortsetter videre på denne veien.

Utfordringen, og dette har du hørt før, ligger på programvaresiden. Helt siden USA forbød Huawei å benytte Googles tjenester, har Huawei arbeidet med utviklingen av sin egen plattform bygget på Android – i et forsøk på å overtale apputviklere til å publisere appene i deres eget App Gallery.

Litt avhengig av hvor i verden du holder til, har Huawei gjort greie fremskritt i denne prosessen, der mange av de populære, regionale appene og tjenestene finnes tilgjengelig i App Gallery. Men det er de store utviklerne Huawei må vinne over på sin side. Selv om du finner populære apper som Snapchat og TikTok i App Gallery, glimrer Instagram og WhatsApp med sitt fravær.

Legger vi programvarespørsmålet til side, er uansett P50 enda en imponerende mobiltelefon fra Huawei – en telefon som kan ta opp konkurransen med flaggskip fra hvilken som helst annen produsent.

Designet til P50 Pro er slående. Den ser vakker ut, er slank og lett, og den ligger komfortabelt i hånden. Hver millimeter av den ser ut som et luksusprodukt.

Den har en imponerende ytelse, takket være prosessoren Qualcomm Snapdragon 888. Appene åpnes raskt og kjøres smidig. 8 GB RAM er ikke best i klassen, men det er nok til at telefonen oppleves som kjapp. I forskjellige regioner får man ulike lagringsalternativer. Vår testmodell hadde 256 GB, som er tilstrekkelig for de fleste gjennomsnittlige brukere. Men denne mobilen mangler støtte for 5G, noe som også skyldes restriksjonene mot Huawei.

Der Huawei P50 Pro virkelig utmerker seg, er på fotografifronten. Det er ikke akkurat overraskende, ettersom Huawei lenge har hatt en lederposisjon innenfor mobilfotografi, og særlig med P-serien. Hovedkameraet til Huawei P50 Pro er fantastisk, og det kan fange glimrende bilder uansett lysforhold. Vi ble imidlertid en anelse skuffet over ultravidvinkelen og teleobjektivet. De gir ikke like naturlig fargegjengivelse som hovedkameraet.

Batterikapasiteten til Huawei P50 Pro er ikke den råeste vi har sett, men den er likevel tilstrekkelig til å lose deg trygt gjennom en hel dags bruk. Huawei kan by på 66 W kablet opplading og nesten like rask trådløs lading, med 50 W. Det gir deg muligheten til et kjapt påfyll når behovet måtte melde seg.

Alt i alt har Huawei P50 Pro alt det du venter deg av et mobilflaggskip i 2022, og fremskrittene Huawei har gjort for å få apper integrert i plattformen er imponerende. Men det kommer likevel an på hvilke apper du bruker mye, og hvilke du er avhengig av. Hvis du trenger Googles-tjenester som Gmail, Google Photos, kart og YouTube, kan dette være avgjørende for om du vil ta en nærmere titt på P50 Pro.

Lanseringsdato og pris

Huawei P50 ble lansert i Kina i 2021, og nå rulles den også ut internasjonalt. Utenfor Kina ble den først tilgjengelig i Emiratene og Saudi-Arabia.

Vi regner med at den kommer til oss i Europa etter hvert, men Huawei har ennå ikke bekreftet noen lanseringsdato. Huawei selger heller ikke sine telefoner i USA eller Australia, så du kan ikke regne med å få kjøpt den der heller.

Design og skjerm

Huawei har det med å komme med telefoner som både ser førsteklasses ut og oppleves akkurat slik. P50 Pro er en elegant sak, og den ligger godt i hånden. Med målene 158,8 x 72,8 mm og en vekt på 195 gram, er P50 Pro hverken for stor eller for tung.

Som på de fleste toppmodellene fra Huawei de senere årene er volumknappene og på-knappen lagt i høyre kant, mens man finner USB-C-porten og SIM-sporet nederst.

Høyttalerne ligger øverst og nederst, mens fingeravtrykkleseren ligger bakenfor skjermen. Selve skjermen har buede kanter som føyer seg pent inn i metallrammen.

Huawei P50 Pro leveres i fire farger, nemlig Golden Black, Pearl White, Charm Pink og Cocoa Gold. Hvilke farger du faktisk vil kunne få tak i denne telefonen i er en annen sak, ettersom det avhenger av hvilke varianter som blir tilgjengelige i ditt marked. Testeksemplaret vårt var en Cocoa Gold-modell, og det er den du ser bilder av i artikkelen.

Baksiden av mobilen har en overflate i polert metall med en elegant antydning av gull. Den ser stilig ut, men den tiltrekker seg virkelig fingermerker. Her på baksiden finner man også to kameramoduler som er montert i en rund blokk som ikke stikker så langt ut som på noen av de nyeste modellene fra konkurrentene.

Uansett skiller det «doble matrisekameraet», som Huawei liker å kalle det, seg virkelig ut. Noen vil kanskje oppleve det som truende, mens andre synes det er fascinerende.

Skjermen til Huawei P50 Pro måler 6,6 tommer og har en oppløsning på 1228 x 2700 med en pikseltetthet på 450 ppi. Til sammenligning kan Samsung S21 Ultra skilte med 1440 x 3200 ved 515 ppi og iPhone 13 Pro Max 1284 x 2778 ved 458 ppi. Det er ingen vits i å henge seg opp i disse tallene, for alle disse mobilene har skjermer med høy oppløsning som gir hvasse bilder.

Fargegjengivelsen er super, og OLED-skjermen egner seg ypperlig til filmtitting og videoglaning. Huawei har også økt oppdateringsfrekvensen til 120 Hz – fra 90 Hz på P40 Pro – og det gjør navigeringen i grensesnitt og apper til en supersmidig opplevelse. Du kan sette oppdateringsfrekvensen til Dynamic, slik at hastigheten justeres i forhold til hva du gjør på mobilen. Dermed sparer du batteriet. Men du får likevel den smidigste opplevelsen når du setter den til High.

Spesifikasjoner og ytelse

Motoren i Huawei P50 Pro er en prosessorbrikke av typen Qualcomm Snapdragon 888, noe du finner i de fleste flaggskipmodellene fra 2021. Men det er ett unntak. Den leveres bare med LTE/4G-tilkobling.

Brikken har fått selskap av 8 GB RAM og en lagringsplass på 256 GB (i vår testmodell), og det burde være nok lagringsplass for de fleste. I enkelte markeder finnes også alternativene 128 GB og 512 GB. Sistnevnte har også fått økt RAM, til 12 GB.

Du kan også utvide lagringsplassen ved hjelp av Huaweis Nano Memory (NM)-kort. Selv om dette formatet ikke er like utbredt som microSD-kort, har NM-kortene samme form og størrelse som Nano SIM-kortet, slik at det er enkelt på sette inn et ekstra SIM-kort eller et Nano Memory-kort i SIM-sporet til Huaweis mobiltelefoner.

Som alle andre mobilflaggskip, har Huawei P50 Pro vist seg å være utrolig kjapp og smidig ved dagligdags bruk. Telefonen oppnådde poengsummen 3018 i ytelsestesten Geekbench 5, og det er et temmelig likt resultat som de andre Snapdragon 888-baserte mobilene kan skilte med.

Mobilen mangler 5G-kapasitet, og det skyldes som nevnt restriksjoner påført Huawei. Du avgjør selv hvor viktig 5G er for deg. Vi kjørte en hastighetstest med 4G og fikk en nedlastingshastighet 292 Mbps med Huawei P50 Pro.

Til sammenligning klarte iPhone 13 Pro Max i 5G-modus en nedlastingshastighet på 586 Mbps. Dermed kan iPhone-modellen skilte med dobbelt så høy hastighet, og den laster helt klart ned innhold fortere, men for å sette ting i perspektiv, trenger du altså bare 25 Mbps for å strømme video i 4K.

Huawei har dessuten blitt veldig gode på å bedre tilknytningen mellom enheter i deres eget økosystem. Så hvis du har en laptop eller et nettbrett fra Huawei, eller en MateView-skjerm, kan disse enhetene enkelt koble seg til din Huawei-telefon – og med hverandre – og de kan dele data sømløst.

Kamera

Huawei P50 Pro er utstyrt med en rund kamerablokk med et ganske truende utseende. Blokken rommer fire AI-drevne Leica-objektiver. Hovedkameraet har en sensor på 50 MP, som arbeider i spann med et teleobjektov av teleskopvarianten med 64 MP med 3,5x optisk zoom, en ultravidvinkel på 13 MP og en monokrom sensor på 40 MP.

Med maskinvare som dette er det ikke akkurat overraskende at P50 Pro kan ta fantastiske bilder. Vi ble sjelden skuffet av disse kameraene, og de overbeviste spesielt om dagen. Bildene ble hvasse og detaljrike med et bredt dynamisk område.

Mobilene fra Huawei har tidligere vært kjent for å overmette fargene for å gi mer slagkraftige bilder. Men med P50 Pro er bildebehandlingen slik at fargene, inkludert de utrolig viktige hudvalørene, gjengis mer naturtro. Dessuten er den dedikerte AI-modusen blitt finjustert, slik at fargene blir litt mer moderate og det gjøres målrettede justeringer i bildene i stedet for å kjøre alle fargene opp til 11.

Kameraoppsettet til P50 Pro gir deg et rikt spekter av fotomuligheter. Det er alltid nyttig å kunne se en ultravid visning av det man ser fremfor seg, og det samme gjelder den dedikerte makromodusen til nærbilder. Men fargehåndteringen i disse modiene er noe Huawei må jobbe litt mer med. Eksempelvis vil et bilde tatt i normalmodus virke varmere i fargene enn det samme bildet tatt med ultravidvinkelen. Ettersom dette er ment å være en flaggskipopplevelse, er vi skuffet over slike fargevariasjoner.

Dette er også i høy grad merkbart når du veksler fra hovedobjektivet til periskoptelelinsen, der du får tilgang til 3,5x zoom med et helt utrolig detaljnivå. Du kan zoome opptil 100x med P50 Pro, og bilder opptil 30–50x zoom kan være brukbare, mens den øverste delen av zoom-spekteret mest er der på grunn av nyhetsverdien. Det samme gjelder vel den monokrome sensoren. For nybegynnere innenfor foto virker dette mest av alt som å bare legge på et sorthvitt-filter på et vanlig fargebilde, og det er for det meste også tilfellet. Men øvede fotografer vil kanskje sette større pris på denne egenskapen.

Selv om det er utrolig gøy å fotografere med P50 Pro på dagtid, er det likevel et par ting man må være oppmerksom på. Kameraet lukker er av den litt langsomme sorten, og vi måtte ofte vente en brøkdel av et sekund før bildet faktisk ble tatt. I de fleste situasjoner vil ikke dette være et problem, men hvis du prøver å fange opp et spontant øyeblikk, er det fort gjort å være for sent ute.

Dessuten viser ikke kameraets søker akkurat det utsnittet du faktisk får når du tar bilder. Da vi tok bilder der himmelen inngikk i motivet, viste søkeren et bildene ville bli overeksponerte og utblåst. Når bildet først er tatt, settes mobilens behandlingsegenskaper inn, slik at man likevel får et godt eksponert bilde. Dette er ikke en kritikk av bildekvaliteten, men det er noe vi uansett må nevne i forbindelse med bildekvaliteten.

Når det gjelder fotografering i svak belysning, har Huawei alltid vært i en førerstilling. Og selv om bilder tatt i svak belysning med P50 Pro ser imponerende ut, er de ikke like hvasse som vi har sett fra konkurrentene i det siste. Enkelte bilder tatt i halvmørke, særlig av bygninger, blir ofte en anelse for myke.

Og merkelig nok gjorde det bare tingene verre, ettersom den lange eksponeringen ga mer uskarphet i bildene – selv om tidsinnstillingen i nattmodus stort sett bare var på ett sekund. Vi opplevde dessuten en og annen glipp, der tiden fortsatte å gå, slik at det tok 10–12 sekunder. Da ble hele bildet et uskarpt kaos. Vi håper at dette er avvik som kan lukes bort gjennom programvareoppdateringer.

Bilder tatt i svakt lys med ultravidvinkelen er skuffende saker. Moderne flaggskipmodeller gjør bruk av et oppsett der både hovedsensoren og ultravidvinkelen er av samme kaliber. Men med P50 Pro, gir sensoren med lavere oppløsning kombinert med den nevnte inkonsekvente fargegjengivelsen et langt fra ideelt resultat i svak belysning. Kvalitetstapet er merkbart nesten uansett. Du kan til en viss grad kompensere for dette ved bruk av nattmodus, men dette gir et fiolett spøkelsesskjær i det endelige bildet.

Når det gjelder video, kan P50 Pro gjøre opptak i videoopptak i opptil 4K ved 60 fps. Både det primære objektivet og periskoptelelinsen har optisk bildestabilisering (OIS), men man får ikke denne typen hjelp til ultravidvinkelen. Sistnevnte begrenses dessuten til 4K ved 30 fps. Hvis du har jevne bevegelser og ikke bytter objektiv midt i opptaket, er videoopplevelsen med P50 Pro god. Men hvis du vil bruke flere objektiver, er overgangene hakkete og harde.

Foran har P50 Pro ett enkelt selfiekamera på 13 MP. Kvaliteten duger til de fleste situasjoner, samt for innlegg i sosiale medier – blant annet takket være det brede synsfeltet. Du kan også ta i bruk nattmodus når belysningen er svak, men bildene blir litt mykere en vi liker dem. Som hovedkameraet støtter også selfiekameraet en rekke portrettmodi og valgmuligheter. Selv om disse fungerer godt til påføring av bakgrunnseffekter, har kameraet en lei tendens til å forskjønne ansikter for mye, selv når skjønnhetsmodusen er deaktivert.

Programvare

Som med alle de senere mobilene fra Huawei, kjører P50 Pro Android uten tilgang til Googles tjenester på grunn av restriksjoner pålagt selskapet av USAs regjering. Det er interessant at Huawei velger å lansere P50 Pro på det internasjonale markedet med EMUI, ligger som et lag på Android, i stedet for HarmonyOS, som er en forgrening av Android, og som benyttes i modellene som selges i Kina.

Mangelen på Googles tjenester og Play Store er noe brukerne må ta høyde for. Avhengig av hvor i verden du bor og hvor avhengig du er av Googles tjenester, kan dette være alt fra mildt irriterende til en hovedgrunn til å ikke ville vurdere denne telefonen i det hele tatt.

Huawei har virkelig lagt seg i selen for å få apputviklerne til å gjøre apper tilgjengelig i App Gallery, Huaweis motstykke til Play Store. Men det mangler fremdeles støtte for store og viktige apper som WhatsApp og Instagram. Selv om man kan gå omveier og sideinstallere slike apper, noe Huawei har gjort det enkelt å få til, virker det likevel umulig å få Googles egne apper inn på en Huawei-mobil.

Hvis du er helt avhengig av for eksempel Gmail, Google Photos eller YouTube, kan du bare få adgang til disse tjenestene via en nettleser – og det er ikke optimalt. Det er en frustrerende situasjon, og noe Huawei ikke er herre over. Dette er synd, for telefonen har et nydelig grensesnitt det er en fryd å bruke.

Med EMUI 12, som bygger på Android 10, har Huawei polert brukergrensesnittet slik at det tar seg veldig flott ut. Ikonene er blitt redesignet og typesnittene ser bra ut. Små finesser som store mapper på hjemmeskjermen eller widget-adgang gjennom å trykke lenge på et app-ikon er noe som vil bedre den hverdagslige brukeropplevelsen.

Batteritid

P50 Pro henter energien fra et batteri på 4360 mAh. Det er litt i minste laget når man tenker på at telefonen er 8,5 mm tykk. Men ettersom telefonen ikke støtter 5G, er likevel batterikapasiteten tilstrekkelig til en hel dags bruk.

Dette tilsvarer 6–7 timers skjermbruk før du må ty til en lader. Hvis du er en ivrig bruker som alltid er på nettet, bruker GPS og tar bilder og gjør videoopptak, kan skjermtiden per opplading synke til under seks timer. Dermed kan du måtte lade opp mobilen igjen før dagen er omme.

Heldigvis har Huawei gjort nytte av en rekke integrerte ladefunksjoner, slik at du skal slippe å få batterivansker. Den inkluderte ladeblokken gir deg en ladehastighet på 66 W, slik at du kommer deg fra 0–70 % på rundt 30 minutter og opp til full tank på like under én time.

Enda mer imponerende er det at P50 Pro også støtter trådløs opplading på 50 W med en proprietær lader som kan kjøpes separat. Hvis du er vant til å legge telefonen på en ladepute når du jobber, vil du neppe oppleve å gå tom for strøm på avgjørende tidspunkter. Dessverre er det ingen støtte for omvendt trådløs lading på denne flaggskipmodellen, noe som er overraskende, ettersom vi har opplevd dette med tidligere Huawei-modeller.

Burde du kjøpe Huawei P50 Pro?

Kjøp den hvis ...

… du er ute etter en glimrende kameramobil

Huawei P-serien utmerker seg med ypperlige kameraer, og det samme gjør P50. Hovedkameraet gir deg glimrende bilder uansett tid på dagen.

… du klarer deg utmerket med en Google-fri Android-mobil

Hvis du er på jakt etter en Android-mobil, men ikke bruker noen av Googles tjenester, er P50 Pro en av de beste mobilene du kan kjøpe.

… du har andre Huawei-enheter og ønsker deg en sømløs opplevelse

Huawei har gjort en glimrende jobb med å integrere enhetene sine i ett økosystem. Hvis du allerede har en laptop, et nettbrett eller en skjerm fra Huawei, kan P50 Pro sømløst dele data eller skjerm med dem.

Ikke kjøp den hvis ...

… Googles tjenester er viktige for deg

Hvis Google-tjenester som Gmail, Google Photos, YouTube og Google Maps har en avgjørende betydning i livet ditt, er det best at du ser deg om etter noe annet.

… du trenger tilgang til 5G

Huawei P50 Pro er ikke 5G-kompatibel, og hvis du vil ha det nyeste innenfor kommunikasjonsteknologi på din neste mobiltelefon, er det best å vurdere alternative modeller.

… du er ute etter en billig mobiltelefon

Huawei P50 Pro er en flaggskipmodell, og det synes på prisen. Men den er billigere enn konkurrerende modeller fra Apple og Samsung.

Først testet: januar 2022