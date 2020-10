Førsteinntrykk: Huawei Mate 40 Pro

Det har vært et hardt år for de aller fleste, men få mobilprodusenter har følt mer på motbøren 2020 har servert enn Huawei. Det at den kinesiske teknologiganten har fått forbud mot å ta i bruk Googles egenproduserte apper på sine telefoner (Google Mobile Services) er fortsatt pågående, men Huawei har klart seg gjennom brasene, og lanserte P40 Pro-serien tidlig i 2020 samt en rekke tilbehør i ukene og månedene som fulgte.



Huaweis seneste trass-lansering, Mate 40 Pro, er en godbit. Den kombinerer en enorm skjerm på 6,76 tommer, utrolig klarspilte stereohøyttalere, en ny Kirin 9000-brikke sammen med verdens raskeste kablet og trådløs lading. Huawei fyrer på alle sylindrene med dette flaggskipet.



Uten Google Play Store er det gitt at for all dens finurligheter, så er det mange som ikke engang kommer til å vurdere Mate 40 Pro. Når det er sagt, på den tiden vi har hatt telefonen i hende har den levert den beste Google-frie Huawei-opplevelsen til dags dato, så er det verdt å vurdere Huawei likevel?

Huawei Mate 40 Pro pris og lansering

(Image credit: TechRadar)

Mate 40 Pro ble lansert den 22. oktober 2020. Selv om Huawei ikke ser ut til å ha firet på spesifikasjonene ble Mate 40 Pro annonsert sammen med Mate 40 og Mate 40 Pro Plus, og de to sistnevnte ser ikke ut til å bli lansert globalt. Huawei har med andre ord forandret litt på lanseringsstrategien.



Prisen på Mate 40 Pro er ennå ikke kjent, det samme med regional tilgjengelighet (også i Norge), men vi vet at den kommer til å komme med 256 GB lagring og 8 GB RAM, og at den blir å finne i svart, og i en regnbueskimrende, perleaktig hvit.

Design og skjerm

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Mate 40 Pro er stor. Den er på størrelse, både når det gjelder dimensjoner og vekt, som Galaxy Note 20 Ultra 5G, og den ter seg som et statement, om enn litt annerledes enn den noe slankere Mate 30 Pro. På fronten er en stor 19:9-skjerm på 6,76 tommer det første som griper fatt i oppmerksomheten.



Den har en kurve på 88 grader på hver side, som gjemmer alt av synlige kanter til venstre og høyre. Man får også doble selfiekameraer plassert i et relativt lite snitt i skjermen, mens resten av flaten er ren OLED.



Oppløsningen er på 2774 x 1344, hvilket vil si at Huawei Mate 40 Pros 90 Hz-OLED-skjerm har mer enn nok piksler, og en PPI på 456.

Førsteinntrykket er særdeles godt – den er lyssterk, ser skarp ut og selv om den ekstreme kurven påvirker bildet klarer den svært godt å avslå uønskede berøringer.



I motsetning til fjorårets Mate 30 Pro har 2020-varianten fra Huawei volumknapper, og man får også nye stereohøyttalere som høres svært imponerende ut. En USB-C-port sitter som vanlig nederst på telefonen, sammen med en SIM-skuff som støtter Nano-minnekort og på baksiden sitter en relativt slående kameraring.

Kameraer

(Image credit: TechRadar)

Huawei fortsetter med P40 Pro-innmat når det gjelder hoved- og telefotokamaer i Mate 40 Pro. Hovedsensoren har en enorm størrelse på 1/1,28, en oppløsning på 50 MP og en subpikselformasjon som lyder RYYB (rød, gul, gul, blå.) Telefotokameraet har en sensor på 12 MP, en blenderåpning på f/3,4 et periskopsystem og PDAF, OIS samt 5x optisk zoom.



Av ting som faktisk er helt nytt så finner man i Mate 40 Pro et oppgradert ultravidvinkelkamera, med blenderen helt åpen får man f/1,8, et helt nytt såkalt Ultra Vision Cine Camera og en brennvidde på 18 mm. Dette kan brukes både til video og stillfoto, og har dermed autofokus ment til sportsbruk og en makrofunksjon – noe vi for øvrig fikk allerede med Mate 20 Pro.

Det man ikke får er et Galaxy S20-lignende 8K-format, men videooppløsningen har likevel klatret opp til 4K ved 60 FPS, og Huaweis seneste flaggskip skyter nå video i DCI-P3-fargerommet, som Huawei hevder skal klare å fange 25 % flere farger enn sRGB.



Selfiekameraet i Mate 40 Pro får også såkalt Ultra Vision, der den pilleformede utskjæringen i skjermen inneholder én dybdesensor og et hovedkamera. Dette bruker den tradisjonsrike beskjæringsmetoden, der man kan tilpasse bildestørrelsen etter hva man er ute etter av høyde og bredde, noe som later til å fungere ganske så bra.

Huaweiismer

(Image credit: TechRadar)

Det ville ikke vært en Huawei-telefon uten noen snurrige innovasjoner, og Mate 40 Pro skuffer heller ikke i så henseende. For det første blir vi med Mate 40 Pro servert nye AI-gester, slik at du kan kontrollere deler av brukergrensesnittet på telefonen ved å bevege hånden foran den.



Det å gå opp og ned på nettsider uten å berøre telefonen har vært mulig på Huawei-telefoner en god stund, og nå kan man også gå til venstre og høyre ved hjelp av håndbevegelser. I tillegg kan man nå bevege hånden mot skjermen og dermed svare på innkommende telefonsamtaler samt spille av og pause musikk uten å bruke hendene. Vi har testet det ut, og det fungerer bra. Av alle bevegelseskontrollene vi prøvde, så virket denne den mest hendige.

Huawei introduserte også sitt nye AOD-system (såkalt always-on-display), men kaller dette EoD, eller Eyes on Display. Dette fungerer slik at skjermen «alltid er på» så lenge man ser på skjermen. I praksis vil dette si at skjermen er avslått 99 prosent av tiden, men hvem trenger en påslått skjerm som ingen ser på?



Dette høres ganske kult ut, og fungerer bra hvis telefonen er vinklet mot ansiktet ditt – en rask titt på skjermen, og den slår seg på. Når det er sagt, hvis Mate 40 Pro-telefonen din ligger på et bord (eller lignende) må man gjøre litt nakkegymnastikk for å få frem klokka på skjermen. En kjapp tur innom innstillingene, dog, og man kan med enkelhet gå tilbake til en mer tradisjonell AOD-funksjonalitet.

Spesifikasjoner og batteri

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar)

Huaweis egen brikkeprodusent, HiSilicon, fortsetter å tilby hjertet i flaggskip-modellen, og Kirin 9000 i Mate 40 Pro er et ordentlig beist. På tross av at telefonen «kun» har 8 GB RAM (sammenlignet med 12 GB i mange av flaggskipkonkurrentene) er det mer enn nok kraft å ta av her til å tilby en flytende, stabil opplevelse av brukergrensesnittet, for ikke å snakke om videoavspilling, multitasking og gaming.



Emotion UI 11, Huaweis Android-variant, er så som så, naturlig nok, gitt at man mangler det meste av Google-økosystemet. Alle som bruker Drive, Docs eller Meet kommer til å bli skuffet av Huaweis operativsystem.



Vi klarte dog å finne en del alternativer (Google Meet gjennom nettleseren, for eksempel), og EMUI hjelper deg med å finne apper som ikke er tilgjengelig i AppGallery. Det er ikke perfekt, men dette er likevel den beste varianten av Huaweis googleløse programvare vi har prøvd til dags dato.

Det er også verdt å nevne at Amazon Prime Video, Disney+ og Netflix fungerte bra på Mate 40 Pro, og sammen med de fantastiske høyttalerne fungerte telefonen som en framifrå strømme-enhet. I tillegg, siden stadig flere spill, som «Genshin Impact», ikke utelukkende støtter seg på Google Play Games for å synke til skyen, så klarte vi også å få save-filer til å fungere over flere enheter, for første gang på en Huawei-telefon (etter Google-forbudet.)



Som forventet, når man bruker en flaggskiptelefon i 2020, får man 256 GB med plass å boltre seg på med Mate 40 Pro, så det er lite sannsynlig at du går tom for plass. Hvis du likevel er bekymret, så vil støtten for Nano-minnekort potensielt gi deg 256 GB ekstra, noe som bør stille de flestes uro.



Når det gjelder batteriet, selv om kapasiteten på 4400 mAh ikke er noe særlig å skryte av, så er effekten på laderen definitivt det motsatte. Denne klarer en ladeeffekt på 66 watt, noe som tukter selv OPPOs 65 watt VOOC-lading. Huawei inkluderer trådløs lading på 50 watt, og dermed er dette den raskest ladende telefonen av alle, både med og uten kabel.

Foreløpig konklusjon

(Image credit: TechRadar)

Mate 40 Pro er definitivt ikke redd for å ta i et tak – skjermen er nydelig, stereohøyttalerne skyter ut lassevis med lys og den har et kamerasystem som konkurrentene bør frykte.



På tross av at Huawei bykser fremover når det gjelder programvare (og har introdusert Petal Search, for å gjøre nedlasting av apper enda enklere), så er det å overbevise Google-brukere om å gå over til noe annet en nærmest fåfengt oppgave.



Når det er sagt, det Huawei har gjort er å lage en telefon som føles spesiell og brukbare for alle som er villige til å investere litt tid til å rekalibrere sine mobilvaner.