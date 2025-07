Flere detaljer om Apples sammenleggbare iPhone er lekket

Vi har flere ledetråder om pris og batterikapasitet

Telefonen kan lanseres neste år

Vi nærmer oss at den første brettbare iPhone-modellen blir et ekte produkt i stedet for bare et rykte, og nye lekkasjer antyder at enheten vil slå to rekorder for Apples telefoner så langt.

Denne informasjonen kommer fra tipserne Dingzhuo Digital og Mydrivers (via Wccftech). Husk at vi er avhengige av Google Translate her – og ingenting er sikkert før Apple gjør enheten offisiell (noe som sannsynligvis vil skje neste år).

For det første vil den brettbare iPhonen angivelig få det største batteriet i en iPhone hittil, med en kapasitet på 5000–5500 mAh. Til sammenligning har Apple iPhone 16 Pro Max, som ble lansert i september i fjor, et batteri på 4685 mAh.

Vi får se hvordan det påvirker den faktiske batteritiden mellom oppladingene. Den brettbare iPhone-modellen vil selvfølgelig ha to skjermer som trenger strøm og en større skjerm som lyser opp når den er utbrettet (som kan være 7,74 tommer diagonalt).

Saftig pris

Samsung Galaxy Z Fold 7. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Den andre delen av lekkasjen gjelder prisen på denne enheten, og det kommer ikke som noen overraskelse at den brettbare iPhonen ser ut til å bli den dyreste iPhonen hittil – godt over startprisen på iPhone 16 Pro Max, som er 17 990 kroner.

Denne lekkasjen setter prisen til over 15 000 yuan i Kina. Det er omtrent 21 000 kroner med dagens valutakurser, men det er usannsynlig at dette vil være de endelige tallene Apple setter internasjonalt.

Tidligere rykter har satt prisen på den brettbare iPhonen et sted mellom 1800 og 2500 dollar, avhengig av hvilken lekkasje eller analytiker du velger å tro på. Uansett hva den endelige prisen ender opp med å bli, må du definitivt betale mye for denne telefonen.

Før vi får den første brettbare iPhone-modelln, får vi imidlertid iPhone 17-serien, som vil inkludere iPhone 17 Air i stedet for iPhone 16 Plus. Hvis Apple holder seg til sin vanlige tidsplan, skulle vi se disse modellene i september.

