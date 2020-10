Xbox Series X: Lanseringsdato, spesifikasjoner, nyheter og spill

Xbox Series X er den neste generasjonen av Xbox, og vil bli sluppet 10. november 2020 med en prislapp på kr. 5499,-. Forhåndsbestillinger av nye Xbox Series X og den rimeligere varianten Xbox Series S kan foretas fra 22. september.

Det er egentlig ikke så mye mer som er uklart om Xbox Series X. Vi har fått med oss det nye, tårnlignende designet og vi vet om de fleste Xbox Series X-spillene vi kan slå kloa i når konsollen kommer på markedet, selv om Halo Infinite er blitt forsinket. Vi vet dessuten mye om bakoverkompatibiliteten og spilleierskap på tvers av generasjonene vil fungere med den nye Smart Delivery-funksjonen.

Vi vet som nevnt at Xbox Series X vil bli lansert uten selve flaggskip-spillet. Microsoft og 343 Industries avslørte i august 2020 at lanseringen av Halo Infinite forskyves til 2021. Tross dette beklagelige faktum, vil Xbox Series X få et anstendig utvalg spill. Flere av dem ble røpet under Xbox Games Showcase i juli, men forsinkelsen er uansett smertefull.

Xbox Series X bryter den designmessige og navnemessige kursen lagt av forgjengerne. Utseendet blir mer som en gaming-PC. Noe som passer godt, ettersom den er ytelsesmessig på linje med en. Microsoft har sluppet alle spesifikasjonene om Xbox Series X, som viser at den nye konsollen blir en skikkelig kraftpakke.

Vi skal gå nærmere inn på dette nedenfor, men i korthet handler det om at nye Xbox kan skilte med 8x Zen 2 Core ved 3,8 GHz, 16 GB GDDR6-minne og et spesialtilpasset AMD GPU som leverer en prosessorkraft på 12 TFLOP.

Når det gjelder de øvrige egenskapene ved Xbox Series X, vil den nye konsollen få ray-tracing, superrask SSD og potensiell 8K-kapasitet. Den blir også bakoverkompatibel med fire generasjoner av Xbox-spill.

Men hva er det egentlig Microsoft har å tilby oss? La oss ta en gjennomgang av alle de saftige detaljene om Xbox Series X.

Få de beste tilbudene på Xbox Series X før alle andre! Vi sender deg forhåndsbestillingsdetaljer og de beste tilbudene så fort de blir tilgjengelige Påminn meg Send meg informasjon om relevant produkter fra Techradar og andre Future-merkevarer Send meg informasjon om andre relevante produkter fra tredjeparter Vi lover å ikke sende deg spam. Du kan avregistrere deg når som helst, og vi deler aldri informasjonen din uten tillatelse.

Xbox Series X: nøkkeldata

Hva er dette? Xbox Series X er neste generasjon av Xbox

Xbox Series X er neste generasjon av Xbox Lanseringsdato for Xbox Series X: 10. november 2020

10. november 2020 Hva kan jeg spille på den? Massevis av spill! Blant dem er Halo Infinite (fra 2021), Hellblade 2 og Assassin's Creed Valhalla, og det kommer mye mer.

Massevis av spill! Blant dem er Halo Infinite (fra 2021), Hellblade 2 og Assassin's Creed Valhalla, og det kommer mye mer. Hva vil Xbox Series X koste? kr. 5499,-

kr. 5499,- Kan man spille Xbox One-spill på Xbox Series X? Jepp! Alle tidligere generasjoners Xbox-spill vil kunne brukes på grunn av bakoverkompatibiliteten.

Jepp! Alle tidligere generasjoners Xbox-spill vil kunne brukes på grunn av bakoverkompatibiliteten. Er Xbox Series X bedre enn PS5? Du kan sammenligne de viktigste forskjellene og likhetene i vår sammenlignende artikkel PS5 vs Xbox Series X.

Du kan sammenligne de viktigste forskjellene og likhetene i vår sammenlignende artikkel PS5 vs Xbox Series X. Vil Xbox Series X støtte Xbox One-tilbehør? Javisst! Microsoft har bekreftet at alt eksisterende tilbehør til Xbox One vil støttes av Xbox Series X.

Javisst! Microsoft har bekreftet at alt eksisterende tilbehør til Xbox One vil støttes av Xbox Series X. Vil Xbox Series X ha VR? Microsoft har bekreftet at Xbox Series X ikke vil ha VR ved lansering. Xbox-direktør Phil Spencer sier at selskapet venter til Xbox VR er klar.

Xbox Series X – lanseringsdato

(Image credit: Microsoft)

Microsoft bekreftet i en Xbox Wire-melding at lanseringen av Xbox Series X and the Xbox Series S vil skje 10. november 2020. Enhetene kan forhåndsbestilles fra 22. september 2020.

Noe som er interessant, er at Sony har fastsatt 12. november som lanseringsdato for PS5, bare to dager etter lanseringen av Xbox Series X og Series S. Dette lille forspranget kan bli et tveegget sverd. Det kan gi Xbox en salgsmessig tjuvstart, eller det kan slå ut motsatt vei, slik at gamere venter til begge konsollene er lansert før de handler.

November har historisk sett vært måneden for lansering av Xbox-konsoller, og med en lansering tidlig i måneden gir man forbrukerne tid til å handle til jul. Med en novemberlansering kommer dessuten Xbox Series X ut før viktige AAA-spill som Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077 og Call of Duty Black Ops: Cold War, som alle skal lanseres i november. Man unngår dessuten å drukne i alt ståket som omgir Black Friday, som er to uker senere.

Xbox Series X vs Xbox Series S: hvilken Xbox passer deg best?

Xbox Series X – pris

(Image credit: Microsoft)

Etter lang tids spekulasjon har endelig Microsoft røpet at prisen for Xbox Series X. Prisen blir kr. 5499,-, mens Xbox Series S prises til kr 3299,-.

Xbox Series X er vesentlig kraftigere enn både Xbox One S og Xbox One X, og prisen reflekterer dette.

Men hvordan slår dette ut i sammenligning med Sony? Ikke så verst, faktisk. For den vanlige PS5-versjonen blir prisen kr. 5899, mens PS5 Digital Edition prises til kr. 4799,-. Dette gir Microsoft en liten fordel, rent prismessig.

PS5 vs Xbox Series X: hvilken av de nye konsollene burde du kjøpe?

Xbox Series X – spesifikasjoner

(Image credit: Microsoft)

CPU: 8x Zen 2 kjerner på 3,8 GHz (3,6 GHz med SMT) 7nm

8x Zen 2 kjerner på 3,8 GHz (3,6 GHz med SMT) 7nm GPU: 12 TFLOPs, 52 CUs på 1,825 GHz, Custom RDNA 2

12 TFLOPs, 52 CUs på 1,825 GHz, Custom RDNA 2 Kretsstørrelse : 360,45 mm2

: 360,45 mm2 Prosess: 7nm Enhanced

7nm Enhanced Minne: 16 GB GDDR6

16 GB GDDR6 Minne-båndbredde: 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s

10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s Intern lagring: 1 TB custom NVMe SSD

1 TB custom NVMe SSD Utvidet lagring: 1 TB Expansion Card

1 TB Expansion Card Ekstern lagring: USB 3.2 ekstern HDD-støtte

USB 3.2 ekstern HDD-støtte Optisk driver: 4K UHD Blu-ray

4K UHD Blu-ray Utganger: HDMI 2,1, 3x USB 3,2, nettverksport, spor for utvidet lagring

HDMI 2,1, 3x USB 3,2, nettverksport, spor for utvidet lagring Ytelsesmål: 4K @ 60 fps, opptil 120 fps

4K @ 60 fps, opptil 120 fps Ray-tracing

Variable Rate Shading gir mer stabile bilder

Kompatibel med Xbox One-utstyr

Smart Delivery

Nå vet vi hvordan Xbox Series X ser ut, og hva som ligger under panseret. Den ligger an til å bli et beist av en konsoll. Konsollens gaming-PC-aktige design er ganske kledelig, også med tanke på at neste generasjons konsoller vil ha indre maskinvare på omtrent samme nivå som en slik datamaskin. Sjekk vår analyse av spesifikasjonene for Xbox Series X.

Det er folk fra Eurogamers Digital Foundry som har fått mulighet til å se nærmere på maskinvaren, og de har skrevet en inngående artikkel om hva som befinner seg på innsiden. De skriver at de er overbevist om at Xbox Series X blir dobbelt så sprek som Xbox One i praksis.

Digital Foundry så en uoptimalisert utgave av Gears 5 kjørende på en Xbox Series X med grafikk som vil tilsvare «ultra»-innstillinger på en PC, og spillet er i tillegg utstyrt med forbedrede skygger og ray tracing. På Xbox One X kjørte filmsekvensene i dette spillet i 30 fps, men Digital Foundry forteller at spillet de så kjørte feilfritt på 60 fps. I og med at dette er en tidlig utgave, burde resultatet ved lansering bare være enda bedre.

Som ventet er prosessoren til Xbox Series X bygget inn i en spesiallaget systembrikke, som gjør nytte av TSMCs 7 nm-prosess. Dette er viktig fordi en brikke er mer effektiv jo mindre den er, og det betyr mer ytelse med mindre varme.

Basert på prototypen Digital Foundry så, vil Xbox Series X angivelig leveres med en energiforsyning på 315W, administrert internt. Konsollen er dessuten utstyrt med en parallell kjølearkitektur, der kald luft slippes inn og strømmer gjennom de ulike delene av konsollen.

(Image credit: Xbox)

Prosessoren er en spesialtilpasset AMD Zen 2-brikke med 8 kjerner og 16 tråder, og med en topphastighet på 3,8 GHz og en grunnhastighet på 3,6 GHz.

Digital Foundry avslører også at disse frekvensene ikke er helt låst, noe som peker mot at Xbox Series X kan justere ytelsen til CPU-en basert på oppgaver og varmeproduksjon.

Det avsløres også at GPU-en er en spesiallaget brikke med 12 teraflops, og den har 3328 shadere knyttet til 52 compute units, og den kjører på 1825 MHz. Interessant nok har ikke GPU-en en boosthastighet, og den vil dermed alltid kjøre på samme frekvens.

Den bruker AMDs RDNA 2-arkitektur, og byr på ray tracing og fotorealistisk lys.

Hva betyr det i praksis? Det kan virke som Xbox Series X har den grafiske ytelsen til en gaming-PC med et Nvidia RTX 2080-kort. Den blir altså en veldig sprek maskin, men den vil ikke nødvendigvis kunne holde følge med de sprekeste gaming-PC-ene.

Xbox Series X får også 16 GB GDDR6-minne, en oppgradering fra Xbox One Xs 12 GB GDDR5.

Alt dette minnet blir imidlertid ikke brukt til spill. De får nemlig 13,5 GB totalt der 10 GB går til grafikk mens 3,5 GB år til vanlig minne, og de resterende 2,5 GB-ene holdes av til operativsystemet.

Det raskere GDDR6-minnet bør også bidra til et kraftig hopp i ytelse, og det i kombinasjon med en superrask NVMe SSD, burde sikre at Xbox Series X føles veldig sprek i bruk.

(Image credit: Phil Spencer/@XboxP3)

8K-kapasitet

Til tross for at 4K er målet, har Microsoft uttalt at Xbox Series X har kapasitet til 8K. Xbox-leder Phil Spencer forandret til og med profilbildet sitt på Twitter til noe som later til å være et bilde av prosessoren i Xbox Series X. På bildet står det «Project Scarlett», og det er merket med «8K» (se bilde nedenfor). Dette kan innebære at Microsoft vil gjøre ord til handling når det gjelder 8K.

Variable Rate Shading

Microsoft tar sikte på at spillene på Xbox Series X skal kjøre på 60 FPS i 4K, og de kaller denne utfordringen et «designmessig mål». Konsollen vil dessuten støtte opptil 120 fps. Xbox Series X skal også Microsoft utstyres med Variable Rate Shading, som prioriterer effekter på ulike karakterer og objekter slik at man oppnår «mer stabil bilderate og høyere oppløsning».

Velocity Architecture

Velositetsarkitekturen består av fire hovedkomponenter: spesialtilpasset NVME SSD, maskinvareakselererte dekompresjonsblokker, et helt nytt lag DirectStorage API og Sampler Feedback Streaming (SFS). Dette skal gi Xbox Series X en ytelse som overstiger de rene spesifikasjonstallene. Dermed skal innlastingstiden nærmest elimineres og filstørrelsene reduseres, noe som legger til rette for enda større og mer oppslukende spillverdener. Dette danner også grunnlaget for Xbox Series X' Quick Resume-funksjon, som gjør det mulig for spillerne å hoppe sømløst inn i spillet der de avsluttet det sist.

Seagate utvidbar lagring

Seagate-ekspansjonskortet til Xbox Series X ser ut som en krysning mellom en ekstern harddisk og en minnepinne, og passer perfekt i en dedikert utgang på baksiden av Xbox Series X-konsollen. Kortet ser ut til å gi hastigheter tilnærmet dem til konsollens interne SSD. Dermed begrenses ikke ytelsen av å kjøre spill fra ekspansjonskortet.

Ultrabred støtte

Ikke bare vil spillene ta seg enda bedre ut, men de kan også bli større. I et intervju med PCGamesN, avslørte Samsung at de var i dialog med Microsoft i et forsøk på å overtale spillgiganten til å implementere ultrabred støtte for Xbox Series X.

Superrask SSD

Xbox Series X skal dra nytte av at den er utstyrt med en SSD. Et Quick Resume-system skal nemlig gjøre det mulig å plukke opp der du slapp i opptil flere spill, uten å vente på lasteskjermer.

(Image credit: Microsoft)

Mindre forsinkelser

Microsoft sikter også mot å begrense forsinkelser ved hjelp av Auto Low Latency Mode (ALLM) og Variable refresh Rate (VRR). Førstnevnte innebærer at konsollen forteller TV-en at den skal gå i spillmodus automatisk, mens VRR sikrer at skjermen følger grafikkbrikkens oppfriskningsrate slik at man unngår rifter i bildet.

Hvis du ikke er så opptatt av spesifikasjonene, og bryr deg mer om du fortsatt vil kunne spille fysiske spill på den neste Xbox-en, vil du kunne glede deg over at Xbox Series X får en fysisk diskstasjon. Uansett vil konsollen utgjøre et enormt sprang fremover fra Xbox One.

På podkasten til tidligere president i Nintendo of America Reggie Fils-aime (tusen takk, GameSpot) beklaget Xbox-sjef Phil Spender det at fansen kanskje ikke ennå er klare for å forstå hvilke enorme krefter Xbox Series X vil være i besittelse av.

«Noe vi har snakket om i offentligheten, er hvordan det er å spille spill med en høyere bildefrekvens, og hvordan dette gir et mer stabilt bilde», forklarte Spencer. «Det blir en jevnet over det hele, en flyt det er umulig å demonstrere i en videopresentasjon. Hvordan skal man vise folk hvordan noe føles?»

Bakoverkompatibelt med tilbehør til Xbox One

Microsoft har dessuten bekreftet at alt tilbehøret til Xbox One også vil fungere sammen med Xbox Series X, og dette inkluderer kontrollene og hodetelefonene. Men vi tviler på at det også gjelder den feilslåtte bevegelsesmåleren Kinect.

Det innebærer at Xbox Elite Wireless Controller Series 2, som ble lansert i november 2019, vil bli fremoverkompatibel med Series X. Men Microsoft lanserer også en ny, trådløs kontroll som skal komme sammen med den neste konsollen.

Xbox Series X – design

(Image credit: Microsoft)

Xbox Series X har et design som skiller den markant ut fra forgjengerne. For det første er konsollen formet som et oppreist tårn, akkurat som en gaming-PC. Men Microsoft har oppgitt at konsollen både skal kunne ligge og stå oppreist.

Av det vi har sett av den første Xbox-traileren, er konsollen svart, med en svakt tilbaketrukket kjølevifte på toppen (med noe som ser ut til å være et grønt lys på innsiden). Xbox-logoen er plassert i øverste venstre hjørne av konsollen. Man har fortsatt en diskstasjon, og denne finnes vertikalt plassert på venstre side.

Xbox Series X har følgende utganger: HDMI 2,1, tre USB 3,2-utganger, en nettverksport, et strøminntak og et spor for utvidet lagring.

Konsollen måler angivelig 15,1 x 15, 1 x 30,1 cm og veier 4,545 kg.

Xbox Series X – kontroller

(Image credit: Micosoft)

Microsoft lanserer den neste generasjonens kontroller for å ledsage den neste konsollen. Deres Xbox Wireless Controller vil trolig bli mer tilgjengelig for flere, ettersom Microsoft har gjort en innsats for å videreforedle størrelsen og fasongen.

Dette vil ikke være spesielt overraskende for dem som har fulgt teknologigiganten lenge. De har jobbet hardt for å gjøre spill mer tilgjengelige, blant annet med sin Xbox Adaptive Controller. Sammen med økt tilgjengelighet får vi også en egen dele-knapp (endelig), som gjør at du enkelt kan dele skjermbilder og videoer med venner.

Microsoft har også avslørt at de jobber med å optimalisere forsinkelsen i spiller-til-konsoll-kjeden, og de begynner med kontrolleren og en funksjon som kalles Dynamic Latency Input. Dette skal bidra til å synkronisere det du gjør med det som skjer på skjermen slik at du får mer presis og responsiv kontroll.

Xbox Series X – hva kan jeg spille?

(Image credit: 343 Industries)

Vi fikk vårt hittil beste innblikk i det kommende spekteret av spill til Xbox Series X under avsløringen av spilleopplevelsen i Xbox Series X 7. mai 2020. Der opplyste Microsoft om en rekke tredjepartsspill som kommer til den nye Xbox-modellen. Disse omfatter blant andre Dirt 5, Scorn Madden 21og mange flere. Vi fikk også for første gang demonstrert spilling av Assassin's Creed Valhalla. Alle disse spillene er optimalisert for Xbox Series X, og får dermed det beste ut av konsollen. 23. juli fikk vi et godt inntrykk av spill fra Xbox Game Studios, som for eksempel Fable, Obsidian RPG Avowed og en første kikk på Halo Infinite.

Mellom disse begivenhetene har vi også vite om en lang rekke andre spill vi kan sikre oss. Hele oversikten over spill som så langt er bekreftet til Xbox Series X finner du i vår fyldige oppsummering av Xbox Series X-spill.

Og hva mer vet vi? Under den offisielle avsløringen av Xbox Series X uttalte Phil Spencer at spillene på Series X vil bli «mer livaktige, mer oppslukende og mer overraskende», og at Xbox Series X vil føre oss inn i «gamingens fremtid». Han sa også at 15 Xbox-spillstudioer bygger et stort spillbibliotek for den neste generasjonen. Dette inkluderer blant annet Hellblade II: Senua's Saga og Halo Infinite. Begge kommer imidlertid senere enn lanseringen av konsollen, og sistnevnte ikke før i 2021.

Er du ikke fan av Halo? Ta det med ro. Xbox Series X vil by på fire generasjoner med bakoverkompatibilitet, og dette skal være på plass ved lansering. Du vil altså få mulighet til å spille eksisterende Xbox One-spill, i tillegg til spill for Xbox 360 og den originale Xbox. Disse spillene skal også få jevnere bilderater, de skal laste fortere, og de skal få forbedret oppløsning og bildekvalitet, uten at det krever ekstra arbeid fra utviklerne. Utstyr for Xbox One vil også bli kompatibelt.

I tillegg introduserer også Microsoft et system som kalles Smart Delivery, og dette kan på en måte ses på som foroverkompatibilitet.

Smart Delivery skal sikre at du har den rette versjonen av spillet, uansett hvilken konsoll du kjøper det på. Hvis du kjøper et spill på Xbox One som har støtte for flere plattformer, vil du altså automatisk få den oppgraderte versjonen når du oppgraderer til en Xbox Series X. Alle Microsofts spill skal støtte dette, og funksjonen blir også tilgjengelig for tredjepartsutviklere.

Microsofts strømmetjeneste for spill, Project xCloud, er også blitt lansert. Det blir gratis tilgjengelig, som en del av Xbox Game Pass Ultimate. Dermed skal vi kunne nyte Series X-spill når vi er på farten. Merk deg at Game Pass vil være tilgjengelig på tvers av generasjonene.

For dere som ikke er helt klare for å oppgradere til Xbox Series X riktig ennå, men likevel har lyst til å sjekke ut de beste kommende spillene, har Microsoft uttalt at det ikke vil komme eksklusive titler til Xbox Series X på minst ett års tid. I overskuelig fremtid planlegges nye spill å skulle fungere i hele Xbox-familien av enheter. Det betyr at du likevel vil kunne spille disse på Xbox One.

Hva med Xbox Series S?

(Image credit: rustam_shaimov / Shutterstock.com)

The Xbox Series S (kodenavn Project Lockhart) er bekreftet som den rimeligere konsollen fra Microsoft. Den vil koste 3299 kroner, og har en SSD-lagring på 512 GB.