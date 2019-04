Valve har avduket sitt eget VR-headset Valve Index

Det har lenge gått rykter om at Valve skal avduke sitt eget VR-headsett, etter at de lanserte Vive i samarbeid med HTC, og nå har ryktene blitt til et virkelig produkt i form av Valve Index.

Foreløpig er navnet imidlertid mer eller mindre alt vi har å vise til. Valve har laget en nettside der du inviteres til å «oppgradere opplevelsen din», og de oppgir også mai 2019 som antakeligvis blir lanseringsdatoen.

På nettsiden er det et bilde av headsettet, men verken pris eller spesifikasjoner er foreløpig kjent. Forhåpentligvis kan i hvert fall selskapet dra nytte av tidligere erfaringer og lage et spennende produkt, og vi må bare anta at det vil støtte de samme SteamVR-spillene som HTC-modellene.

Dessverre har vi ikke sett tegn til Half-Life-spillet enkelte har antydet at skal dukke opp sammen med Valves VR-headset, men det kan jo være at selskapet sparer det også til lanseringen i mai.

Mange spørsmål

Det skjer mye på VR-fronten om dagen, og både Oculus Rift S og Oculus Quest slippes snart for salg, mens HTC Vive Focus Plus kommer 15. april.

VR-interesserte har altså mer å velge mellom enn noen gang, men det betyr også at Valve får sterk konkurranse.

På bildet ser vi at det nye headsettet har to kameraer på forsiden, og vi antar at disse vil bidra til å spore bevegelsene dine uten bruk av eksterne enheter. Tidligere rapporter har på sin side pekt mot at headsettet skal få et bredere synsfelt enn det som har vært vanlig tidligere.

Vi skal bringe deg alt av nyheter om Valve Index etter hvert som de dukker opp, men hvis dette virker interessant så kan det i hvert fall være lurt å avvente et eventuelt innkjøp av VR-headset til vi vet mer om hva som kommer.

Kilde: Ars Technica