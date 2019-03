Steam får et friskt nytt utseende i 2019

Bare en uke etter at Valve introduserte Steam Link Anywhere, annonserer de nå at store endringer er på vei til Steam.

Blant annet skal hvert spills side bli ny, og spillbiblioteket ditt blir presentert på en ny måte som fremhever dine venners aktivitet, dine nylig spilte spill og nye oppdateringer til spillene i biblioteket ditt.

GDC har også gitt oss en første titt på Google Stadia

Og de første bildene av Intels kommende grafikkort

I tillegg får programmet også en ny side som skal presentere kommende turneringer, spilloppdateringer og andre begivenheter tilknyttet spillene dine.

De nye oppdateringene skal komme senere i år, etter en betaperiode som vil starte i løpet av de neste månedene.

Valve presenterte endringene under et GDC 2019-arrangement om fremtiden til plattformen, og de ønsker nok med det å understreke Steams posisjon som den ledende markedsplassen for spill nå som de får stadig mer konkurranse fra Epic Games Store og kommende Google Stadia.