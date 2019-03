Intel avslører hvordan deres første grafikkort kan komme til å se ut

Intel brukte det meste av tiden på scenen under sin GDC 2019-presentasjon til å annonsere ny programvare og mobile versjoner av deres 9. generasjons prosessorer, men selskapet god oss en titt på hvordan deres kommende grafikkort kan komme til å se ut.

I begynnelsen av presentasjonen viste Intels designer Christiano Siquera frem et utkast til et design for selskapets kommende grafikkort. Designet du ser nedenfor ble publisert allerede i desember i fjor, og det ser nå ut til at selskapet har beveget seg mot en ganske annet utforming.

Bilde 1 av 3 Dette designet ble vist frem i desember. (Bilde: TechRadar) Bilde 2 av 3 Her er et av Intels nye design (Bilde: TechRadar) Bilde 3 av 3 På baksiden ser det ut som et hvilket som helst annet grafikkort (Bilde: TechRadar)



Det neste bildet i galleriet viser det nye designet, og det er lett å se hvordan det kan minne om selskapets Optane-SSD-er. Med sine diagonale linjer og skarpe kanter, kan det mer spesifikt se ut som en kortere og litt mer firkantet utgave av Intel Optane SSD 905P.

Basert på disse bildene ser det også ut til at Intels grafikkort vil gjøre bruk av én enkelt vifte og et blåsebasert design. Utover det er det ikke mye vi vet om det nye kortet ennå.

Legg merke til at dette fortsatt er skisser, og Siquera kommenterte at han også jobber på ni andre varianter, så det er gode sjanser for at det vi ser her ikke blir det endelige designet til kortet.

Nick Pino har bidratt til denne artikkelen.