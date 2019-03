Intel afslører de første billeder af sine grafikkort

Selvom Intel brugte størstedelen af sin tid på scenen under GDC 2019 på at annoncere ny software og 9. generation af deres mobile processorer , gav firmaet os også en forsmag på hvordan deres kommende grafikkort kan se ud.

I starten af sin GDC 2019-keynote løftede Intel-designereren Christiano Siquera sløret for designet på et Intel Graphics Card . Designet, som du kan se herunder, blev oprindelig offentliggjort tilbage i december 2018 og selvom det ligner enhver gammel generisk mini-GPU, er Team Blue sidenhen gået videre med et nyt design.

Billede 1 af 3 Den første rendering af en prototype af Shroud blev offentliggjort i december (Image Credit: TechRadar) Billede 2 af 3 Et af Intels nye Shroud-designs (Image Credit: TechRadar) Billede 3 af 3 Det ligner ethvert andet grafikkort set fra bagsiden (Image Credit: TechRadar)

På næste slide ovenover ser vi Intels nye design, som rent æstetisk minder meget om firmaets seneste Intel Optage SSD-kort. Med sine diagonale linjer og skarpe kanter, ligner det en kortere og bredere udgave af Intel Optane SSD 905P .

Intels første grafikkort ser desuden ud til kun at have en enkelt blæser, hvis vi skal tage billederne for gode varer. Desværre er resten herfra ren spekulation.

Eftersom der kun er tale renderinger og fordi Siquera nævnte, at han arbejder på ni ekstra designs, er dette næppe den færdige udformning på Intels kommende grafikkort..

Additional reporting and images by Nick Pino