HTCs nye VR-hodesett koster mer enn man skulle tro

Ta deg en bolle Oculus Quest, HTC har annonsert prisen, lanseringsdatoen og spesifikasjonene til Vive Focus Plus-hodesettet, og som Obi-Wan står HTC på høyere grunn.

En kan forvente det mer bedriftsrettede VR-hodesettet på markedet fra 15. april, og med en pris på rundt $799 (i underkant av 7000 kroner), og hvor man i mange land kan bli med i det såkalte Advantage-programmet (noe lignende Apple Care) for $150 ekstra.

Ikke bare koster HTC sitt VR-sett mer enn nye Oculus Quest ($399), men har også hakket bedre spesifikasjoner: Vi snakker en AMOLED-skjerm med en oppløsning på 2880x1600 og en Qualcomm Snapdragon 835-prosessor. Skjermen har dog kun en oppdateringsfrekvens på 75 Hz, og 32 GB med lagringsplass – egentlig bare nok til å lagre en håndfull bedriftsapper og noen lokale filer.

Selv om Focus Plus ikke kommer til å være VR-settet man først og fremst kommer til å bruke til spill (som for eksempel «Beat Saber»), sier HTC at hodesettet vil kunne tilby 250 Vive Wave-programmer ved lansering, alle kjørbare på Vive Focus Plus, og at man ville kunne få tilgang til det såkalte Viveport Infinity Wave-abonnementet, som inneholder over 70 eksklusive applikasjoner, mange rettet mot læring eller det kommersielle.

Slik har det altså blitt, VR er ikke bare lek og moro!